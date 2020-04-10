قرار عاجل من النائب العام في تعذيب أب لطفلته حرقا

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ ص

النائب العام

أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة رصدتها إدارة البيان بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم؛ لتعدي والد طفلة عليها حرقاً بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها- محدثاً بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، وقد أمرت النيابة العامة بضبط الأب واستجوابه. وسُلِّمَت الطفلة لوالدتها وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الاجتماعية، وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة، وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.

وفي وقت سابق، أمرت نيابة إمبابة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعذيب طفلتها "ساجدة" البالغة من العمر 6 أشهر، وحرق جسدها ووجها بملعقة ساخنة، وحجز الأب 24 ساعة؛ لأخذ عينة دماء منه وإجراء تحليل مخدرات له. كما أمرت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد تداول صور