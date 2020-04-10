جريمة

قرار عاجل من النائب العام في تعذيب أب لطفلته حرقا

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ ص
النائب العام
النائب العام
أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة رصدتها إدارة البيان بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم؛ لتعدي والد طفلة عليها حرقاً بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها- محدثاً بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، وقد أمرت النيابة العامة بضبط الأب واستجوابه. وسُلِّمَت الطفلة لوالدتها وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الاجتماعية، وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة، وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.
وفي وقت سابق، أمرت نيابة إمبابة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعذيب طفلتها "ساجدة" البالغة من العمر 6 أشهر، وحرق جسدها ووجها بملعقة ساخنة، وحجز الأب 24 ساعة؛ لأخذ عينة دماء منه وإجراء تحليل مخدرات له. كما أمرت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد تداول صور
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الشرطة تداهم مصنعي كمامات مغشوشة في القاهرة

ضربة تلو أخرى توجهها أجهزة وزارة الداخلية في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك اتساقًا مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع الوزارة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.
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«صدمه قطار».. مصرع مواطن عبر مزلقان مُغلق في أسيوط

استعجل مرور قضبان السكة الحديد، خلال إغلاقه بالتزامن مع مرور قطار قادم، إذ اعتقد أن لديه الوقت الكافي للعبور، قبل قدوم القطار الذي يراه بعيدًا، وتجاوز سلسلة المزلقان وأخذ يعبر القضبان واحدًا دون أن يصل للأخر الذي تلوه، إذ داهمه قطار القاهرة أسوان السريع، وعصف بجثمانه، ليمزق الرجل إلى أشلاء في مزلقان بمدينة منفلوط في محافظة أسيوط، وتسبب المشهد في حالة من الفزع بين الناس، الذين سارعوا بالاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لجمع أشلاء الرجل من على القضبان، وتم إخطار النيابة العامة.
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خالفت قرار الحظر..مداهمة شركة لاختيار ممثلين بالجيزة

جهود مضنية تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بحظر جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع كإجراء احترازي ضمن خطة الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وسط توجيهات صارمة من الوزير بالتصدي بحزم لمخالفي القرار حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس الوبائي، الأمر الذي ترجمه ضباط مباحث المصنفات بضبط شركة لاختيار الممثلين.
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مأمورية تُداهم استوديو لتسجيل أغاني شعبية بالعمرانية

حملات مكثفة شنها ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ لضبط قضايا المصنفات وقضايا التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمحافظتى القاهرة والجيزة، أسفرت عن ضبط 3 مطابع بإحداها بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة؛ لاتهام مالكها بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وضُبط بداخلها 31 ألف مطبوع تجاري، والقبض على صاحب مكتبة بمدينة نصر على خلفية شكوى تقدم بها أحد المؤلفين ببيعه نسخ كتب من مؤلفاته دون تفويض منه.
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تعذيب طفلة

3 قرارات من النيابة في تعذيب رضيعة على يد والدتها

أمرت نيابة إمبابة، اليوم السيت، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعذيب طفلتها "ساجدة" البالغة من العمر 6 أشهر، وحرق جسدها ووجها بملعقة ساخنة، وحجز الأب 24 ساعة؛ لأخذ عينة دماء منه وإجراء تحليل مخدرات له، كما أمرت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد تداول صور لها وبجسدها كدمات وحروق وتورم جراء كسور، على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرها جيرانها فى محاولة للاستغاثة مما تفعله الأم بطفلتها، ما لقى ردود فعل عاجلة، إذ تم التوصل إلى هوية الطفلة "سجدة" وضبط أمها.
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حبس والدي الرضيعة "ساجدة" ضحية التعذيب بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس ربة منزل وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، لاتهامهما بتعذيب طفلتهما البالغة من العمر 6 أشهر، وإصابتها بحروق فى يديها وقدميها ووجهها، علاوة على إصابتها بكشور مضاعفة فى الحوض وساقها الأيمن، بما من شأنه تعريض حياة الطفلة للخطر، وأمرت النيابة بإيداع الطفلة وشقيقها الذى يكبرها بعام واحد إحدى دور رعاية الأطفال، وذلك نظرًا لعدم تقدم أيًا من أقارب الطفلين بطلب لرعايتهما لحين الانتهاء من التحقيقات مع الأب وزوجته.
تعذيب طفلة

تسليم «سجدة» ضحية تعذيب والدتها بإمبابة لجدتها

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بإيداع طفلة تعرضت للتعذيب على يد والدتها بمنطقة إمبابة بالجيزة، وتم تداول صور لها وبجسدها كدمات وحروق وتورم جراء كسور، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر جيرانها تلك الصور فى محاولة للاستغاثة مما تفعله الأم بطفلتها، ما لقى ردود فعل عاجلة، إذ تم التوصل إلى هوية الطفلة "سجدة" وضبط أمها، وعرض الأخيرة على النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة تعذيب نجلتها والشروع في قتلها، وأودعت النيابة الطفلة مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات عند جدتها بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

تفاصيل قرارات النائب العام الستة لمواجهة خرق الحظر

6 قرارات حاسمة أصدرها النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لسائر النيابات بالجمهورية؛ للتصدِّي لجرائم مخالفة حظر التحرك وغلق المحال واحتكار السلع ومرتكبيها، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية، أولها: إعمالاً لنصوص القانون التي تعاقب على: مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية- المُحدَّدة- أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة.
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