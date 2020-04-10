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للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

نيللي كريم وآسر ياسين من النصابين إلي بـ100وش، ونادية الجندي ونبيلة عبيد يستقران على سكر زيادة، ومن تيمون وبومبا سابقا يخوض الثنائي فهمي وحسني السباق برجالة البيت
تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ ص
آسير ياسين
آسير ياسين
شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
عمر ودياب ما أن نشر علي ربيع بوستر للمسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني بجانب مصطفى خاطر على حسابه عبر موقع "إنستجرام" فوجئ متابعيه بغرابة اسم المسلسل الذي كان يحمل اسم "وصل أمانة" ما يدل على أن "عمر ودياب" هي أسماء الشخصيات التي يجسدها "ربيع" و"خاطر". ويشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف
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طرح برومو مسلسل «لما كنا صغيرين» لريهام حجاج

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه رمضان المقبل. كان المسلسل توقف تصويره لفترة خاصة المشاهد التي تضم "مجاميع"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا بناءا على قرارات نقابة الممثلين، ومن المتوقع ان يتبقى مشاهد سوف يتم تصويرها خلال شهر رمضان. ويكثف المخرج محمد علي عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية.
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فيفي عبده تطرح برومو برنامجها في رمضان 2020

روجت الفنانة فيفي عبده ،لبرنامجها «خلي بالك من فيفي»، التي من المقرر عرضه في رمضان 2020، من خلال نشر برومو البرنامج على حسابها الخاص عبر «إنستجرام»، إذ علقت عليه قائلة: «انتظرونا إن شاء الله تعالى في رمضان 2020 علي mbc5». كانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، دراميا مسلسل «مملكة الغجر»، وهو من تأليف «محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد. شارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانة: «حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي».
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«جري من العربية».. قصة هروب علي ربيع من أوس أوس في الكمين

روى الفنان أحمد فهمي، في أثناء استضافته في برنامج "جمهور الثالثة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عن واقعة طريفة بين الفنان علي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" في أثناء تصوير فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، قائلا: "فوجئت بخناقة بين أوس أوس وربيع بالرغم من علاقة الصداقة التي تجمعهما واعتقدت في البداية أنها على سبيل الهزار وبسؤال أوس أوس عن سبب غضبه من علي ربيع حكى لي أنهم في أثناء عودتهما فجرا بسيارته وعند مرورهم على كمين شرطة فوجئ أوس أوس بهروب علي ربيع، فتح باب العربية وجري".
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طرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «سكر زيادة»

تعرضت الدراما والسينما على مستوى العالم لضربة قوية، بعد تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما دفع القائمين على المسلسلات في مصر، إلى اتخاذ قرارات بوقف التصوير اتباعا للإجراءات الإحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من ذلك، نجحت بعض مسلسلات موسم رمضان في الهروب من أزمة كورونا، مثل مسلسل «فلانتينو، وولاد إمبابة، وسكر زيادة»، ليحلق بهم مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي.
أحمد-فهمي

أحمد فهمي يروج لمسلسل «رجالة البيت» مع أكرم حسني

نشر الفنان أحمد فهمي البوستر التشويقي لمسلسل "تيمون وبومبا" المقرر عرضه في رمصان على حسابه عبر إنستجرام، معلقًا عليه قائلًا: «رجالة البيت تيمون وبومبا رمضان 2020». الشركة المنتجة قررت تغيير "تيمون وبومبا" لـ"رجالة البيت" واستأنف فريق العمل التصوير بعد أجازة بسبب تداعيات فيروس كورونا ويكثف المخرج أحمد الجندي عدد ساعات التصوير للحاق بالماراثون الرمضاني، ويعرض المسلسل على قناة أبو ظبي.
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عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
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دلال عبد العزيز: «جورج سيدهم أكتشفني وسمير غانم حزين عليه»

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني ومحبي الفنان الكبير جورج سيدهم الذي توفي الجمعة الماضية وأقيمت أمس صلاة القداس على جثمان الراحل، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وحضر مجموعة من الفنانين تشييع الجثمان، من بينهم الفنانة إلهام شاهين وهاني رمزي والفنان مدحت صلاح، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، والفنانة دلال عبد العزيز، وفي ظل غياب الفنان الكبير سمير غانم بدت التسأولات عن سر غيابه عن وداع رفيق العمر.
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