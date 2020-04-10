للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

نيللي كريم وآسر ياسين من النصابين إلي بـ100وش، ونادية الجندي ونبيلة عبيد يستقران على سكر زيادة، ومن تيمون وبومبا سابقا يخوض الثنائي فهمي وحسني السباق برجالة البيت

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ ص

آسير ياسين

شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.

عمر ودياب ما أن نشر علي ربيع بوستر للمسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني بجانب مصطفى خاطر على حسابه عبر موقع "إنستجرام" فوجئ متابعيه بغرابة اسم المسلسل الذي كان يحمل اسم "وصل أمانة" ما يدل على أن "عمر ودياب" هي أسماء الشخصيات التي يجسدها "ربيع" و"خاطر". ويشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف