للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر
نيللي كريم وآسر ياسين من النصابين إلي بـ100وش، ونادية الجندي ونبيلة عبيد يستقران على سكر زيادة، ومن تيمون وبومبا سابقا يخوض الثنائي فهمي وحسني السباق برجالة البيت
تحرير:محمد أبو زيد
١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ ص
آسير ياسين
شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
عمر ودياب
ما أن نشر علي ربيع بوستر للمسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني بجانب مصطفى خاطر على حسابه عبر موقع "إنستجرام" فوجئ متابعيه بغرابة اسم المسلسل الذي كان يحمل اسم "وصل أمانة" ما يدل على أن "عمر ودياب" هي أسماء الشخصيات التي يجسدها "ربيع" و"خاطر".
ويشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف
عمر ودياب
ما أن نشر علي ربيع بوستر للمسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني بجانب مصطفى خاطر على حسابه عبر موقع "إنستجرام" فوجئ متابعيه بغرابة اسم المسلسل الذي كان يحمل اسم "وصل أمانة" ما يدل على أن "عمر ودياب" هي أسماء الشخصيات التي يجسدها "ربيع" و"خاطر".
ويشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني، وتدور الأحداث في إطار كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف بين شابين تتراكم عليهما الديون بسبب الاستدانة من أجل الزواج.
روحين في زكبية
مسلسل "2 في الصندوق"، الذي يخوض به حمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس"السباق الرمضاني، كان يحمل في البداية اسم "روحين في زكيبة" قبل أن يستقر صناعه على الاسم الحالي، وهو من تأليف لؤي سيد، وإخراج محمد مصطفى، ويشارك فيه محمود البزاوي، و صلاح عبد الله، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات في قالب كوميدي.
نساء من ذهب
قبل الاستقرار على أسم "سكر زيادة" الذي يجمع بين نجمة الجماهير نادية الجندي، والفنانة نبيلة عبيد كان المسلسل يحمل اسم"نساء من ذهب"ويعرض المسلسل على شاشة mbc مصر.
ويشارك في البطولة سميحة أيوب، وهالة فاخر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي كوميدي أنتجته شركة ديزني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
تيمون وبومبا
يخوض الثنائي أكرم حسني وأحمد فهمي الماراثون الرمضاني بمسلسل"رجالة البيت" الذي كان يحمل اسم"تيمون وبومبا" وهي نفس اسماء الشخصيات في المسلسل حتى بعد تغييره.
وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، ويشارك في البطولة ويزو، وبيومي فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي.
النصابين
مسلسل "بـ 100 وش" كان يحمل اسم "النصابين" قبل أن يتم تغييره وتخوض به السباق الرمضاني نيللي كريم، وتجسد شخصية"ليلى" مع آسر ياسين ويقوم بدور "طاهر" ويلتقيان داخل أحداث العمل لتشكيل فريق احتيال، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.