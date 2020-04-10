سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

طبيب إيطالي مخضرم: لا أوهام مع الفيروس التاجي

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص
كورونا
كورونا
حذر طبيب إيطالي مخضرم مما وصفها بأوهام الاسترخاء نتيجة التقييمات المتفائلة بشأن وباء "كوفيد -19"، مشيرا إلى أن "الانفجار" قد يحدث من أقل تهاون، بحسب "روسيا اليوم". ونقلت صحيفة "repubblica" عن ماريو شيافينا، المدير السابق للوحدة التشغيلية لطب الرئة والعلاج التنفسي المكثف في مستشفى بوليسلينيكو سانت أورسولا في بولونيا، أن "كل شيء يمكن أن ينفجر مع أول حماقة، حتى حين لن تكون هناك أي إصابات جديدة". ورأى اختصاصي الأمراض التنفسية أنه على الرغم من تفاؤل المعدلات بشأن تفشي الفيروس التاجي، إلى أن حالة "الحرب" لا تزال قائمة.
ودعا إلى التخلي عن الأوهام، مشددا على الحاجة الماسة في الوقت الراهن مع تباشير الصيف، إلى "أقصى درجات الحذر". وتطرق ماريو شيافينا إلى إجراءات احتواء تفشي الفيروس التاجي، واصفا كورونا بأنه "فيروس لديه عدوى استثنائية". وشدد على أنه "حتى عندما لا تكون هناك أي إصابات مؤكدة ولا وفاة، فإن الوضع سيتطلب دائما
اقرأ المزيد
فيروس كورونا

لأول مرة.. التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية سليمة (صور)

كشفت "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من الباحثين البرازيليين تمكن من التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية حية، باستخدام مجهر إلكتروني قوي، بحسب "روسيا اليوم". والتقط خبراء من مؤسسة Oswaldo Cruz في البرازيل الصور المذهلة، أثناء دراسة طرق تكرار فيروس كورونا وانتشاره. وفي سلسلة من الصور، يمكن رؤية جزيئات متعددة من الفيروس القاتل، تنتقل من حالة محاولة دخول خلية إلى رؤيتها داخل الخلية. واستخدم الباحثون أداة تسمح لهم بتكبير الأجسام حتى مليوني مرة من حجمها الطبيعي، ما يسمح لهم بالتعمق داخل الخلية ورؤية الفيروس.
كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز عدد إصابات كورونا في إسرائيل 10 آلاف.. وارتفاع الوفيات لـ92

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 حالة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ10 آلاف، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

خروج رئيس الوزراء البريطاني من العناية المركزة

أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرج من الرعاية الفائقة. ووفقا لبيان مكتبه تم نقله من العناية المركزة الليلة إلى الجناح العادي، حيث سيتم مراقبته عن كثب في المرحلة المبكرة من التعافي، مشيرا إلى أنه في حالة جيدة. وحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، طلب جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه وفق الضرورة، بحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية.
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

لأول مرة..تعليق حملات مكافحة شلل الأطفال بسبب كورونا

وجّه وباء "كورونا" ضربة غير مسبوقة لمعركة العالم ضد شلل الأطفال بعد تعليق حملات التلقيح للمرة الأولى منذ عقود، وفق ما قال رئيس المنظمة العالمية لمكافحة المرض. ومع اجتياح كورونا سريعا أنحاء العالم، أعلنت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال أن العاملين في مجال الصحة لا يمكنهم مواصلة حملات التلقيح الجماعي وحذرت من هذا الأمر قد يتسبب في عودة شلل الأطفال. وقال ميشال زافران من منظمة الصحة الذي يرأس المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال "لقد دمرتنا حقيقة أننا يجب أن نوقف نشاطاتنا التي نقوم بها من أجل القضاء على مرض عملنا بجد للتخلص منه".
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا والحجر الصحي (11)

1.6 مليون حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم في 100 يوم

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز المليون و600 ألف شخص، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم". وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية لها بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم، أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 95 ألفا، فيما اقترب إجمالي المتعافين من 355 ألفا.
كورونا

النرويج تعلن السيطرة على تفشي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النرويجية، أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة، مشيرة إلى وتائر منخفضة لانتشار الفيروس. وأوضح وزير الصحة النرويجي، بينت هويي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن شخصا مصابا بفيروس كورونا ينقل الفيروس إلى 0.7 شخص بالمتوسط. يشار إلى أن هذه المؤشرات أفضل من الهدف الذي حددته السلطات النرويجية، حيث كانت السلطات تسعى إلى منع نقل الفيروس من شخص إلى أكثر من شخص آخر. ومن المرتقب أن تتخذ السلطات النرويجية يوم الأربعاء المقبل قرارا بشأن تمديد أو عدم تمديد الإجراءات التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
القوات-الأمريكية-في بولندا

القوات الأمريكية تخضع لشم الخل لفحص الإصابة بكورونا

يخضع الجنود الأمريكيون والمترددون على القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة دايجو الكورية الجنوبية، لاختبار فحص كورونا المستجد عبر شم رائحة الخلّ، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ستارت أند ستريبس" نقلا عن القاعدة الأمريكية في دايجو بأنه "ابتداء من يوم الجمعة، يُطلب من الأشخاص الذين يحاولون دخول المرافق الأمريكية في المدينة بشكل انتقائي شم رائحة خل التفاح كجزء من فحص صحي تم إدخاله بعد تفشي الوباء في 20 فبراير". وأضافت الصحيفة أن أولئك الذين لا يمكن اختبارهم يخضعون لاختبارات إضافية.
فيروس- كورونا (7)

ارتفاع ضحايا كورونا بين أطباء إيطاليا إلى 87 حالة وفاة

ارتفع عدد الأطباء الايطاليين ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ تفشيه في الثلث الأخير من شهر شباط/فبراير الماضي إلى 87، بعد انضمام ثمانية أطباء إلى قائمة الوفيات. وبحسب ما أوردته وكالة آكي الإيطالية اليوم الإثنين، نقلا عن الفيدرالية الوطنية لاتحاد الاطباء الايطاليين، شملت قائمة الأطباء المتوفين الجدد طبيبا أسرة وطبيب أعصاب وطبيب (حراري) وطبيب أمراض باطنية وطبيب قلب وطبيب إنعاش واختصاصي أشعة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]