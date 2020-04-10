طبيب إيطالي مخضرم: لا أوهام مع الفيروس التاجي

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص

كورونا

حذر طبيب إيطالي مخضرم مما وصفها بأوهام الاسترخاء نتيجة التقييمات المتفائلة بشأن وباء "كوفيد -19"، مشيرا إلى أن "الانفجار" قد يحدث من أقل تهاون، بحسب "روسيا اليوم". ونقلت صحيفة "repubblica" عن ماريو شيافينا، المدير السابق للوحدة التشغيلية لطب الرئة والعلاج التنفسي المكثف في مستشفى بوليسلينيكو سانت أورسولا في بولونيا، أن "كل شيء يمكن أن ينفجر مع أول حماقة، حتى حين لن تكون هناك أي إصابات جديدة". ورأى اختصاصي الأمراض التنفسية أنه على الرغم من تفاؤل المعدلات بشأن تفشي الفيروس التاجي، إلى أن حالة "الحرب" لا تزال قائمة.

ودعا إلى التخلي عن الأوهام، مشددا على الحاجة الماسة في الوقت الراهن مع تباشير الصيف، إلى "أقصى درجات الحذر". وتطرق ماريو شيافينا إلى إجراءات احتواء تفشي الفيروس التاجي، واصفا كورونا بأنه "فيروس لديه عدوى استثنائية". وشدد على أنه "حتى عندما لا تكون هناك أي إصابات مؤكدة ولا وفاة، فإن الوضع سيتطلب دائما