«الأوقاف» تحذر من إقامة صلاة الجمعة فوق أسطح المنازل

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ ص

وزير الأوقاف

جددت وزارة الأوقاف تحذيرها، من أي محاولة لإقامة صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها. وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات.

في سياق متصل، أعادت غرفة عمليات الأوقاف، تذكيرها بشأن أذان الجمعة اليوم، بأن يتضمن الأذن جملتي: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" على نحو ما تم في الجمعة الماضية.







