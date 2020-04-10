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وزير الأوقاف يحذر: نتعامل بحسم وهصلي الجمعة في منزلي

تحرير:هالة صقر ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
جددت وزارة الأوقاف دعوتها بأن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تفشي فيروس كورونا إثم ومعصية. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك هو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية ومنها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه سيصلي الجمعة ظهرًا في منزله غدا الجمعة، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها.
وأوضح وزير الأوقاف أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات. وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس الخميس، إنهاء خدمة مؤذن مسجد وإلغاء تصريح خطيب مكافاة بمديرية الأوقاف بالمنوفية
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: لا تجوز صلاة الجمعة في المنزل.. وتصلى ظهرا

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الجمعة، إنه لا تجوز صلاة الجمعة اليوم في المنزل سواء كان رب الأسرة إمامًا أو خلف التليفزيون أو الراديو بل تصلى ظهرًا 4 ركعات.
معهد-الاورام (4)

معهد الأورام يتسلم مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عميد معهد الأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، وسلمه تبرع مقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني، تحت رعاية محافظة القاهرة، لافتا إلى أن التبرع عبارة عن مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه. وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التبرع البالغ قيمته مليون جنيه، يشتمل على 700 علبة قفازات طبية و7 آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

التموين: لا زيادة في أسعار الدواجن والأرز

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية. وأكدت وزارة التموين، في بيان اليوم الجمعة، أن كافة المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح. وأوضحت وزارة التموين، أن صوامع القمح التابعة للوزارة مستعدة لاستقبال محصول القمح هذا الموسم والذي سيبدأ من منتصف إبريل حتى منتصف يوليو 2020. ونفت أيضًا الوزارة، ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.
اعمال-حفر-مترو-الانفاق-الخط-الثالث-بالزمالك

حقيقة توقف مشروعات مترو الأنفاق بسبب كورونا

نفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا. وأكدت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله غير صحيح، وكافة مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها مستمرة دون توقف. وأوضحت وزارة النقل أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخطط لها دون توقف.
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معهد-الاورام (4)

معهد الأورام يتسلم مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عميد معهد الأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، وسلمه تبرع مقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني، تحت رعاية محافظة القاهرة، لافتا إلى أن التبرع عبارة عن مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه. وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التبرع البالغ قيمته مليون جنيه، يشتمل على 700 علبة قفازات طبية و7 آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى.
كورونا والحجر الصحي (2)

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مستشفى كفر الزيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، داخل العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، لمواطن من محافظة القليوبية يبلغ من العمر 70 عاما. وأوضحت المديرية، أن المواطن وصل العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العام فى حالة متأخرة، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة له في محاولة لإنقاذه، ولكنه توفى. وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد استقبل أول أمس، الأطباء المتطوعين لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمده 14 يوما متواصله داخل مستشفى كفر الزيات العام.
مؤذن

إنهاء خدمة مؤذن وإلغاء تصريح خطيب بالمنوفية

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، إنهاء خدمة مؤذن مسجد وإلغاء تصريح خطيب مكافاة بمديرية الأوقاف بالمنوفية لمخالفتهما تعليمات إغلاق المسجد، مما يهدد سلامة المواطنين في ظل تفشي فيروس كوورنا. وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية والتي أفادت بأن المؤذن "أحمد.م" قام بإعطاء مفاتيح مسجد سيدي علي أبو النور بمركز منوف محافظة المنوفية إلى شقيقه "محمد.م" خطيب مكافأة والذي شرع في إقامة درس لإحياء لليلة النصف من شعبان بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 7 ابريل 2020.
مجلس الأمن

بعد الانقسامات..مجلس الأمن يسعى للوحدة بشأن «كورونا»

يجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى اليوم الخميس للبحث في أزمة كوفيد-19، وذلك بعد أسابيع من الانقسامات، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها ستكون بمثابة "علاج جماعي". ويعقد الاجتماع الذي سيكون مغلقا، عبر الفيديو اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، ويتخلّله عرض يقوم به الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش. وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس وعلى رأسهم ألمانيا، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء، في استياء واضح إزاء عجز المجلس في مواجهة الأزمة العالمية.
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