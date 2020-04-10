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لأول مرة.. التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية سليمة (صور)

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص
كورونا
كورونا
كشفت "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من الباحثين البرازيليين تمكن من التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية حية، باستخدام مجهر إلكتروني قوي، بحسب "روسيا اليوم". والتقط خبراء من مؤسسة Oswaldo Cruz في البرازيل الصور المذهلة، أثناء دراسة طرق تكرار فيروس كورونا وانتشاره. وفي سلسلة من الصور، يمكن رؤية جزيئات متعددة من الفيروس القاتل، تنتقل من حالة محاولة دخول خلية إلى رؤيتها داخل الخلية. واستخدم الباحثون أداة تسمح لهم بتكبير الأجسام حتى مليوني مرة من حجمها الطبيعي، ما يسمح لهم بالتعمق داخل الخلية ورؤية الفيروس.
وقالت مؤسسة الأبحاث البرازيلية، Fiocruz، إن الخلايا المستخدمة في الدراسة جاءت من القرد الأخضر الإفريقي- وليس من البشر. Moment the coronavirus infects a healthy cell is captured for the first time using a microscope that can magnify objects up to two million times https://t.co/CPzw72asNK— Daily Mail
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كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز عدد إصابات كورونا في إسرائيل 10 آلاف.. وارتفاع الوفيات لـ92

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 حالة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ10 آلاف، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.
كورونا والحجر الصحي (14)

طبيب إيطالي مخضرم: لا أوهام مع الفيروس التاجي

حذر طبيب إيطالي مخضرم مما وصفها بأوهام الاسترخاء نتيجة التقييمات المتفائلة بشأن وباء "كوفيد -19"، مشيرا إلى أن "الانفجار" قد يحدث من أقل تهاون، بحسب "روسيا اليوم". ونقلت صحيفة "repubblica" عن ماريو شيافينا، المدير السابق للوحدة التشغيلية لطب الرئة والعلاج التنفسي المكثف في مستشفى بوليسلينيكو سانت أورسولا في بولونيا، أن "كل شيء يمكن أن ينفجر مع أول حماقة، حتى حين لن تكون هناك أي إصابات جديدة". ورأى اختصاصي الأمراض التنفسية أنه على الرغم من تفاؤل المعدلات بشأن تفشي الفيروس التاجي، إلى أن حالة "الحرب" لا تزال قائمة.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

خروج رئيس الوزراء البريطاني من العناية المركزة

أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرج من الرعاية الفائقة. ووفقا لبيان مكتبه تم نقله من العناية المركزة الليلة إلى الجناح العادي، حيث سيتم مراقبته عن كثب في المرحلة المبكرة من التعافي، مشيرا إلى أنه في حالة جيدة. وحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، طلب جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه وفق الضرورة، بحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية.
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

لأول مرة..تعليق حملات مكافحة شلل الأطفال بسبب كورونا

وجّه وباء "كورونا" ضربة غير مسبوقة لمعركة العالم ضد شلل الأطفال بعد تعليق حملات التلقيح للمرة الأولى منذ عقود، وفق ما قال رئيس المنظمة العالمية لمكافحة المرض. ومع اجتياح كورونا سريعا أنحاء العالم، أعلنت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال أن العاملين في مجال الصحة لا يمكنهم مواصلة حملات التلقيح الجماعي وحذرت من هذا الأمر قد يتسبب في عودة شلل الأطفال. وقال ميشال زافران من منظمة الصحة الذي يرأس المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال "لقد دمرتنا حقيقة أننا يجب أن نوقف نشاطاتنا التي نقوم بها من أجل القضاء على مرض عملنا بجد للتخلص منه".
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سجن

اكتشاف مئات المصابين بفيروس كورونا داخل سجن شيكاغو

في واحدة من أكبر حوادث تفشي فيروس كورونا المستجد بمكان واحد حتى الآن، كشفت الفحوص عن إصابة مئات النزلاء والموظفين داخل أكبر سجن في ولاية شيكاغو الأمريكية بـ"كوفيد 19". ورصدت إدارة السجن نحو 450 إصابة داخل السجن، وفقا لما أعلن مسؤولون في قطاع السجون بمقاطعة كوك في الولاية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتمثل الزيادة الكبيرة في الإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض "كوفيد 19" في السجون بالمدن الكبرى في الولايات المتحدة، حيث يعيش النزلاء غالبا في أجنحة متقاربة.
كورونا والحجر الصحي (4)

تسجيل 1924 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة، إذ قالت المراكز الأمريكية، إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة. وتتصدر الولايات المتحدة حسب موقع روسيا اليوم بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تشهد وفيات كثيرة الفترة المقبلة بسبب كورونا

? توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: إنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.
فيروس- كورونا (12)

جامعة أمريكية: وفيات كورونا تتجاوز 60 ألفا على مستوى العالم

أشارت تقديرات خبراء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أن عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا تجاوزت 60 ألف حالة على مستوى العالم، بحسب "د ب أ". وأفادت البيانات الصادرة عن الجامعة صباح اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالعدوى في أنحاء العالم وصل إلى مليون حالة. وأوضحت الجامعة أن غالبية حالات الوفيات (والتي بلغت إجمالا 60 ألفًا و115 حالة) حدثت في سبع دول رتبتها الجامعة تنازليًّا على النحو التالي: إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيران والصين.
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