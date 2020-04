لأول مرة.. التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية سليمة (صور)

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص

كورونا

كشفت "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من الباحثين البرازيليين تمكن من التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية حية، باستخدام مجهر إلكتروني قوي، بحسب "روسيا اليوم". والتقط خبراء من مؤسسة Oswaldo Cruz في البرازيل الصور المذهلة، أثناء دراسة طرق تكرار فيروس كورونا وانتشاره. وفي سلسلة من الصور، يمكن رؤية جزيئات متعددة من الفيروس القاتل، تنتقل من حالة محاولة دخول خلية إلى رؤيتها داخل الخلية. واستخدم الباحثون أداة تسمح لهم بتكبير الأجسام حتى مليوني مرة من حجمها الطبيعي، ما يسمح لهم بالتعمق داخل الخلية ورؤية الفيروس.

وقالت مؤسسة الأبحاث البرازيلية، Fiocruz، إن الخلايا المستخدمة في الدراسة جاءت من القرد الأخضر الإفريقي- وليس من البشر. Moment the coronavirus infects a healthy cell is captured for the first time using a microscope that can magnify objects up to two million times https://t.co/CPzw72asNK— Daily Mail