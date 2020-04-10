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علاج فيروس كورونا وفتح المساجد.. الحكومة تنفي 18 شائعة

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
مدبولي
مدبولي
رصد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، عدد كبير من الشائعات خلال أسبوع، خاصة عن فيروس كورونا، وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا- لا صحة لأي إحصائيات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وهي مستندات منسوبة كذباً لوزارة الصحة، والإحصائيات اليومية تصدر عن وزارة الصحة مساء كل يوم بشكل رسمي وتفصيلي.- لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها
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معهد الأورام يتسلم مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عميد معهد الأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، وسلمه تبرع مقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني، تحت رعاية محافظة القاهرة، لافتا إلى أن التبرع عبارة عن مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه. وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التبرع البالغ قيمته مليون جنيه، يشتمل على 700 علبة قفازات طبية و7 آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى.
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حقيقة توقف مشروعات مترو الأنفاق بسبب كورونا

نفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا. وأكدت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله غير صحيح، وكافة مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها مستمرة دون توقف. وأوضحت وزارة النقل أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخطط لها دون توقف.
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وزير الأوقاف يحذر: نتعامل بحسم وهصلي الجمعة في منزلي

جددت وزارة الأوقاف دعوتها بأن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تفشي فيروس كورونا إثم ومعصية. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك هو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية ومنها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه سيصلي الجمعة ظهرًا في منزله غدا الجمعة، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها.
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«الأوقاف» تحذر من إقامة صلاة الجمعة فوق أسطح المنازل

جددت وزارة الأوقاف تحذيرها، من أي محاولة لإقامة صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها. وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من غلق للمحال والمولات وغيرها لمدة أسبوعين إضافيين ينتهيان في 23 أبريل المقبل، مع استمرار حظر حركة المواطنين على أن تكون من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك للحد من حالة الزحام التي تشهدها الدولة قبل ساعة أو ساعتين من تطبيق الحظر.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الحكومة والشعب عليهما التزامات في مواجهة «كورونا»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
مصطفى-مدبولي

الحكومة توضح 16 حقيقة وشائعة بشأن كورونا

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما انتشر في عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأوضحت الحكومة في تقرير تقصي الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، 8 حقائق، فيما 8 شائعات، وجاءت الحقائق التي أوضحتها الحكومة، كالتالي: البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الوضع الصحي في مصر بشكل كامل، حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا في مصر بمنتهى الجدية وفي شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
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