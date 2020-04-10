أحمد حسن: انتقالي للأهلي فشل 3 مرات

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص

أحمد حسن

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، فشل انتقاله لصفوف النادي الأهلي 3 مرات في بداية مشواره الكروي. وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إنه كان قريبًا من الانتقال للشياطين الحمر، في بداية مشواره عندما كان يلعب في مركز شباب مغاغة قبل انتقاله لأسوان. وأضاف قائد منتخب مصر السابق: "تسبب مبلغ ألفي جنيه في حرمانه من ارتداء القميص الأحمر، بعدما عرض الأهلي 5 آلاف جنيه، لكن مركز شباب مغاغة طلب 7 آلاف جنيه، قبل أن يوافق أسوان على التعاقد معي مقابل 11 ألف جنيه".

وتابع: "لعبت لأسوان تحت قيادة المدرب رمضان السيد، تم اختياري في المنتخب الأولمبي بعد تألقي مع أسوان، وفي نهاية الموسم تفاوض الأهلي لضمي مقابل 120 ألف جنيه". ونوه: "عقدت جلسة مع عدلي القيعي، قبل الانتقال للإسماعيلي مقابل 250 ألف جنيه، ولعب عبد المنعم عمارة دورًا كبيرًا في حسم الصفقة". وأشار إلى أنه

وتابع: "لعبت لأسوان تحت قيادة المدرب رمضان السيد، تم اختياري في المنتخب الأولمبي بعد تألقي مع أسوان، وفي نهاية الموسم تفاوض الأهلي لضمي مقابل 120 ألف جنيه".



ونوه: "عقدت جلسة مع عدلي القيعي، قبل الانتقال للإسماعيلي مقابل 250 ألف جنيه، ولعب عبد المنعم عمارة دورًا كبيرًا في حسم الصفقة".



وأشار إلى أنه تعرض لهجوم من جماهير الإسماعيلي بعد توقيعه للأهلي، وسافر مع الفريق الأحمر إلى ألمانيا خلال فترة الإعداد وكان في طريقه للانتقال بشكل نهائي، لكن ثورة الغضب الجماهيري أدت لتوقف المفاوضات.



وأوضح: "رغبتي كانت الانتقال للأهلي عن اللعب لصالح الزمالك، رغم جلسة حسن حمدي نائب رئيس الأهلي وقتها مع إسماعيل عثمان رئيس الإسماعيلي".



وأضاف أنه تلقى اتصالا من عدلي القيعي، وطالبه بتفعيل العقد من الموسم الجديد، لكنه رفض ثم قام بتجديد عقده مع الإسماعيلي.

