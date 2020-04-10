رياضة

أحمد حسن: انتقالي للأهلي فشل 3 مرات

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص
أحمد حسن
أحمد حسن
كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، فشل انتقاله لصفوف النادي الأهلي 3 مرات في بداية مشواره الكروي. وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إنه كان قريبًا من الانتقال للشياطين الحمر، في بداية مشواره عندما كان يلعب في مركز شباب مغاغة قبل انتقاله لأسوان. وأضاف قائد منتخب مصر السابق: "تسبب مبلغ ألفي جنيه في حرمانه من ارتداء القميص الأحمر، بعدما عرض الأهلي 5 آلاف جنيه، لكن مركز شباب مغاغة طلب 7 آلاف جنيه، قبل أن يوافق أسوان على التعاقد معي مقابل 11 ألف جنيه".
وتابع: "لعبت لأسوان تحت قيادة المدرب رمضان السيد، تم اختياري في المنتخب الأولمبي بعد تألقي مع أسوان، وفي نهاية الموسم تفاوض الأهلي لضمي مقابل 120 ألف جنيه". ونوه: "عقدت جلسة مع عدلي القيعي، قبل الانتقال للإسماعيلي مقابل 250 ألف جنيه، ولعب عبد المنعم عمارة دورًا كبيرًا في حسم الصفقة". وأشار إلى أنه
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الزمالك: لا يمكن توقع نصف نهائي دوري الأبطال

أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، بصفقات الفريق المنضمة من دول شمال إفريقيا، وقال أنور، في حديثه للإذاعة المغربية: "جميع لاعبينا العرب كبار، سواء المغاربة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب، أو التونسي فرجاني ساسي". وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "إنهم من أفضل اللاعبين المحترفين، الذي شاهدتم في الزمالك، والدوري المصري استفاد من تواجدهم، ومن قبلهم حميد أحداد المعار للرجاء المغربي، وتمتاز هذه المجموعة بالأخلاق والالتزام، بجانب المستوى الفني المميز، وهو ما أفاد الزمالك".
أليو بادجي

بادجي يتحدث عن مشادته مع رمضان صبحي

تحدث السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، اليوم الخميس، عن مشادته مع زميله رمضان صبحي، التي وقعت خلال التدريبات قبل فترة التوقف الحالية. واعتبر بادجي، في تصريحات لقناة الأهلي، أن ما حدث بينه ورمضان صبحي "طبيعي"، خلال المباريات والتدريبات، بسبب "العصبية المعتادة" في كرة القدم. وأضاف: "رمضان لاعب كبير، وخاض تجربة بالدوري الإنجليزي، هو قليل الكلام ويركز في المران بكل قوة... خضنا التدريب حينها في أجواء صعبة ودرجة حرارة عالية، لكن الأمور انتهت وتحدثنا بعدها معا بشكل سريع".
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هل ينتقل كريم العراقي للأهلي أو الزمالك ؟ السقا يجيب

كشف عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي المصري، موقف الفريق من رحيل كريم العراقي ظهير أيمن الفريق والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وصرح عبد الظاهر السقا عبر برنامج "وان تو" الإذاعي: "كريم ليس له بديل في صفوف الفريق، ونعاني أيضا من أزمة بسبب الحرمان من القيد ما يعوقنا عن إبرام أي صفقة، لذا لن نقبل برحيل أي لاعب عن الفريق". وواصل "المصري يعاني من مشاكل كبيرة دفاعيا بسبب كثرة الإصابات، ولا خيار آخر لدينا في ظل أزمة الحرمان من القيد".
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عبد الجليل: الأهلي لن يقبل عودة فتحي

أكد محمد عبد الجليل لاعب الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن عودة أحمد فتحي لحسابات القلعة الحمراء لن يحدث، بعد الخلاف حول التجديد وإعلان رحيله عقب نهاية الموسم، إذ أن فتحي إذا لم يكتمل انتقاله إلى بيراميدز، لن يجدد للأهلي، كما أن رحيله للزمالك لن يتم، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الأبيض يرفض شروطه المالية، ناصحا قائد الأهلي حسام عاشور، بالاعتزال داخل القلعة الحمراء، فعاشور قادر على اللعب لموسمين آخرين، لكنه لن يشعر بالتقدير خارج الأهلي.
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أحمد شوبير: بيراميدز تراجع عن ضم فتحي

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1"، إن هناك نية لدى نادي بيراميدز للتراجع عن التعاقد مع أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وهناك رغبة داخل الجهاز الفني لبيراميدز بالتعاقد مع لاعبين صغار السن وأن فتحي لو حصل على مقدم عقد مع بيراميدز لن يكون مطالبا بإعادته، مضيفا: "في حالة صحة ما يتردد عن موقف بيراميدز، سيكون أمام أحمد فتحي خيارين، إما العودة للأهلي أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر".
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طارق سليمان: شريف إكرامي وتر علاقتي بمارتن يول

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية مع قناة "النهار"، إنه رفض عرضا للتدريب بنادي بيراميدز بعد رحيله قبل موسمين عن الأهلي، مضيفا: "رفضت بيراميدز بسبب النادي الأهلي، فهو كيان كبير وسأظل أحترمه، بعد ذلك رجعت من جديد للعمل في الأهلي وقضيت فترة ناجحة، وتوجنا بالدوري الموسم الماضي، وفوجئت بتواصل لاسارتي مدرب الأهلي السابق معي من أجل العمل معه في أحد أندية السعودية بعد رحيله عن الأهلي، لكن المفاوضات لم تتم في اللحظات الأخيرة".
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إكرامي «الكبير» يرفض رحيل شريف للزمالك

أكد إكرامي الشحات مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالأهلي، في حوار له مع برنامج (البريمو) المذاع على قناة (TEN)، أنه يعارض فكرة تعاقد النادي مع حارس مرمى جديد، رغم قرار نجله الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري، قائلا: "الأهلي يمتلك 5 حراس صاعدين، سيكونون مستقبل حراسة المرمى بالقلعة الحمراء، وعلى رأسهم مصطفى شوبير، وأوصيت بإعارة شوبير في شهر يناير الماضي؛ لاكتساب الخبرات، وعلاقتي قوية بمدرب حراس الفريق الأول ميشيل يانكون، وقدمت له تقريرا بمستوى حراس القطاع".
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