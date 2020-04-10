حقيقة توقف مشروعات مترو الأنفاق بسبب كورونا

تحرير:هالة صقر ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

أعمال حفر لمترو الأنفاق

نفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا. وأكدت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله غير صحيح، وكافة مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها مستمرة دون توقف. وأوضحت وزارة النقل أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخطط لها دون توقف.

جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد أعلنت أن أول من أمس الأربعاء، تعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، بدءً من أمس الخميس الموافق 9 أبريل 2020، لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء، مؤكدة أن ذلك جاء بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير. وأوضحت الوزارة،