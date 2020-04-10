الزمالك: لا يمكن توقع نصف نهائي دوري الأبطال

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص

الزمالك

أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، بصفقات الفريق المنضمة من دول شمال إفريقيا، وقال أنور، في حديثه للإذاعة المغربية: "جميع لاعبينا العرب كبار، سواء المغاربة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب، أو التونسي فرجاني ساسي". وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "إنهم من أفضل اللاعبين المحترفين، الذي شاهدتم في الزمالك، والدوري المصري استفاد من تواجدهم، ومن قبلهم حميد أحداد المعار للرجاء المغربي، وتمتاز هذه المجموعة بالأخلاق والالتزام، بجانب المستوى الفني المميز، وهو ما أفاد الزمالك".

وعن تصوره لموعد إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، علق: "لا يمكن توقع ما سيحدث في نصف النهائي، لأنه لا يوجد شخص في الكاف يعلم متى تنتهي الأزمة الحالية". وزاد: "كل ما سمعنا عنه، سواء إقامة المباريات دون جماهير أو من مباراة واحدة في ملعب محايد، لا يمكن طرحها إلا بعد الانتهاء من أزمة

وعن تصوره لموعد إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، علق: "لا يمكن توقع ما سيحدث في نصف النهائي، لأنه لا يوجد شخص في الكاف يعلم متى تنتهي الأزمة الحالية".



وزاد: "كل ما سمعنا عنه، سواء إقامة المباريات دون جماهير أو من مباراة واحدة في ملعب محايد، لا يمكن طرحها إلا بعد الانتهاء من أزمة كورونا".



وفيما يتعلق بشرط عدم مشاركة حميد أحداد، أوضح: "العقد شريعة المتعاقدين، وهناك بند بأحقية الزمالك في الحصول على مبلغ مالي حال شارك اللاعب".



وأردف: "نادي الرجاء أعلن أنه معترف بهذا البند، وفي النهاية الأمور تتم باحترفية واحترام بين الناديين".



واستطرد: "مواجهة الزمالك والرجاء صعبة للغاية، والفريقان لديهما طموحات في الفوز بالبطولة، ويمتلكان جماهيرية عريضة وخبرات واسعة".