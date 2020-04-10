التموين: لا زيادة في أسعار الدواجن والأرز

تحرير:هالة صقر ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

السلع

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية. وأكدت وزارة التموين، في بيان اليوم الجمعة، أن كافة المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح. وأوضحت وزارة التموين، أن صوامع القمح التابعة للوزارة مستعدة لاستقبال محصول القمح هذا الموسم والذي سيبدأ من منتصف إبريل حتى منتصف يوليو 2020. ونفت أيضًا الوزارة، ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

وأكدت الوزارة أن أسعار الدواجن بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن وكاف. وأضاف وزارة التموين، أنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود زيادة في أسعار الأرز بالأسواق لوجود عجز في المعروض،



وأكدت الوزارة أن أسعار الدواجن بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن وكاف.



وأضاف وزارة التموين، أنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود زيادة في أسعار الأرز بالأسواق لوجود عجز في المعروض، موضحة أن هناك مخزونا استراتيجيا منه يكفي لشهور، موضحة أن هناك حملات دورية على كافة الأسواق ومنافذ بيع الأرز، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.



ونفت وزارة التموين أيضا، ما تم تداوله عن صرف السلع التموينية، للمواطنين إلكترونيا، مؤكدة أنه لا يوجد تغيير في طريقة صرف المقررات التموينية للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي وبقالي التموين.



