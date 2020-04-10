معهد الأورام يتسلم مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه

تحرير:هالة صقر ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ ص

معهد الأورام

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عميد معهد الأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، وسلمه تبرع مقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني، تحت رعاية محافظة القاهرة، لافتا إلى أن التبرع عبارة عن مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه. وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التبرع البالغ قيمته مليون جنيه، يشتمل على 700 علبة قفازات طبية و7 آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى.

وأشار عبد العال إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت أيضًا بحملة مكبرة بالتعاون مع رابطة المستلزمات الطبية بقصر العينى، لتطهير مبانى حي السيدة زينب، وحى الخليفة، ومعهد السكر، ومعهد الكبد، ومعهد التغذية، ومستشفى الحوض المرصود، ومعهد الأورام، ومستشفى المنيرة، ومستشفى القصر العيني الفرنساوي. وأشاد



وأشار عبد العال إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت أيضًا بحملة مكبرة بالتعاون مع رابطة المستلزمات الطبية بقصر العينى، لتطهير مبانى حي السيدة زينب، وحى الخليفة، ومعهد السكر، ومعهد الكبد، ومعهد التغذية، ومستشفى الحوض المرصود، ومعهد الأورام، ومستشفى المنيرة، ومستشفى القصر العيني الفرنساوي.



وأشاد محافظ القاهرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياطيات من المستلزمات الطبية للمستشفيات والأطقم الطبية، لتساعدهم على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.



