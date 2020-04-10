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نيللي كريم وليلى علوي في مأزق بسبب فيروس كورونا

تحرير:إسراء سليمان ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص
ليلى علوي
ليلى علوي
أثرت أزمة فيروس كورونا على الصناعة السينمائية والدرامية بشكل كبير، ولكن تمكنت بعض المسلسلات من الهروب، وانتهت من تصوير المشاهد بنسبة كبيرة، وكان من بينها مسلسل "فالنتينو" لعادل إمام و"البرنس" لمحمد رمضان، و"الاختيار" لأمير كرارة، و "ولاد إمبابة" لسعد الصغير، أما باقي المسلسلات فتحاول أن تلحق برمضان 2020، وبالنسبة للأفلام فأجل أحمد عز فيلمه "كيرة والجن" لأجل غير مسمى، والذي كان مقرر عرضة بعد شهر رمضان، وبسبب الكورونا أيضًا تم تأجيل فيلم ليلى علوى ونيللى كريم لبعد رمضان.
تحاول الفنانة نيلي كريم تصوير آخر حلقات مسلسل بـ"100 قرش"، المقرر عرضه في المارثون الرمضاني2020، ولكن لم يتم التأكد حتى الآن من انتهائه، كما توقف التحضير لفيلم، يجمع الثنائي نيلي كريم و النجمة ليلى علوي، بسبب أزمة الكورونا، التي وضعت جميع الأعمال السينمائية تحت الخطر، وكان من المقرر عرض الفيلم بعد شهر
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في عامها الـ44.. «صبا مبارك» نجمة أردنية بروح مصرية

يوافق اليوم 10 إبريل مولد الفنانة صبا مبارك، والتي تتميز بروح تلقائية، لا أحد يشبهها في خفة الدم، وبالرغم من أنها أردنية الأصل، إلا أنه تشبعت بالدم المصري، فتشعر بحيرة عند مشاهدتها في الأفلام أو المسلسلات، تمكنت جيدًا من تمثيل أدوار صعبة للغاية، فبدأت مشوارها الفني بفيلم قصير في عام 2008 "جنون الحب"، حتى لمعت في سماء المحروسة بمسلسل "حكايات بنات"، وحصلت على جوائز عالمية ومحلية، أبرزها جائزة أفضل ممثلة في الأردن لعام 2010، ومن الأردن إلى إيطاليا، تمكنت من الحصول على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح العربي.
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رفض مهنة والده وتوفى بالزهايمر.. محطات في حياة عمر الشريف

شغفه وحبه للتمثيل أطاح بحلم والده "ديمتري شلهوب"في أن يعمل معه في تجارة الأخشاب، لم يكن يتخيل في ذلك الوقت والد "ميشيل" أن نجله سيصبح يوما نجما للسينما المصرية والعالمية، هو الشاب الوسيم والدنجوان الذي شغل عقول النساء وفتى أحلامهم، برع خلال مشواره الفني في تجسيد جميع الأدوار وأكثرها صعوبة وتعقيدا، هو"حسانين" الشاب المتمرد في فيلم "بداية ونهاية"، ويقنعك بكل سهولة بأنه العمدة "عبد الرازق الشرشابي" في فيلم" المواطن مصري"، وهو "الشريف علي" في فيلم "لورانس العرب"، وهو أيضا "محمد جاد الكريم" في فيلم " الأراجوز "، موهبة متفردة وعبقرية هو النجم العالمي عمر الشريف.
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ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
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«رغم المسافة»..أسماء أبو اليزيد لأول مرة مع مسار إجباري

تتمتع فرقة مسار إجباري بشهرة كبيرة في الوطن العربي، فهي أول من غنى تحت المطر في حفلتها الشهيرة، وقدمت للجمهور العديد من الأغاني الرائعة، على سبيل المثال "حد تايه"، "طريق تاني"، "صباحك"، "زيك أنا"، "كانت هتفرق في الواداع"، ومن المدهش أن الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، قررت الاشتراك مع فريق مسار إجباري في أغنية جديدة بعنوان "رغم المسافة"، وستُطرح خلال الساعات المقبلة عبر القناة الرسمية على "يوتيوب"، ومن المؤكد أن هذا المزيج الرائع سينال إعجاب الجمهور.
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أحمد السقا يفاجئ الجمهور في رمضان 2020

لا أحد يستطيع إنكار الملل والتوتر والقلق، الذي تعيش فيه البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا يحاول الفنانون دائما نشر البهجة من المنزل، فبعضهم صور مقاطع فيديو من خلال تطبيق "تيك توك"، والبعض الآخر أطلق تحديات جديدة مثل "تحدي الملل"، وآخرون شاركوا في مبادرة الخير، وللوصول إلى كل أسرة عربية، صدر منذ أيام قليلة البرنامج الفكاهي "هزر فزر" للنجمة هنا الزايد، ومن الواضح أن أحمد السقا سيسير على نهجها، بعد أن أعلن يوم الجمعة عن برنامجه الجديد في رمضان.
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يوسف الشريف يعود إلى دراما رمضان بـ«النهاية»

يحاول جميع الفنانين المشاركة في الموسم الرمضاني 2020، ولكن مع أزمة الكورونا، أصبحت العديد من المسلسلات مهددة بوقف التصوير أو التأجيل، وكان من بينهم مسلسسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، لأنه لم ينتهي بعد من تصوير جميع المشاهد، فيحاول القائمون على الأعمال، اتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، وتتمثل في تجنب التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالنسبة للمسلسلات، التي نجحت في الهروب من الكورونا، كنا من بينهم مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف.
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لهزيمة الكورونا.. يسرا: افرحوا بالنعم وقربوا لبعض

تتميز الفنانة يسرا بروح الدعابة دائما، وستجد ذلك واضحا، من خلال اللقاءات التليفزيونية، كما أنها تتمتع بتلقائية غير مسبوقة، ويصفها البعض بـ"الدبلوماسية"، وتحاول نشر الأمل والتحدث بإيجابية، لذا قررت تشجيع محبينها على البقاء بالمنزل، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وليست هي الأولى من قامت بذلك، بل سبقها أحمد حلمي، كما أطلقت هند صبري مبادرة "تحدي الملل"، أما الفنان حسام داغر، فقرر تقديم روشتة صحية، لقضاء فترة الحجر المنزلي.
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