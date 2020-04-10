نيللي كريم وليلى علوي في مأزق بسبب فيروس كورونا

تحرير:إسراء سليمان ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص

ليلى علوي

أثرت أزمة فيروس كورونا على الصناعة السينمائية والدرامية بشكل كبير، ولكن تمكنت بعض المسلسلات من الهروب، وانتهت من تصوير المشاهد بنسبة كبيرة، وكان من بينها مسلسل "فالنتينو" لعادل إمام و"البرنس" لمحمد رمضان، و"الاختيار" لأمير كرارة، و "ولاد إمبابة" لسعد الصغير، أما باقي المسلسلات فتحاول أن تلحق برمضان 2020، وبالنسبة للأفلام فأجل أحمد عز فيلمه "كيرة والجن" لأجل غير مسمى، والذي كان مقرر عرضة بعد شهر رمضان، وبسبب الكورونا أيضًا تم تأجيل فيلم ليلى علوى ونيللى كريم لبعد رمضان.

تحاول الفنانة نيلي كريم تصوير آخر حلقات مسلسل بـ"100 قرش"، المقرر عرضه في المارثون الرمضاني2020، ولكن لم يتم التأكد حتى الآن من انتهائه، كما توقف التحضير لفيلم، يجمع الثنائي نيلي كريم و النجمة ليلى علوي، بسبب أزمة الكورونا، التي وضعت جميع الأعمال السينمائية تحت الخطر، وكان من المقرر عرض الفيلم بعد شهر