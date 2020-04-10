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رفض مهنة والده وتوفى بالزهايمر.. محطات في حياة عمر الشريف

اختار له يوسف شاهين اسم عمر الشريف وأقنع فاتن حمامة بموهبته، وقدم مع صلاح أبو سيف أجمل أفلامه وحصل على لقب لورانس العرب، وفي المواطن مصري ذهب للعتبة لشراء ملابس العمدة
تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
عمر الشريف
عمر الشريف
شغفه وحبه للتمثيل أطاح بحلم والده "ديمتري شلهوب"في أن يعمل معه في تجارة الأخشاب، لم يكن يتخيل في ذلك الوقت والد "ميشيل" أن نجله سيصبح يوما نجما للسينما المصرية والعالمية، هو الشاب الوسيم والدنجوان الذي شغل عقول النساء وفتى أحلامهم، برع خلال مشواره الفني في تجسيد جميع الأدوار وأكثرها صعوبة وتعقيدا، هو"حسانين" الشاب المتمرد في فيلم "بداية ونهاية"، ويقنعك بكل سهولة بأنه العمدة "عبد الرازق الشرشابي" في فيلم" المواطن مصري"، وهو "الشريف علي" في فيلم "لورانس العرب"، وهو أيضا "محمد جاد الكريم" في فيلم " الأراجوز "، موهبة متفردة وعبقرية هو النجم العالمي عمر الشريف.
10 أبريل كان ميلاد الفنان عمر الشريف عام 1932 بالإسكندرية لأسرة ميسورة الحال واسمه الحقيقي "ميشيل" لأب لبناني يُدعى "ديميتري شلهوب" هاجر من لبنان إلى مصر في أوائل القرن العشرين، وعمل بتجارة الأخشاب. تمنى والده أن يعمل معه نجله "ميشيل" في تلك التجارة ولكن الفتى المدلل لأسرته كان مولعا بحب التمثيل فضّل
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صبا-مبارك

في عامها الـ44.. «صبا مبارك» نجمة أردنية بروح مصرية

يوافق اليوم 10 إبريل مولد الفنانة صبا مبارك، والتي تتميز بروح تلقائية، لا أحد يشبهها في خفة الدم، وبالرغم من أنها أردنية الأصل، إلا أنه تشبعت بالدم المصري، فتشعر بحيرة عند مشاهدتها في الأفلام أو المسلسلات، تمكنت جيدًا من تمثيل أدوار صعبة للغاية، فبدأت مشوارها الفني بفيلم قصير في عام 2008 "جنون الحب"، حتى لمعت في سماء المحروسة بمسلسل "حكايات بنات"، وحصلت على جوائز عالمية ومحلية، أبرزها جائزة أفضل ممثلة في الأردن لعام 2010، ومن الأردن إلى إيطاليا، تمكنت من الحصول على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح العربي.
ليلى-علوى

نيللي كريم وليلى علوي في مأزق بسبب فيروس كورونا

أثرت أزمة فيروس كورونا على الصناعة السينمائية والدرامية بشكل كبير، ولكن تمكنت بعض المسلسلات من الهروب، وانتهت من تصوير المشاهد بنسبة كبيرة، وكان من بينها مسلسل "فالنتينو" لعادل إمام و"البرنس" لمحمد رمضان، و"الاختيار" لأمير كرارة، و "ولاد إمبابة" لسعد الصغير، أما باقي المسلسلات فتحاول أن تلحق برمضان 2020، وبالنسبة للأفلام فأجل أحمد عز فيلمه "كيرة والجن" لأجل غير مسمى، والذي كان مقرر عرضة بعد شهر رمضان، وبسبب الكورونا أيضًا تم تأجيل فيلم ليلى علوى ونيللى كريم لبعد رمضان.
ياسمين-عبد العزيز (3)

ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
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عمر-خورشيد (2)

والدته ألقت الجيتار بالشارع.. 75 عاما على ميلاد خورشيد

طفل لم يتجاوز الـ9 سنوات من عمره، وجد نفسه في وسط عائلة فنية، بدت موهبته تلوح في الأفق منذ نعومة أظافره، وقع في غرام آلة "الجيتار" ليقرر شراءه من مصروفه ممسكا به ليل نهار لتلقيه والدته من البلكونة خوفا من أن يترك دراسته من أجله، لم تكن تعلم سيدة المجتمع عواطف هاشم أن نجلها سيقف يوما عازفا خلف عبد الحليم حافظ وهو يغني "سواح"، وأم كلثوم وهي تشدو بـ"دارت الأيام"، هو موهبة لحنية متفردة استحق لقب "أمير الجيتار".
غادة-عبد-الرازق-04

عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
نبيل-الحلفاوى

«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
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