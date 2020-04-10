رفض مهنة والده وتوفى بالزهايمر.. محطات في حياة عمر الشريف
اختار له يوسف شاهين اسم عمر الشريف وأقنع فاتن حمامة بموهبته، وقدم مع صلاح أبو سيف أجمل أفلامه وحصل على لقب لورانس العرب، وفي المواطن مصري ذهب للعتبة لشراء ملابس العمدة
تحرير:محمد أبو زيد
١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
عمر الشريف
شغفه وحبه للتمثيل أطاح بحلم والده "ديمتري شلهوب"في أن يعمل معه في تجارة الأخشاب، لم يكن يتخيل في ذلك الوقت والد "ميشيل" أن نجله سيصبح يوما نجما للسينما المصرية والعالمية، هو الشاب الوسيم والدنجوان الذي شغل عقول النساء وفتى أحلامهم، برع خلال مشواره الفني في تجسيد جميع الأدوار وأكثرها صعوبة وتعقيدا، هو"حسانين" الشاب المتمرد في فيلم "بداية ونهاية"، ويقنعك بكل سهولة بأنه العمدة "عبد الرازق الشرشابي" في فيلم" المواطن مصري"، وهو "الشريف علي" في فيلم "لورانس العرب"، وهو أيضا "محمد جاد الكريم" في فيلم " الأراجوز "، موهبة متفردة وعبقرية هو النجم العالمي عمر الشريف.
10 أبريل كان ميلاد الفنان عمر الشريف عام 1932 بالإسكندرية لأسرة ميسورة الحال واسمه الحقيقي "ميشيل" لأب لبناني يُدعى "ديميتري شلهوب" هاجر من لبنان إلى مصر في أوائل القرن العشرين، وعمل بتجارة الأخشاب.
تمنى والده أن يعمل معه نجله "ميشيل" في تلك التجارة ولكن الفتى المدلل لأسرته كان مولعا بحب التمثيل فضّل
10 أبريل كان ميلاد الفنان عمر الشريف عام 1932 بالإسكندرية لأسرة ميسورة الحال واسمه الحقيقي "ميشيل" لأب لبناني يُدعى "ديميتري شلهوب" هاجر من لبنان إلى مصر في أوائل القرن العشرين، وعمل بتجارة الأخشاب.
تمنى والده أن يعمل معه نجله "ميشيل" في تلك التجارة ولكن الفتى المدلل لأسرته كان مولعا بحب التمثيل فضّل إكمال تعليمه في المدرسة الفرنسية "فيكتوريا كوليدج" وأثناء الدراسة التقى بالمخرج يوسف شاهين.
وأقنع "شاهين" سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في إسناد دوى البطولة له في فيلم "صراع في الوادي" عام 1954 ومنحه اسم "عمر الشريف" الذي لازمه طوال حياته.
تزوج "الشريف" من فاتن حمامة وأنجب منها ابنه الوحيد "طارق"، وشكل معها ثنائي في العديد من الأفلام منها أفلامهما "أيامنا الحلوة"، و"سيدة القصر" و"نهر الحب" و"لا أنام".
قدم في عام 1958 فيلمي "الأسرار"و"غلطة حبيبى" و موعد مع المجهول وصراع فى النيل عام 1959، وقدم عام 1960 فيلم إشاعة حب.
في بداية الستينات وقف عمر الشريف أمام كاميرا رائد الواقعية المخرج صلاح أبو سيف وقدم دورا مثل نضجا حقيقيا في موهبة"الشريف" ليقدم في فيلم "بداية ونهاية" عن رواية الأديب نجيب محفوظ شخصية "حسانين" الشاب الذي يتمرد على فقر عائلته.
وفي عام 1961 قدم فيلمي "في بيتنا رجل" و"غرام الأسياد"، بينما في عام 1962 جاءت إنطلاقته نحو السينما العالمية عندما وقع اختيار المخرج البريطاني "ديفيد لين" له ليجسد دور "الشريف علي" في فيلم "لورانس العرب"، أمام"بيتر أوتول"و الممثل الأمريكي"أنتوني كوين" ولقب ب"لورانس العرب"نسبة للفيلم، ورشح لجائزة الأوسكار، وبعدها توالت مشاركته في عدد من الأفلام الإيطالية والفرنسية.
وفي السينما الأمريكية قدم "الشريف "فيلم "دكتور زيفاجو" الذي حصل عنه على جائزة الجولدن جلوب، وقدم عدة أفلام لعل أبرزها "فتاة مرحة"، و"سقوط الإمبراطورية الرومانية"، و"أكثر من معجزة".
عاد "الشريف" مرة آخرى للسينما المصرية بيته وعشقه الأول، كان ما يميزه هو التنوع في أدواره فهو بارع في الأدوار الرومانسية والكلاسيكية وقادر على رسم الابتسامة على الوجوه عندما يقدم الكوميديا ففي عام 1984 قدم فيلم "أيوب" المأخوذ عن إحدى قصص الروائي نجيب محفوظ، وفي 1989 قدم فيلم "الأراجوز"، وفي عام 1991 ألتقى "الشريف" مجددا بصديقه "صلاح أبو سيف" ليقدم معه آخر أفلامه "المواطن مصري" في دور العمدة "عبد الرازاق الشرشابي"ليقف"الشريف" بنفسه أمام محلات العتبة ليختار ملابس شخصية"عمدة قرية".
لم يكن "الشريف" بعيدا عن استديوهات هوليود وشارك عام 1999 في فيلم "المحارب 13" الذي قام ببطولته الممثل الأمريكي-الإسباني أنطونيو بانديراس. وفى عام 2003 شارك ببطولة الفيلم الفرنسي "السيد إبراهيم وزهور القرآن"، وفاز عن دوره هذا بجائزة "سيزار" الفرنسية لأفضل ممثل في فبراير 2004.
لم يكن للتليفزيون حظا أوفر من رحلة عمر الشريف الفنية وقدم مسلسلا وحيدا هو "حنين وحنان" عام 2007 ، وفي العام التالي ألتقى سينمائيا مع الزعيم عادل إمام في فيلم "حسن ومرقص"، وعام 2010 قدم مع خالد النبوي فيلم "المسافر".
رحلة فنية كبيرة قضاها عمر الشريف في رحاب الفن امتدت لسنوات طويلة وقف أمامه كبار نجمات السينما ونجومها، وفي 10 يوليو من عام 2015 توفي الشريف عن عمر ناهز الـ 83 عاما، وفي آخر أيامه عانى من مرض الزهايمر ولكن عشاقه لم ينسوا يوما أعماله المحفورة في قلوبهم ويظل عمر الشريف أحد أعمدة السينما المصرية.
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