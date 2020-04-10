رفض مهنة والده وتوفى بالزهايمر.. محطات في حياة عمر الشريف

اختار له يوسف شاهين اسم عمر الشريف وأقنع فاتن حمامة بموهبته، وقدم مع صلاح أبو سيف أجمل أفلامه وحصل على لقب لورانس العرب، وفي المواطن مصري ذهب للعتبة لشراء ملابس العمدة

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

عمر الشريف

شغفه وحبه للتمثيل أطاح بحلم والده "ديمتري شلهوب"في أن يعمل معه في تجارة الأخشاب، لم يكن يتخيل في ذلك الوقت والد "ميشيل" أن نجله سيصبح يوما نجما للسينما المصرية والعالمية، هو الشاب الوسيم والدنجوان الذي شغل عقول النساء وفتى أحلامهم، برع خلال مشواره الفني في تجسيد جميع الأدوار وأكثرها صعوبة وتعقيدا، هو"حسانين" الشاب المتمرد في فيلم "بداية ونهاية"، ويقنعك بكل سهولة بأنه العمدة "عبد الرازق الشرشابي" في فيلم" المواطن مصري"، وهو "الشريف علي" في فيلم "لورانس العرب"، وهو أيضا "محمد جاد الكريم" في فيلم " الأراجوز "، موهبة متفردة وعبقرية هو النجم العالمي عمر الشريف.

10 أبريل كان ميلاد الفنان عمر الشريف عام 1932 بالإسكندرية لأسرة ميسورة الحال واسمه الحقيقي "ميشيل" لأب لبناني يُدعى "ديميتري شلهوب" هاجر من لبنان إلى مصر في أوائل القرن العشرين، وعمل بتجارة الأخشاب. تمنى والده أن يعمل معه نجله "ميشيل" في تلك التجارة ولكن الفتى المدلل لأسرته كان مولعا بحب التمثيل فضّل