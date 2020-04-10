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الإفتاء: لا تجوز صلاة الجمعة في المنزل.. وتصلى ظهرا

تحرير:هالة صقر ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الجمعة، إنه لا تجوز صلاة الجمعة اليوم في المنزل سواء كان رب الأسرة إمامًا أو خلف التليفزيون أو الراديو بل تصلى ظهرًا 4 ركعات.
وجددت وزارة الأوقاف دعوتها بأن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تفشي فيروس كورونا إثم ومعصية.  وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك هو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية ومنها الأزهر
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معهد الأورام يتسلم مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عميد معهد الأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، وسلمه تبرع مقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني، تحت رعاية محافظة القاهرة، لافتا إلى أن التبرع عبارة عن مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه. وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التبرع البالغ قيمته مليون جنيه، يشتمل على 700 علبة قفازات طبية و7 آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى.
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التموين: لا زيادة في أسعار الدواجن والأرز

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية. وأكدت وزارة التموين، في بيان اليوم الجمعة، أن كافة المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح. وأوضحت وزارة التموين، أن صوامع القمح التابعة للوزارة مستعدة لاستقبال محصول القمح هذا الموسم والذي سيبدأ من منتصف إبريل حتى منتصف يوليو 2020. ونفت أيضًا الوزارة، ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.
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حقيقة توقف مشروعات مترو الأنفاق بسبب كورونا

نفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا. وأكدت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله غير صحيح، وكافة مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها مستمرة دون توقف. وأوضحت وزارة النقل أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخطط لها دون توقف.
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علاج فيروس كورونا وفتح المساجد.. الحكومة تنفي 18 شائعة

رصد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، عدد كبير من الشائعات خلال أسبوع، خاصة عن فيروس كورونا، وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
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وزير الأوقاف يحذر: نتعامل بحسم وهصلي الجمعة في منزلي

جددت وزارة الأوقاف دعوتها بأن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تفشي فيروس كورونا إثم ومعصية. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك هو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية ومنها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه سيصلي الجمعة ظهرًا في منزله غدا الجمعة، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها.
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صيام رمضان في زمن الوباء.. كثرت الاجتهادات وتنوعت الآراء

لم يتبق سوى أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء المعمورة باشتياق شديد من عام إلى آخر، لكن هذا العام يأتي هذا الشهر في ظل انتشار وباء كورونا، الذي خطف أرواح الآلاف ويهدد حياة الملايين في العالم، ولم تكن مصر بعيدة عن خطر الفيروس المستجد، وسط تحذيرات كثيرة من المسؤولين ومطالبات للمواطنين بالتزام منازلهم، والحرص على استمرار تناول الأطعمة والعصائر الطبيعية التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي، بالتزامن مع حالة جدل أثيرت بشأن صيام الشهر المعظم وتكهنات رددها البعض عن احتمالية صدور فتاوى بإلغاء الصيام هذا العام بسبب تفشي الوباء، وأحاديث عن منح رخص للأطباء والمرضى تستثنيهم من أحد أركان الإسلام الخمسة.
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السيسي: تأجيل افتتاحات المشروعات القومية الكبرى إلى 2021

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي -اليوم السبت- استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني.
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