الإفتاء: لا تجوز صلاة الجمعة في المنزل.. وتصلى ظهرا

تحرير:هالة صقر ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ ص

دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الجمعة، إنه لا تجوز صلاة الجمعة اليوم في المنزل سواء كان رب الأسرة إمامًا أو خلف التليفزيون أو الراديو بل تصلى ظهرًا 4 ركعات.

وجددت وزارة الأوقاف دعوتها بأن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تفشي فيروس كورونا إثم ومعصية. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك هو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية ومنها الأزهر

وجددت وزارة الأوقاف دعوتها بأن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تفشي فيروس كورونا إثم ومعصية.



وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك هو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية ومنها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين.



وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه سيصلي الجمعة ظهرًا في منزله غدا الجمعة، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها



