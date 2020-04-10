في عامها الـ44.. «صبا مبارك» نجمة أردنية بروح مصرية

تحرير:إسراء سليمان ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص

صبا مبارك

يوافق اليوم 10 إبريل مولد الفنانة صبا مبارك، والتي تتميز بروح تلقائية، لا أحد يشبهها في خفة الدم، وبالرغم من أنها أردنية الأصل، إلا أنه تشبعت بالدم المصري، فتشعر بحيرة عند مشاهدتها في الأفلام أو المسلسلات، تمكنت جيدًا من تمثيل أدوار صعبة للغاية، فبدأت مشوارها الفني بفيلم قصير في عام 2008 "جنون الحب"، حتى لمعت في سماء المحروسة بمسلسل "حكايات بنات"، وحصلت على جوائز عالمية ومحلية، أبرزها جائزة أفضل ممثلة في الأردن لعام 2010، ومن الأردن إلى إيطاليا، تمكنت من الحصول على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح العربي.

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة الأردينة «صبا مبارك»، فولدت في 10 إبريل 1976، وأكملت الآن عامها الـ 44، وحصلت على شهادة البكالوريوس في المسرح من «جامعة اليرموك» في إربد عام 2001، وبدأت مشوارها الفني عن طريق والدتها الفنانة "حنان الاغا"، وخالتها الممثلة "هيفاء الاغا"، وكان مسلسل