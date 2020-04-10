وفاة والدة الملحن وليد سعد

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص

وليد سعد

توفيت صباح اليوم والدة الملحن والمطرب وليد سعد، وكتب"سعد" على حسابه عبر تويتر "توفيت اليوم أمي حبيبتي، ويقتصر العزاء عند المقابر، نسألكم الدعاء". وحرص عددا من الفنانين على تقديم العزاء ونعي والدة "سعد" منهم: "أكرم حسني وفضل شاكر، ونانسي عجرم، روجينا، وفضل شاكر الذي تعاون معه وليد سعد في أغنية "بتوحشيني". وكانت آخر أعمال الملحن وليد سعد تتر مسلسل" بخط الأيد" أغنية "بطلة حدوتك" للمطربة جنات، ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقي.

الملحن وليد سعد من مواليد الإسماعيلية، والده حسن سعد، مطرب السمسمية وأحد رموز الغناء في منطقة القناة. والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وعين معيدًا بالمعهد عقب تخرجه، ولكنه تفرغ للتلحين، وكانت أول ألحانه أغنية "أول حبيب" للمطرب إبراهيم عبد القادر، وقدم مع المطرب أحمد جوهر أغنية "أوعدك" و"يا راميني