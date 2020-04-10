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وفاة والدة الملحن وليد سعد

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص
وليد سعد
وليد سعد
توفيت صباح اليوم والدة الملحن والمطرب وليد سعد، وكتب"سعد" على حسابه عبر تويتر "توفيت اليوم أمي حبيبتي، ويقتصر العزاء عند المقابر، نسألكم الدعاء". وحرص عددا من الفنانين على تقديم العزاء ونعي والدة "سعد" منهم: "أكرم حسني وفضل شاكر، ونانسي عجرم، روجينا، وفضل شاكر الذي تعاون معه وليد سعد في أغنية "بتوحشيني". وكانت آخر أعمال الملحن وليد سعد تتر مسلسل" بخط الأيد" أغنية "بطلة حدوتك" للمطربة جنات، ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقي.
الملحن وليد سعد من مواليد الإسماعيلية، والده حسن سعد، مطرب السمسمية وأحد رموز الغناء في منطقة القناة. والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وعين معيدًا بالمعهد عقب تخرجه، ولكنه تفرغ للتلحين، وكانت أول ألحانه أغنية "أول حبيب" للمطرب إبراهيم عبد القادر، وقدم مع المطرب أحمد جوهر أغنية "أوعدك" و"يا راميني
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انغام

وفاة «جدة» الفنانة أنغام بعد صراع مع المرض

توفيت مساء اليوم والدة المايسترو محمد علي سليمان، جدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة، وبعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الجثمان الليلة في مقابر الأسرة. كانت «أنغام» تسعتد لإحياء حفل غنائي لها «أون لاين»، الليلة عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب ضمن مبادرة «خليك في بيتك الثقافة بين إيدك»، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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«رغم المسافة»..أسماء أبو اليزيد لأول مرة مع مسار إجباري

تتمتع فرقة مسار إجباري بشهرة كبيرة في الوطن العربي، فهي أول من غنى تحت المطر في حفلتها الشهيرة، وقدمت للجمهور العديد من الأغاني الرائعة، على سبيل المثال "حد تايه"، "طريق تاني"، "صباحك"، "زيك أنا"، "كانت هتفرق في الواداع"، ومن المدهش أن الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، قررت الاشتراك مع فريق مسار إجباري في أغنية جديدة بعنوان "رغم المسافة"، وستُطرح خلال الساعات المقبلة عبر القناة الرسمية على "يوتيوب"، ومن المؤكد أن هذا المزيج الرائع سينال إعجاب الجمهور.
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محمد ثروت يتصدر جوجل بعد حفل ليلة النصف من شعبان

تصدر المطرب محمد ثروث، مؤشر البحث على جوجل بعد أن أحيا حفلا "أون لاين" بعنوان "مناجاة "ضمن حفلات الانشاد الديني بمناسبة ليلة النصف من شعبان. وقدم "ثروت"عددا من الأناشيد الدينية منها "لأجل النبي، وقمرا سيدنا النبي، ومولاي. وشارك "ثروت" في الحفل المنشد مصطفى عاطف، ووائل الفشني، والشيخ إيهاب يونس لأول مرة في مبارزة صوتية في التواشيح والمديح والابتهالات. وفي السياق ذاته، تبذل وزارة الثقافة المصرية قصارى جهدها، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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انغام

وفاة «جدة» الفنانة أنغام بعد صراع مع المرض

توفيت مساء اليوم والدة المايسترو محمد علي سليمان، جدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة، وبعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الجثمان الليلة في مقابر الأسرة. كانت «أنغام» تسعتد لإحياء حفل غنائي لها «أون لاين»، الليلة عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب ضمن مبادرة «خليك في بيتك الثقافة بين إيدك»، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
عمرو-الليثي

وفاة والدة المخرج معتز التوني وحماة عمرو الليثي

توفيت مساء اليوم الأربعاء حماة الإعلامي عمرو الليثي، ووالدة المخرج معتز التوني. وأعلن الحساب الرسمي للإعلامي عمرو الليثي على تويتر وفاتها وذلك عبر تغريدة جاء فيها: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشريفة ميرفت عبد الوهاب، والدة حرم الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس شبكة تلفزيون النهار، ونسألكم الفاتحة والدعاء لها، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، ومن المقرر أن تقام الجنازة غدًا الساعة الثانية عشر ظهرًا في مقابر الفيوم.
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
جورج-سيدهم

«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
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