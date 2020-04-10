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بلومبرج: تركيا تساعد إسرائيل لأسباب إنسانية

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م
كورونا
كورونا
كشفت قناة "بلومبرج" الأمريكية أن الحكومة التركية وافقت على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا. ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية بما في ذلك أقنعة للوجه، وقفازات معقمة، "لأسباب إنسانية"، ومن المتوقع أن تسمح إسرائيل لشحنة مماثلة من المساعدات التركية بالوصول إلى السلطة الفلسطينية دون أي معوقات، وفقا لمسؤول تركي رفيع المستوى.
وقال المسؤول المطلع على الشحنة وطلب عدم نشر اسمه، إنه من المتوقع أن تهبط ثلاث طائرات من إسرائيل في قاعدة "إنجرليك" الجوية في تركيا لنقل الشحنة يوم الخميس المقبل.ولفت المسؤول إلى أن تركيا ستتبرع بمساعدة طبية للفلسطينيين في غضون الأيام القليلة المقبلة.وتدهورت العلاقات بشكل حاد بين البلدين في
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فيروس كورونا

لأول مرة.. التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية سليمة (صور)

كشفت "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من الباحثين البرازيليين تمكن من التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية حية، باستخدام مجهر إلكتروني قوي، بحسب "روسيا اليوم". والتقط خبراء من مؤسسة Oswaldo Cruz في البرازيل الصور المذهلة، أثناء دراسة طرق تكرار فيروس كورونا وانتشاره. وفي سلسلة من الصور، يمكن رؤية جزيئات متعددة من الفيروس القاتل، تنتقل من حالة محاولة دخول خلية إلى رؤيتها داخل الخلية. واستخدم الباحثون أداة تسمح لهم بتكبير الأجسام حتى مليوني مرة من حجمها الطبيعي، ما يسمح لهم بالتعمق داخل الخلية ورؤية الفيروس.
كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز عدد إصابات كورونا في إسرائيل 10 آلاف.. وارتفاع الوفيات لـ92

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 حالة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ10 آلاف، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.
كورونا والحجر الصحي (14)

طبيب إيطالي مخضرم: لا أوهام مع الفيروس التاجي

حذر طبيب إيطالي مخضرم مما وصفها بأوهام الاسترخاء نتيجة التقييمات المتفائلة بشأن وباء "كوفيد -19"، مشيرا إلى أن "الانفجار" قد يحدث من أقل تهاون، بحسب "روسيا اليوم". ونقلت صحيفة "repubblica" عن ماريو شيافينا، المدير السابق للوحدة التشغيلية لطب الرئة والعلاج التنفسي المكثف في مستشفى بوليسلينيكو سانت أورسولا في بولونيا، أن "كل شيء يمكن أن ينفجر مع أول حماقة، حتى حين لن تكون هناك أي إصابات جديدة". ورأى اختصاصي الأمراض التنفسية أنه على الرغم من تفاؤل المعدلات بشأن تفشي الفيروس التاجي، إلى أن حالة "الحرب" لا تزال قائمة.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

خروج رئيس الوزراء البريطاني من العناية المركزة

أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرج من الرعاية الفائقة. ووفقا لبيان مكتبه تم نقله من العناية المركزة الليلة إلى الجناح العادي، حيث سيتم مراقبته عن كثب في المرحلة المبكرة من التعافي، مشيرا إلى أنه في حالة جيدة. وحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، طلب جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه وفق الضرورة، بحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية.
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فيروس- كورونا (3)

37 حالة وفاة بكورونا وإغلاق حي المتشددين اليهود في تل أبيب

أغلقت الشرطة الإسرائيلية مدينة "بني براك" للمتشددين اليهود في تل أبيب، في حين وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 900، وعدد الوفيات إلى 37 في عموم إسرائيل، بحسب "روسيا اليوم". ومنعت الشرطة، بمساعدة وحدات كوماندوز وعناصر من الجيش الإسرائيلي، الدخول إلى مدينة "بني براك" والخروج منها بسبب تفشي وباء كورونا، بينما تم السماح للمتشددين اليهود بالخروج من منازلهم في حالات الضرورة مثل شراء الدواء والغذاء. ونصبت الشرطة 60 حاجزا حول مدينة بني براك منذ ساعات الفجر، ودفعت بحوالي ألف شرطي للمدينة في محاولة لمنع تفشي الفيروس.
كورونا

بسبب كورونا.. إخلاء مدينة كاملة في إسرائيل من «المسنيين»

? قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية يسكنها متدينون، شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا. ومن المقرر وفقا لموقع روسيا اليوم نقل نحو 4500 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براك بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها. ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).
بريطانيا - كورونا

3 حالات وفاة خلال ساعتين بـ«كورونا» في إسرائيل

ارتفعت حالات الوفيات في إسرائيل إلى 33 في خلال ساعتين، وكانت ارتفعت أعداد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف و23 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم. وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.
حركة-حماس

حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
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