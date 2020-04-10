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تناول السلطة بالخس..تساعد على النوم وتحمي من السرطان

تحرير:إسراء سليمان ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
فوائد الخس
فوائد الخس
هل يمكنك تخيل سلطتك المفضلة أو البرجر بدون أوراق لذيذة من الخس؟ يعتبر الخس أحد الخضراوات الهامة، التي يحتاجها الجسم، لأنه غني بالألياف الغذائية الهامة، التي تساعد على زيادة معدلات الشبع، وتعزز من عملية الهضم، وتحميك من الإمساك، ويمنح الجسم الكميات المرجوة من الماء، ومؤخرًا كشفت العديد من الأبحاث والدراسات أنه يساعد في التعزيز من النوم، إضافة إلى كونه فعال في الحماية من السرطان، وذلك لأنه غني بمضدات الأكسدة "بيتا كاروتين"، نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
يتميز الخس بخصائص مذهلة تحفز من النوم، لذا عن تناول كميات كافية من الخس، ستشعر بالنعاس في وقت قصير! ويرجع ذلك إلى وجود مكون "lactucarium"، وهو سائل معروف بخصائصه المسكنة ، والتي يمكن أن تساعد في التسريع من عملية النوم. كما يتميز الخس بخصائص مضادة للأكسدة، لأنه غني بالبيتا كاروتين واللوتين، ويساعد
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الوقت الصحيح لتناول الفواكه

هل غسل الفواكه والخضراوات بالصابون آمن؟

انتشر الذعر والخوف بين الشعوب، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، ما جعل الجميع يلتزم المنزل، ويحافظ على إجراءات الوقاية، بما في ذلك غسل اليدين جيدا، والاهتمام بنظافة الوجه والبيت، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، الأمر الذي جعل الأسر العربية تستخدم المطهرات في تنظيف الأرضيات والأسطح، ولكن في الآونة الأخيرة، أثيرت بعض التساؤلات حول غسل الفواكه والخضراوات بالصابون، وهل هو آمن أم لا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
زيت-التامانو

اهتم بالزيوت النباتية.. تحمي القلب والمخ

يبنغي الاهتمام بصحتنا جيدا في هذه الفترة، للتعزيز من قدرة الجهاز المناعي، ليصبح أكثر فاعلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا لا بد من تناول أطعمة غذائية غنية بالعناصر الهامة، مثل فيتامين C، والحديد والبروتين والزنك، والابتعاد عن المثلجات، والاهتمام بالسوائل، وفي الآونة الأخيرة، وضح العديد من الأطباء أهمية استخدام الزيت النباتي يوميا، وذلك لفوائده المتعددة، التي تتمثل في تقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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احترس جيدا.. الملح سم صامت يضعف المناعة

يوصى بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة في هذه الفترة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك التي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين C، لتقوية الجهاز المناعي، بجانب الاهتمام بالسوائل الدافئة، والابتعاد عن التجمعات، ولكن الذي لا تعرفه أن تناولك المستمر للملح يوميًا، يضعف من مناعتك بشكل كبير، مما يجعلك عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، لذا لابد من الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها أكبر مصدر للأملاح، وذلك نقلًا عن الموقع الموقع البريطاني "New Scientist".
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للتخلص من الوزن الزائد.. حيلة سحرية تستغرق 15 دقيقة

بالرغم من أن فترة العزل المنزلي هامة بشكل كبير، للحفاظ على الصحة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والابتعاد عن التجمعات، إلا أننا نتناول كميات كبيرة من الطعام في هذه الفترة، للتسلية والتخلص من الملل والتوتر، لكن يؤدي ذلك إلى زيادة غير صحية بالوزن، من المحتمل أن يتبعها أمراض صحية أنت في غنى عنها، ولكي تتغلب على زيادة عدد الكيلوجرامات، كشف خبراء التغذية عن حيلة سحرية، يمكن ممارستها يوميا خلال 15 دقيقة، للحفاظ على وزن مثالي، وذلك بحسب الموقع الهندي "Times Of India".
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لو بتعاني من مشكلات المعدة.. الحل في 3 أعشاب

يعتبر فيروس كورونا من الكوارث النادرة، التي مرت بها البلاد، وأسفر عن آلاف الإصابات وعشرات الوفيات، الأمر الذي جعل الدول، تطبق حظر التجول، وتمنع التجمعات والزحام، وطبقت بعض الشركات العمل من المنزل، وبالتالي أصبحنا نتناول الطعام بكميات أكبر من الملل والاكتئاب، لذا ربما تتعرض إلى مشكلات بالهضم، خاصة إذا كنت تعاني من القولون العصبي، ولكي تتخلص من مشكلات المعدة المزعجة، عليك بتناول مشروبات دافئة، مثل الزنجبيل وخل التفاح، وغيرها من الحلول السحرية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".
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«خليك في البيت».. الحجر الصحي له آثار نفسية بالغة

تعيش الشعوب الآن حالة من الاكتئاب والتوتر، حيث كانت الفيروسات البيولوجية بمنزلة أفلام لن تتحول إلى واقع، لكن يمر العالم بكارثة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا ينصح الأطباء بالتزام الهدوء، والحفاظ على ضبط النفس، حتى لا تضعف مناعة أجسامنا، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن كورونا تؤثر على الجهاز المناعي بشكل كبير، فهي تهاجمه من جميع النواحي النفسية والجسدية، لذا في الفترة الأخيرة، قرر أطباء النفس مناقشة التأثيرات السلبية للحجر الصحي على الصحة النفسية، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
الوقت الصحيح لتناول الفواكه

هل غسل الفواكه والخضراوات بالصابون آمن؟

انتشر الذعر والخوف بين الشعوب، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، ما جعل الجميع يلتزم المنزل، ويحافظ على إجراءات الوقاية، بما في ذلك غسل اليدين جيدا، والاهتمام بنظافة الوجه والبيت، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، الأمر الذي جعل الأسر العربية تستخدم المطهرات في تنظيف الأرضيات والأسطح، ولكن في الآونة الأخيرة، أثيرت بعض التساؤلات حول غسل الفواكه والخضراوات بالصابون، وهل هو آمن أم لا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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