تناول السلطة بالخس..تساعد على النوم وتحمي من السرطان

تحرير:إسراء سليمان ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

فوائد الخس

هل يمكنك تخيل سلطتك المفضلة أو البرجر بدون أوراق لذيذة من الخس؟ يعتبر الخس أحد الخضراوات الهامة، التي يحتاجها الجسم، لأنه غني بالألياف الغذائية الهامة، التي تساعد على زيادة معدلات الشبع، وتعزز من عملية الهضم، وتحميك من الإمساك، ويمنح الجسم الكميات المرجوة من الماء، ومؤخرًا كشفت العديد من الأبحاث والدراسات أنه يساعد في التعزيز من النوم، إضافة إلى كونه فعال في الحماية من السرطان، وذلك لأنه غني بمضدات الأكسدة "بيتا كاروتين"، نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".

يتميز الخس بخصائص مذهلة تحفز من النوم، لذا عن تناول كميات كافية من الخس، ستشعر بالنعاس في وقت قصير! ويرجع ذلك إلى وجود مكون "lactucarium"، وهو سائل معروف بخصائصه المسكنة ، والتي يمكن أن تساعد في التسريع من عملية النوم. كما يتميز الخس بخصائص مضادة للأكسدة، لأنه غني بالبيتا كاروتين واللوتين، ويساعد



يتميز الخس بخصائص مذهلة تحفز من النوم، لذا عن تناول كميات كافية من الخس، ستشعر بالنعاس في وقت قصير! ويرجع ذلك إلى وجود مكون "lactucarium"، وهو سائل معروف بخصائصه المسكنة ، والتي يمكن أن تساعد في التسريع من عملية النوم.



كما يتميز الخس بخصائص مضادة للأكسدة، لأنه غني بالبيتا كاروتين واللوتين، ويساعد أيضًا في مكافحة السرطان، إضافة إلى ذلك يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة بالخس أن تقلل من نمو الخلايا السرطانية، فوفقًا للدراسات ، معظم الخضروات الورقية غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز المناعة والسيطرة على نمو الخلايا السرطانية، لذا لابد من إدراخ الخضراوات بنظامك الغذائي.



