جريمة

ضبط 4 متهمين بالاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة نارية

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣١ م
أرشيفية
أرشيفية
ألقى رجال المباحث بالجيزة والقليوبية القبض على 4 تجار مخدرات، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين علاوة على أسلحة نارية ومبالغ مالية وموازين حساسة لتجزأة المخدرات وبيعها، في حملة أمنية مبكرة ضبطت قوات مديرية امن القليوبية كلا من: "ش. ع. ش"، 30 عاما، عاطل، وشهرته "الزنجيري"، و"ا. ع. ع"، 34 عاما، عاطل، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات، و150 جرام هيروين، و100 جرام حشيش ومبلغ مالي، وفى منطقة الهرم بالجيزة، ضبطت قوات الأمن متهم بحيازة ربع كيلو هروين وأسلحة نارية.
تمت وقائع الضبط بإذن مسبق من النيابة العامة، إذ ورد لرجال مباحث القليوبية معلومات تفيد قيام 3 تشكيلات عصابية بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة، وتقوم بأعمال الاتجار في المخدرات والبلطجة. على الفور تم تشكيل حملات لضبطهم والتحفظ على المضبوطات وبمواجهة المضبوطين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار
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ضبط-مواد-غذائية

«المسطحات» تضبط 323 طن مواد غذائية وتموينية فاسدة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظات عدة منها القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
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«رحلة انتهت بكمين».. ضبط سيارة محملة بقفازات طبية

لم تمر سوى أيام على مداهمة مأمورية من ضباط وحدة قسم شرطة مباحث الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مخزنا اتخذه مالكه وكرا لتجميع كميات كبيرة من مالستلزمات الطبية (كماتا - قفازات - كحول)، بقصد طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الحقيقي، بحثا عن أرباح طائلة غير مشروعة، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لتضبط الأجهزة الأمنية بالقليوبية سيارة مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة؛ بقصد حجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.
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«في بيتنا مصنع».. ضبط 400 كمامة مغشوشة بحوزة 3 سيدات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ تمكن ضباط مباحث البداري من ضبط 3 سيدات ثبت إدارتهن مصنعا للكمامات الطبية.
ذهب

«عصابة الطريق».. لغز خطف سلاسل السيدات في القاهرة

عنصران إجراميان، شكلا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المارة بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهما، ظنا أن سقوطهما أمر صعب الحدوث، لكن بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، كشف المستور، إذ أشارت السيدة أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.
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إزالة تعديات على أراضي الدولة بـ9 محافظات

حركت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بـ9 محافظات، حملات أمنية بالتعاون مع الأحياء المختلفة لتنفيذ عشرات من قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، واستهدفت الحملة 9 مخافظات على رأسها الأقصر بـ28 قرار إزالة، والمنوفية بـ20 قرار إزالة، كما استهدفت الحملة التعديات بالجيزة وقنا وبني سويف وسوهاج وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المقرر استمرار الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
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ضبط 923 قضية تموين و226 مخالفة للحظر و13 سنتر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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تنفيذ 75 ألف حكم قضائي وضبط 197 قضية مخدرات

تشن أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون من حائزى المواد المخدرة والأسلحة، وممارسي أعمال العنف والبلطجة. وتوسعت الحملة على مستوى كافة مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 185 قطعة سلاح نارى، و197 قضية مخدرات وتنفيذ 75448 حكم قضائى متنوع، و جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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الشرطة تحبط تهريب بضائع أجنبية وقطع غيار موتيسكلات

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجة نارية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا 36 ألفا و941 جنيها.
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