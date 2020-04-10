ضبط 4 متهمين بالاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة نارية

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣١ م

أرشيفية

ألقى رجال المباحث بالجيزة والقليوبية القبض على 4 تجار مخدرات، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين علاوة على أسلحة نارية ومبالغ مالية وموازين حساسة لتجزأة المخدرات وبيعها، في حملة أمنية مبكرة ضبطت قوات مديرية امن القليوبية كلا من: "ش. ع. ش"، 30 عاما، عاطل، وشهرته "الزنجيري"، و"ا. ع. ع"، 34 عاما، عاطل، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات، و150 جرام هيروين، و100 جرام حشيش ومبلغ مالي، وفى منطقة الهرم بالجيزة، ضبطت قوات الأمن متهم بحيازة ربع كيلو هروين وأسلحة نارية.

تمت وقائع الضبط بإذن مسبق من النيابة العامة، إذ ورد لرجال مباحث القليوبية معلومات تفيد قيام 3 تشكيلات عصابية بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة، وتقوم بأعمال الاتجار في المخدرات والبلطجة. على الفور تم تشكيل حملات لضبطهم والتحفظ على المضبوطات وبمواجهة المضبوطين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار