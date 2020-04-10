جريمة

«نخيطها إحنا».. ضبط 3 سيدات أدرن مصنع كمامات مضروبة

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م
أرشيفية
أرشيفية
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المبذولة للتصدي لحالات الغش التجاري، خاصة استغلال أزمة فيروس كورونا، للاتجار بحاجة الناس، والاحتيال عليهم ببيعهم سلعة مغشوشة مجهولة المصدر، وخاصة المستلزمات الطبية اللازمة لإجراءات الأمن والسلامة والوقاية من المرض كالكمامات والحكول، داهمت قوات الأمن مصنع غير مرخص، أسسته 3 سيدات لتصنيع كمامات غير مطابقة للاشتراطات والمواصفات الصحية، وذلك بعد أن استبحن حاجة الناس على اعتقاد أنهن قادرات على تصنيع الكمامات "نخيطها إحنا"..
وردت معلومات للأجهزة الأمنية بأسيوط، تفيد بنشاط مصنع غير مرخص بمنطقة مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط، يعمل على تصنيع الكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات الطبية لطرحها للبيع على الجمهور لتحقيق مكاسب غير مشروعة بأسيوط. وبمداهمة المقر الواردة معلومات بشأنه ضبطت القوات 3 سيدات، أثناء قيامهن بإدارة
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ضبط-مواد-غذائية

«المسطحات» تضبط 323 طن مواد غذائية وتموينية فاسدة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظات عدة منها القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
الجوانتيات (3)

«رحلة انتهت بكمين».. ضبط سيارة محملة بقفازات طبية

لم تمر سوى أيام على مداهمة مأمورية من ضباط وحدة قسم شرطة مباحث الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مخزنا اتخذه مالكه وكرا لتجميع كميات كبيرة من مالستلزمات الطبية (كماتا - قفازات - كحول)، بقصد طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الحقيقي، بحثا عن أرباح طائلة غير مشروعة، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لتضبط الأجهزة الأمنية بالقليوبية سيارة مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة؛ بقصد حجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.
الكمامات (8)

«في بيتنا مصنع».. ضبط 400 كمامة مغشوشة بحوزة 3 سيدات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ تمكن ضباط مباحث البداري من ضبط 3 سيدات ثبت إدارتهن مصنعا للكمامات الطبية.
ذهب

«عصابة الطريق».. لغز خطف سلاسل السيدات في القاهرة

عنصران إجراميان، شكلا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المارة بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهما، ظنا أن سقوطهما أمر صعب الحدوث، لكن بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، كشف المستور، إذ أشارت السيدة أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.
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مطار-القاهرة (5)

إحباط تهريب 34 كيلو أقمشة لتصنيع الكمامات عبر المطار

أحبط ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلاد ومراقبة الأسواق، ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، اتساقاً والإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
تموين بني سويف تلقي بزيوت فاسدة بإحدى الترع-5

ضبط 40 طن زيوت فاسدة في مصنع غير مرخص بالجيزة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص، يقوم القائمين عليه بتجميع بقايا الزيوت، والتي عادة تكون مأكسدة وفاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي ثانية، ويقومون بإدخال تعديلات ومواد صناعية عليها لتنقيتها من الشوائب ومنحها خصائص لتغير لونها الغامق جراء سابقة استخدامها، وذلك بقصد إعادة تعبأته وبيعه للمواطنين باعتباره زيت طعام صالح للاستخدام.
المتهمين (1)

«مش هقع المرة دي».. غرور سارق زج به خلف القضبان

4 قضايا سرقة وحيازة سلاح لم يفكر معها العامل الثلاثيني العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تدر عليه دخلا حلالا يمنحه الفرصة للعيش في هدوء واستقرار، ضرب بكل هذا عرض الحائط وقرر المضي قدما في طريقه المشبوه بحثا عن ثراء سريع بغض الطرف عن شرعيته، ووقع اختياره على "السرقة" رغم سقوطه في وقت سابق في قبضة الشرطة، وظن أن تلك المرة لن ينكشف أمره، وتسلل خلسة إلى إحدى المدارس ليلا، واستولى على بعض الأجهزة الكهربائية، لكن سرعان ما كُشف أمره وعاد من جديد خلف القضبان.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية يكافئ 704 شرطيين في 20 مديرية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء»، وقطاعات «الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية، والإدارات العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات»، نظرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن خلال شهر مارس الماضي.
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