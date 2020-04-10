«نخيطها إحنا».. ضبط 3 سيدات أدرن مصنع كمامات مضروبة

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م

أرشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المبذولة للتصدي لحالات الغش التجاري، خاصة استغلال أزمة فيروس كورونا، للاتجار بحاجة الناس، والاحتيال عليهم ببيعهم سلعة مغشوشة مجهولة المصدر، وخاصة المستلزمات الطبية اللازمة لإجراءات الأمن والسلامة والوقاية من المرض كالكمامات والحكول، داهمت قوات الأمن مصنع غير مرخص، أسسته 3 سيدات لتصنيع كمامات غير مطابقة للاشتراطات والمواصفات الصحية، وذلك بعد أن استبحن حاجة الناس على اعتقاد أنهن قادرات على تصنيع الكمامات "نخيطها إحنا"..

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بأسيوط، تفيد بنشاط مصنع غير مرخص بمنطقة مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط، يعمل على تصنيع الكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات الطبية لطرحها للبيع على الجمهور لتحقيق مكاسب غير مشروعة بأسيوط. وبمداهمة المقر الواردة معلومات بشأنه ضبطت القوات 3 سيدات، أثناء قيامهن بإدارة