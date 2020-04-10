ضبط 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م

أرشيفية

شنت مباحث الأموال العامة حملة أمنية لضبط تجار السوق السوداء، المتلاعبين بالعملة والمضاربين لأعمال البنوك، لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب الاقتصاد القومي، بممارستهم أعمال البنوك والصرافة، دون الحصول على تراخيص واتباع الاشتراطات ودفع مستحقات الدولة جراء ذلك، بما يعد تخريبًا للاقتصاد، وفى هذا السياق ضبطت القوات 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية، وطرحها بأسعار بيع وشراء مغايرة للرسمية، بما يعد جريمة من جرائم الأموال العامة، ومضاربة لأعمال البنوك وتعليمات البنك المركزي.

وتستمر حملات مباحث الأموال العامة على كافة فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون في مجال عمل الإدارة. ونجحت القوات خلال الـ24 ساعة الماضية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب قضيتي اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، تحويلات غير مشروعة"، وضبط قضية في مجال الاتجار غير المشروع