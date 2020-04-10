رياضة

في بيان رسمي.. برشلونة يرد على اتهامات الفساد

تحرير:علي الزيني ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م
برشلونة
برشلونة
أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، للرد على التصريحات التي أدلى بها إميلي روسود، نائب رئيس النادي، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته من منصبه، حيث نشر البيان عبر موقعه الرسمي، قائلًا:"في مواجهة الاتهامات الخطيرة، التي لا أساس لها التي أصدرها صباح اليوم السيد إميلي روسو، نائب رئيس النادي السابق، في مقابلات مختلفة مع وسائل الإعلام، نفى برشلونة بشكل قاطع أي عمل يمكن أن يصنف على أنه فساد، وبالتالي يحتفظ النادي بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وواصل النادي في بيانه، قائلًا: "تخضع مراقبة شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لمراجعة مستقلة من قبل شركة (PWC)، ولا تزال التحقيقات جارية، وسيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها.. الاستقالات التي تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة في الساعات القليلة الماضية جاءت نتيجة لإعادة تشكيل المجلس من قبل الرئيس جوسيب ماريا
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