إزالة تعديات على أراضي الدولة بـ9 محافظات

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢١ م

أرشيفية

حركت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بـ9 محافظات، حملات أمنية بالتعاون مع الأحياء المختلفة لتنفيذ عشرات من قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، واستهدفت الحملة 9 مخافظات على رأسها الأقصر بـ28 قرار إزالة، والمنوفية بـ20 قرار إزالة، كما استهدفت الحملة التعديات بالجيزة وقنا وبني سويف وسوهاج وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المقرر استمرار الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ونفذت الحملة خلال الـ24 ساعة 28 قرار إزالة تعديات على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر، وفى المنوفية أمنت القوات تنفيذ 20 قرار، بدائرة مركز شرطة أشمون، علاوة على 4 قرارات إزالة عقارات مخالفة بحي العمرانية بالجيزة. وفي السويس تم تأمين تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات