جريمة

مركونة ومحتاجاها.. ضبط عاملة لسرقتها أجهزة كهربائية

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٥ م
أرشيفية
أرشيفية
«مركونة في مخزن بقالها سنين، محدش بيشوفها ولا بيعمل بيها حاجة، وأنا محتاجاها في بيتي لأنها مستلزمات منزلية، وقلت لنفسي أكيد صاحب المصنع ناسيها ومش لزماه، ففكرت أنقلها لبيتي استخدمها ولو لقيت عليها قلق أو حد افتكرهم أبقى أرجعها»، هكذا بررت عاملة في مصنع ملابس بدار السلام، تعاونها مع زوجها لسرقة أجهزة كهربائية من مخزن المصنع، في اعترافاتها أمام المقدم وسام عطية، رئيس مباحث دار السلام، بعد تمكن حملة أمنية من ضبط المتهمة وزوجها والأجهزة المسروقة، وردها إلى مالكها الذي تعرف عليها واتهم العاملة وزوجها يالسرقة.
أبلغ صاحب مصنع ملابس كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية عبارة عن: «2 مكنسة كهربائية، 2 غسالة أطباق، 2 مكواة كهربائية، 3 مروحة بوكس، مكواة شعر، استشوار، دفاية، 2 غسالة، 2 عصارة كهربائية، فرن كهربائي، 2 طقم توابل، قطاعة لحوم»، من داخل المخزن الخاص بالمصنع ملكه. وبالتحري تبين أن
اقرأ المزيد
ضبط-مواد-غذائية

«المسطحات» تضبط 323 طن مواد غذائية وتموينية فاسدة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظات عدة منها القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
الجوانتيات (3)

«رحلة انتهت بكمين».. ضبط سيارة محملة بقفازات طبية

لم تمر سوى أيام على مداهمة مأمورية من ضباط وحدة قسم شرطة مباحث الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مخزنا اتخذه مالكه وكرا لتجميع كميات كبيرة من مالستلزمات الطبية (كماتا - قفازات - كحول)، بقصد طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الحقيقي، بحثا عن أرباح طائلة غير مشروعة، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لتضبط الأجهزة الأمنية بالقليوبية سيارة مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة؛ بقصد حجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.
الكمامات (8)

«في بيتنا مصنع».. ضبط 400 كمامة مغشوشة بحوزة 3 سيدات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ تمكن ضباط مباحث البداري من ضبط 3 سيدات ثبت إدارتهن مصنعا للكمامات الطبية.
ذهب

«عصابة الطريق».. لغز خطف سلاسل السيدات في القاهرة

عنصران إجراميان، شكلا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المارة بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهما، ظنا أن سقوطهما أمر صعب الحدوث، لكن بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، كشف المستور، إذ أشارت السيدة أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الكمامات (5)

الشرطة تداهم مصنعي كمامات مغشوشة في القاهرة

ضربة تلو أخرى توجهها أجهزة وزارة الداخلية في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك اتساقًا مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع الوزارة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.
زيت-طعام-

شرطة المسطحات تكتشف كارثة بمصنع تدوير زيوت في الجيزة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
سرقة-السيارات (3)

لص سيارات يضرب سيدة: "لقيتها لوحدها فتجرأت عليها"

"سيدة عائدة إلى مسكنها مجهدة لسبب ما، فور نزولها من سيارتها لاحظت أنها ست ولوحدها، وخطر على بالي سرقة سيارتها، وفعل ذلك عنوة، إذ هاجمتها وضربتها مع يقيني بعدم قدرتها على التصدي لي، وبعثرت متعلقاتها، وبينما هي منشغلة بإصاباتها سرقت مفتاح السيارة وهربت، وبعدما دخلت إلى مسكنها وهي مذعورة سرقت السيارة" تلك كانت اعترافات متهم بالتعدي على سيدة بالضرب أمام مسكنها بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وسرقة سيارتها، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

مأمورية تداهم مصنع شيكولاتة مخالف وثلاجة دواجن فاسدة

ترجم ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، والمساهمة في جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]