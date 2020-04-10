جريمة

خروج قطار عن مساره واصطدامه بآخر في مطروح

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥١ م
أرشيفية
أرشيفية
هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى محطة غزال بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، للوقوف على ظروف خروج قطار عن مساره بالمحطة، واصطدامه بآخر كان متوقفًا على الرصيف الثاني، وجاري التحفظ على سائقي القطارين والبحث عن أسباب الخلل الذي تسبب في توقف حركة القطارات على خط مطروح، فيما جاري الاطمئنان على الركاب للتحقق من وجود إصابات أو خسائر بشرية من عدمه، كما تم استدعاء مهندسي السكة الحديد إلى مكان الحادث لبيان ظروفه، للتحقق إذا نتج عن خلل فني أم جراء خطأ بشري، وتحديد المسئولية الجنائية، وإعداد تقرير بذلك وتسليمه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأوضحت مصادر لـ«التحرير»، أن قطار خرج عن مساره، فاصطدم بقطار ركاب آخر بمحطة غزال بمدينة الضبعة، وكان القطار الثاني متوقفًا، مما كان له الأثر الأكبر في إنقاذ المواطنين من كارثة محققة، إذ أن توقف القطار تسبب في احتكاك القطار الخارج عن مساره به، وحال دون انقلابه، فيما لو كان القطار متحركًا
اقرأ المزيد
ضبط-مواد-غذائية

«المسطحات» تضبط 323 طن مواد غذائية وتموينية فاسدة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظات عدة منها القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
الجوانتيات (3)

«رحلة انتهت بكمين».. ضبط سيارة محملة بقفازات طبية

لم تمر سوى أيام على مداهمة مأمورية من ضباط وحدة قسم شرطة مباحث الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مخزنا اتخذه مالكه وكرا لتجميع كميات كبيرة من مالستلزمات الطبية (كماتا - قفازات - كحول)، بقصد طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الحقيقي، بحثا عن أرباح طائلة غير مشروعة، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لتضبط الأجهزة الأمنية بالقليوبية سيارة مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة؛ بقصد حجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.
الكمامات (8)

«في بيتنا مصنع».. ضبط 400 كمامة مغشوشة بحوزة 3 سيدات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ تمكن ضباط مباحث البداري من ضبط 3 سيدات ثبت إدارتهن مصنعا للكمامات الطبية.
ذهب

«عصابة الطريق».. لغز خطف سلاسل السيدات في القاهرة

عنصران إجراميان، شكلا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المارة بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهما، ظنا أن سقوطهما أمر صعب الحدوث، لكن بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، كشف المستور، إذ أشارت السيدة أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-خروج-قطار-عن القضبان-بكفر-الشيخ (2)

«صدمه قطار».. مصرع مواطن عبر مزلقان مُغلق في أسيوط

استعجل مرور قضبان السكة الحديد، خلال إغلاقه بالتزامن مع مرور قطار قادم، إذ اعتقد أن لديه الوقت الكافي للعبور، قبل قدوم القطار الذي يراه بعيدًا، وتجاوز سلسلة المزلقان وأخذ يعبر القضبان واحدًا دون أن يصل للأخر الذي تلوه، إذ داهمه قطار القاهرة أسوان السريع، وعصف بجثمانه، ليمزق الرجل إلى أشلاء في مزلقان بمدينة منفلوط في محافظة أسيوط، وتسبب المشهد في حالة من الفزع بين الناس، الذين سارعوا بالاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لجمع أشلاء الرجل من على القضبان، وتم إخطار النيابة العامة.
تصادم- قطار -بالعربية

قطار يصطدم بسيارة في الإسماعيلية.. ومصرع قائدها

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار قرب مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد اصطدام قطار بسيارة أثناء محاولة عبورها للسكة الحديد. وقال شهود عيان، إن شخصا يستقل سيارة ربع نقل حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور السيارات قرب منطقة محور 30 يونيو، مما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة. وأضاف شهود العيان، أن الحادث أسفر عن مصرع سائق السيارة في الحال، وأبعد الأهالي الجزء المتبقي من السيارة عن مكان عبور القطار.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

إدارات الأمن الاقتصادي السبع تضبط 4685 قضية في يوم

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "يضم 7 إدارات متنوعة"؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
طفال- يلقون- حجارة- على -قطار

مصرع مواطن سقط أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا

لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات قطار ركاب، فى نطاق محافظة المنوفية وتحديدًا فى مدينة السادات، خلال رحلة القطار من القاهرة إلى طنطا، وأفاد شهود عيان من ركاب القطار أن الفقيد كان يقف على الباب خلال سير القطار، وفوجئوا بسقوطه وعلو صوت صراخه أسفل عجلات القطار، ورجحوا اختلال توازنه مما تسبب فى سقوطه، ونفوا وجود شبهة جنائية أو تعرض أحد له خلال رحلة سير القطار، وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وإفادة شهود العيان، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القانونية اللازمة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]