خروج قطار عن مساره واصطدامه بآخر في مطروح

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥١ م

أرشيفية

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى محطة غزال بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، للوقوف على ظروف خروج قطار عن مساره بالمحطة، واصطدامه بآخر كان متوقفًا على الرصيف الثاني، وجاري التحفظ على سائقي القطارين والبحث عن أسباب الخلل الذي تسبب في توقف حركة القطارات على خط مطروح، فيما جاري الاطمئنان على الركاب للتحقق من وجود إصابات أو خسائر بشرية من عدمه، كما تم استدعاء مهندسي السكة الحديد إلى مكان الحادث لبيان ظروفه، للتحقق إذا نتج عن خلل فني أم جراء خطأ بشري، وتحديد المسئولية الجنائية، وإعداد تقرير بذلك وتسليمه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأوضحت مصادر لـ«التحرير»، أن قطار خرج عن مساره، فاصطدم بقطار ركاب آخر بمحطة غزال بمدينة الضبعة، وكان القطار الثاني متوقفًا، مما كان له الأثر الأكبر في إنقاذ المواطنين من كارثة محققة، إذ أن توقف القطار تسبب في احتكاك القطار الخارج عن مساره به، وحال دون انقلابه، فيما لو كان القطار متحركًا