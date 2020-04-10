انقلاب «ميني باص» في ترعة بدمنهور.. وإصابة 5 ركاب

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠١ م

أرشيفية

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حادث مروري، إذ تسببت السرعة الزائدة، في انقلاب سيارة ميني باص محملة بالركاب في ترعة، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص من مستقلي المركبة بكسور وكدمات وسحجات، وفور وقوع الحادث طلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، وتولى المسعفون نقل المصابين على أقرب مستشفى لتلقى العلاج، واستقبلت المصابين الخمسة مستشفى دمنهور العام، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما تولى رجال النجدة تحرير محضرًا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ميني باص محملة بالركاب، بطريق دمنهور - دسوق بالقرب من قرية سنهور، وسقوطها في إحدى الترع بطريق دمنهور، وعلى الفور هرعت قوات النجدة والحماية المدنية والإنقاذ النهري، لانتشال السيارة