انقلاب «ميني باص» في ترعة بدمنهور.. وإصابة 5 ركاب
١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠١ م
أرشيفية
شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حادث مروري، إذ تسببت السرعة الزائدة، في انقلاب سيارة ميني باص محملة بالركاب في ترعة، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص من مستقلي المركبة بكسور وكدمات وسحجات، وفور وقوع الحادث طلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، وتولى المسعفون نقل المصابين على أقرب مستشفى لتلقى العلاج، واستقبلت المصابين الخمسة مستشفى دمنهور العام، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما تولى رجال النجدة تحرير محضرًا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
البداية كانت بتلقي اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة،
إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ميني باص محملة
بالركاب، بطريق دمنهور - دسوق بالقرب من قرية سنهور، وسقوطها في إحدى الترع بطريق
دمنهور، وعلى الفور هرعت قوات النجدة والحماية المدنية والإنقاذ النهري، لانتشال
السيارة
البداية كانت بتلقي اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة،
إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ميني باص محملة
بالركاب، بطريق دمنهور - دسوق بالقرب من قرية سنهور، وسقوطها في إحدى الترع بطريق
دمنهور، وعلى الفور هرعت قوات النجدة والحماية المدنية والإنقاذ النهري، لانتشال
السيارة والمواطنين الذين كانوا بها.
وخلال انتشال المصابين كانت سيارات
الإسعاف تصطف في انتظارهم، وعلى الفور نقلتهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإسعافهم
وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وأكد الأطباء أن حالتهم جميعهم مستقرة، وتنوعت
إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف خارجي، لكنها ليست
إصابات خطيرة.
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته
إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث.