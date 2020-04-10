«بدون ترخيص».. إزالة 10 عقارات في السلام

تحرير:هالة صقر ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥١ م

عقار مخالف

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة 10 عقارات بدون ترخيص على جانبي ترعة الطوارئ بالسلام وسط انتشار أمني مكثف، إذ قال المحافظ، إن حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة.

وأشار المحافظ أنه تم التنسيق على مدار اليوم مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم، مؤكدا أنه لن يتم السماح بعودة مباني عشوائية ومخالفة مرة أخرى أو عودة تعديات المواطنين على أراضي وممتلكات الدولة بعد أن تم استردادها مع تحويل جميع المخالفات للنيابة