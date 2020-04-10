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بعد وضعهم على أجهزة التنفس.. وفاة معظم مرضى كورونا بأمريكا

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٨ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أكدت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن الأطباء في الولايات المتحدة بدأوا في التقليل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات، إذ أوضحت الوكالة نقلا عن خبراء، أن حوالي 40 إلى 50 بالمئة من المرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي يموتون أثناء وجودهم على أجهزة التنفس الصناعي، مشددة على أن «وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي هو خطوة أخيرة يتم حفظها للمرضى الأكثر تضررا، والذين عادة ما يكون لديهم بالفعل أعلى فرصة للوفاة بسبب فشل جهازهم التنفسي».
وقالت أخصائية الرعاية الحرجة في كلية الطب بواشنطن، تيفاني أوزبورن، إن أجهزة التنفس الصناعي يمكن أن تلحق الضرر برئتي المرضى، حيث يمكن لجهاز التنفس هذا أن يلحق الضرر بأنسجة الرئة، استنادا إلى مقدار الضغط المطلوب للمساعدة في معالجة الأوكسجين من قبل الرئتين. وتسبب عدم وجود خيارات مؤكدة لعلاج مرضى كورونا
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كورونا والحجر الصحي (11)

1.6 مليون حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم في 100 يوم

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز المليون و600 ألف شخص، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم". وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية لها بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم، أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 95 ألفا، فيما اقترب إجمالي المتعافين من 355 ألفا.
سجن

اكتشاف مئات المصابين بفيروس كورونا داخل سجن شيكاغو

في واحدة من أكبر حوادث تفشي فيروس كورونا المستجد بمكان واحد حتى الآن، كشفت الفحوص عن إصابة مئات النزلاء والموظفين داخل أكبر سجن في ولاية شيكاغو الأمريكية بـ"كوفيد 19". ورصدت إدارة السجن نحو 450 إصابة داخل السجن، وفقا لما أعلن مسؤولون في قطاع السجون بمقاطعة كوك في الولاية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتمثل الزيادة الكبيرة في الإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض "كوفيد 19" في السجون بالمدن الكبرى في الولايات المتحدة، حيث يعيش النزلاء غالبا في أجنحة متقاربة.
البحرية الأمريكية

البنتاجون: كورونا سيضرب المزيد من قوات البحرية الأمريكية

رجح قادة وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أن يصيب فيروس كورونا المستجد، مزيدا من سفن البحرية التابعة للجيش في مختلف البحار. ويأتي هذا التحذير بعد تفشي الفيروس على متن حاملة طائرات في المحيط الهادئ، وطال ما يزيد على 400 بحار، بحسب جنرال بارز. وقال الجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن أحد أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" دخل المستشفى، اليوم الخميس، في العناية الفائقة في جزيرة جوام، حيث ترسو السفينة منذ أكثر من أسبوع، وفقا لسكاي نيوز.
كورونا والحجر الصحي (4)

تسجيل 1924 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة، إذ قالت المراكز الأمريكية، إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة. وتتصدر الولايات المتحدة حسب موقع روسيا اليوم بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.
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فيروس كورونا

لأول مرة.. التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية سليمة (صور)

كشفت "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من الباحثين البرازيليين تمكن من التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية حية، باستخدام مجهر إلكتروني قوي، بحسب "روسيا اليوم". والتقط خبراء من مؤسسة Oswaldo Cruz في البرازيل الصور المذهلة، أثناء دراسة طرق تكرار فيروس كورونا وانتشاره. وفي سلسلة من الصور، يمكن رؤية جزيئات متعددة من الفيروس القاتل، تنتقل من حالة محاولة دخول خلية إلى رؤيتها داخل الخلية. واستخدم الباحثون أداة تسمح لهم بتكبير الأجسام حتى مليوني مرة من حجمها الطبيعي، ما يسمح لهم بالتعمق داخل الخلية ورؤية الفيروس.
سجن

اكتشاف مئات المصابين بفيروس كورونا داخل سجن شيكاغو

في واحدة من أكبر حوادث تفشي فيروس كورونا المستجد بمكان واحد حتى الآن، كشفت الفحوص عن إصابة مئات النزلاء والموظفين داخل أكبر سجن في ولاية شيكاغو الأمريكية بـ"كوفيد 19". ورصدت إدارة السجن نحو 450 إصابة داخل السجن، وفقا لما أعلن مسؤولون في قطاع السجون بمقاطعة كوك في الولاية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتمثل الزيادة الكبيرة في الإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض "كوفيد 19" في السجون بالمدن الكبرى في الولايات المتحدة، حيث يعيش النزلاء غالبا في أجنحة متقاربة.
كورونا والحجر الصحي (4)

تسجيل 1924 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة، إذ قالت المراكز الأمريكية، إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة. وتتصدر الولايات المتحدة حسب موقع روسيا اليوم بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تشهد وفيات كثيرة الفترة المقبلة بسبب كورونا

? توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: إنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.
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