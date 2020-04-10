بعد وضعهم على أجهزة التنفس.. وفاة معظم مرضى كورونا بأمريكا

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٨ م

فيروس كورونا

أكدت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن الأطباء في الولايات المتحدة بدأوا في التقليل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات، إذ أوضحت الوكالة نقلا عن خبراء، أن حوالي 40 إلى 50 بالمئة من المرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي يموتون أثناء وجودهم على أجهزة التنفس الصناعي، مشددة على أن «وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي هو خطوة أخيرة يتم حفظها للمرضى الأكثر تضررا، والذين عادة ما يكون لديهم بالفعل أعلى فرصة للوفاة بسبب فشل جهازهم التنفسي».

وقالت أخصائية الرعاية الحرجة في كلية الطب بواشنطن، تيفاني أوزبورن، إن أجهزة التنفس الصناعي يمكن أن تلحق الضرر برئتي المرضى، حيث يمكن لجهاز التنفس هذا أن يلحق الضرر بأنسجة الرئة، استنادا إلى مقدار الضغط المطلوب للمساعدة في معالجة الأوكسجين من قبل الرئتين. وتسبب عدم وجود خيارات مؤكدة لعلاج مرضى كورونا