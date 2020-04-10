أعلى معدل يومي.. 364 إصابة و3 فيات بكورونا بالسعودية

تحرير:وكالات ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، مضيفة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا. وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.

كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية ، ليكون الإجمالي 44 وفاة .وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل 666، مشيرة إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا.وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز