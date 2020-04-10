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أعلى معدل يومي.. 364 إصابة و3 فيات بكورونا بالسعودية

تحرير:وكالات ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، مضيفة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا. وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.
كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية ، ليكون الإجمالي 44 وفاة .وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل 666، مشيرة إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا.وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز
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فيروس- كورونا (16)

وفاة حالة و47 إصابة..ضحايا كورونا بالعراق في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، عن تسجيل 47 إصابة بكورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، إذ ذكر بيان عن الوزارة: «سجلت مختبراتنا اليوم 47 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وصلاح الدين»، مضيفًا: «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد»، مشيرا أن الوزارة فحصت، 1785 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق. وأشار البيان، أن مجموع الإصابات بلغ 1279 إصابة، والوفيات 70 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 550، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (13)

3 شركات إيرانية يستعدون لإنتاج علاج لمرضى كورونا

أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز، أن 3 شركات وطنية إيرانية أبدت استعدادها لإنتاج عقار "فافيبيرافير" لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، قائلا في بيان له اليوم الجمعة: "تم استخدام العقار لعلاج بعض الأمراض المعدية خلال السنوات الثماني الماضية، وهناك دراسات تظهر أنه فعال في معالجة كورونا"، مضيفا: "في إيران دخل عقار "فافيبيرافير" مرحلة الدراسات السريرية لعلاج كورونا من أجل ضمان سلامة وفعالية العقار"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 4056 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 908 حالات، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات المؤكدة في بلاده بفيروس كورونا زادت على مدى الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، لتصبح 42282 حالة، مضيفًا أن 96 مصابا فارقوا الحياة بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات، مشيرًا أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الـ24 الماضية، وأن عدد الفحوص التي أجريت في هذا الوقت بلغ 28578.
كورونا والحجر الصحي (7)

السعودية تُعلن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287 ، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية ، ليكون الإجمالي 44 وفاة . وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل 666، مشيرة إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا. وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا مشيرة إلى أن هناك 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا.
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بريطانيا - كورونا

أكبر حصيلة يومية.. 936 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة. وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في انجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

«خلال 24 ساعة».. 300 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بـ300 حالة، دون رصد أي وفيات جديدة، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.
فيروس- كورونا (12)

السعودية: محاصرة إصابات كورونا تحتاج لمدة 4 أشهر وسنة

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية والوضوح، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة الفيروس المستجد، مؤكدا أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة كورونا، معربا عن أسفه لعدم تعامل البعض مع تلك الأزمة الصحية بالجدية الكافية، مشيرًا أن معدل الحركة المرورية لا يزال مرتفعا وهذا لا يحقق الهدف المطلوب. وأشار أن البعض لم يلتزم للأسف بمنع التجمعات والمخالطة، لافتًا أن ارتفاع الإصابات قد يصل إلى مستوى يفوق طاقة القطاع الصحي، موضحًا أن محاصرة الإصابات قد تحتاج لمدة بين 4 أشهر وسنة.
كورونا

«76 وفاة و4 آلاف إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس، لافتا أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات. وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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