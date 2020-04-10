3 شركات إيرانية يستعدون لإنتاج علاج لمرضى كورونا

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م

فيروس كورونا

أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز، أن 3 شركات وطنية إيرانية أبدت استعدادها لإنتاج عقار "فافيبيرافير" لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، قائلا في بيان له اليوم الجمعة: "تم استخدام العقار لعلاج بعض الأمراض المعدية خلال السنوات الثماني الماضية، وهناك دراسات تظهر أنه فعال في معالجة كورونا"، مضيفا: "في إيران دخل عقار "فافيبيرافير" مرحلة الدراسات السريرية لعلاج كورونا من أجل ضمان سلامة وفعالية العقار"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وتابع رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية قائلا: "تمتلك إيران إمكانية إنتاج المادة الأولية للعقار، ووفقا للخطط الموضوعة، سيتم إنتاجها في وقت قصير". وأشار أن إعلان الشركات استعدادها لإنتاج الشكل النهائي للعقار، لا يمثل البدء فورا بالعملية، لكن من أجل اتخاذ قرار بهذا الشأن، فإن منظمة الغذاء والدواء بوزارة