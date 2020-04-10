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3 شركات إيرانية يستعدون لإنتاج علاج لمرضى كورونا

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز، أن 3 شركات وطنية إيرانية أبدت استعدادها لإنتاج عقار "فافيبيرافير" لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، قائلا في بيان له اليوم الجمعة: "تم استخدام العقار لعلاج بعض الأمراض المعدية خلال السنوات الثماني الماضية، وهناك دراسات تظهر أنه فعال في معالجة كورونا"، مضيفا: "في إيران دخل عقار "فافيبيرافير" مرحلة الدراسات السريرية لعلاج كورونا من أجل ضمان سلامة وفعالية العقار"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وتابع رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية قائلا: "تمتلك إيران إمكانية إنتاج المادة الأولية للعقار، ووفقا للخطط الموضوعة، سيتم إنتاجها في وقت قصير". وأشار أن إعلان الشركات استعدادها لإنتاج الشكل النهائي للعقار، لا يمثل البدء فورا بالعملية، لكن من أجل اتخاذ قرار بهذا الشأن، فإن منظمة الغذاء والدواء بوزارة
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فيروس- كورونا (16)

وفاة حالة و47 إصابة..ضحايا كورونا بالعراق في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، عن تسجيل 47 إصابة بكورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، إذ ذكر بيان عن الوزارة: «سجلت مختبراتنا اليوم 47 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وصلاح الدين»، مضيفًا: «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد»، مشيرا أن الوزارة فحصت، 1785 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق. وأشار البيان، أن مجموع الإصابات بلغ 1279 إصابة، والوفيات 70 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 550، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

أعلى معدل يومي.. 364 إصابة و3 فيات بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، مضيفة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا. وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.
كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 4056 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 908 حالات، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات المؤكدة في بلاده بفيروس كورونا زادت على مدى الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، لتصبح 42282 حالة، مضيفًا أن 96 مصابا فارقوا الحياة بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات، مشيرًا أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الـ24 الماضية، وأن عدد الفحوص التي أجريت في هذا الوقت بلغ 28578.
كورونا والحجر الصحي (7)

السعودية تُعلن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287 ، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية ، ليكون الإجمالي 44 وفاة . وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل 666، مشيرة إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا. وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا مشيرة إلى أن هناك 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا.
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ترامب (1)

أمريكا لإيران:? ?كورونا لن يرحمكم من عقوباتنا

بعثت الولايات المتحدة برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع، مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التي تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها في معزل عن العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة هذا الأسبوع، فيما تقول إن حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية وتقليص أنشطتها الإقليمية لا تمنع تدفق السلع الإنسانية. وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء 5 شركات مقرها في الإمارات، و3 في البر الرئيسي للصين، و3 في هونج كونج، وواحدة في جنوب إفريقيا للتجارة في البتروكيماويات الإيرانية.
فيروس-كورونا (3)

إيران: «كورونا» يقتل شخصا كل 10 دقائق

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في البلاد كل ساعة. وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في تغريدة له عبر "تويتر": "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل"، مضيفا: "أنه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
فيروس-كورونا (2)

سيدة إيرانية عمرها 103 أعوام تتعافى من «كورونا»

تعافت سيدة إيرانية عجوز عمرها 103 أعوام من شمال شرق إيران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الإيرانية نويد دانائي، في تصريحات لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن هذه السيدة البالغة من العمر 103 أعوام خرجت من المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع وبعد شفائها تماما من الاصابة بهذا الفيروس. يذكر أن أحدث إحصائية حول الفيروس في إيران حتى ظهر أمس الثلاثاء، تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إلى إصابة 16 ألفا و169 شخصا وتعافي 5 آلاف و389 آخرين، ووفاة 988 شخصا.
فيروس- كورونا (13)

خوفا من كورونا.. إعلان حالة الطوارئ الصحية بالسودان

? أعلن مجلس السيادة السوداني اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد، إذ ذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني: «أن مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا»، يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا. كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، قد أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
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