«بدون خفافيش».. الصين تُحدد الحيوانات المسموح بأكلها

تحرير:هالة صقر ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٨ م

كورونا

قدمت وزارة الزراعة الصينية، مشروع قرار يتضمن لائحة بأسماء الحيوانات التي يسمح باستهلاك لحومها وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، والذي يشتبه بأنه نشأ بحيوانات برية يتم بيعها في سوق مدينة ووهان للحيوانات. وجاء ضمن قائمة الحيوانات التي رصدتها وزارة الزراعة الصينية في مشروع القرار، الخنازير والبقر والدجاج والخراف، بالإضافة إلى لائحة خاصة تتضمن أنواعا من الغزلان والنعام وحيوان ألألبكا. وأوضحت وزراة الزراعة الصينية، أن فصيلتين من الثعالب والراكون والمنك يمكن اقتنائها ولكن ليس لاستهلاك لحومها.

ولم يتضمن مشروع القرار أسماء الحيوانات التي تعد محل اشتباه لدى العلماء بأنها وراء تفشي فيروس كورونا مثل: الخفافيش وحيوان البنغول وقطط الزباد بالإضافة إلى الكلاب. ووفقا للإحصائيات الأخيرة التي نشرتها جامعة جون هوبكينز الأمريكية، اليوم الجمعة، سجلت 82.924 ألف إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 3340 شخصا