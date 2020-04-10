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«بدون خفافيش».. الصين تُحدد الحيوانات المسموح بأكلها

تحرير:هالة صقر ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٨ م
كورونا
كورونا
قدمت وزارة الزراعة الصينية، مشروع قرار يتضمن لائحة بأسماء الحيوانات التي يسمح باستهلاك لحومها وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، والذي يشتبه بأنه نشأ بحيوانات برية يتم بيعها في سوق مدينة ووهان للحيوانات. وجاء ضمن قائمة الحيوانات التي رصدتها وزارة الزراعة الصينية في مشروع القرار، الخنازير والبقر والدجاج والخراف، بالإضافة إلى لائحة خاصة تتضمن أنواعا من الغزلان والنعام وحيوان ألألبكا. وأوضحت وزراة الزراعة الصينية، أن فصيلتين من الثعالب والراكون والمنك يمكن اقتنائها ولكن ليس لاستهلاك لحومها.
ولم يتضمن مشروع القرار أسماء الحيوانات التي تعد محل اشتباه لدى العلماء بأنها وراء تفشي فيروس كورونا مثل: الخفافيش وحيوان البنغول وقطط الزباد بالإضافة إلى الكلاب. ووفقا للإحصائيات الأخيرة التي نشرتها جامعة جون هوبكينز الأمريكية، اليوم الجمعة، سجلت 82.924 ألف إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 3340 شخصا
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كلاب-وقطط

بعد وباء كورونا.. الصين تمنع أكل القطط والكلاب رسميا

للمرة الأولى، رفعت حكومة الصين القطط والكلاب من قائمة رسمية للحيوانات التي يمكن أكلها، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا والجدل الكبير حول أسباب ظهوره وانتشاره. وبحسب «فرانس برس»، نشرت وزارة الزراعة الصينية، قائمة جديدة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها، واستثنت منها للمرة الأولى الكلاب والقطط. وقالت جمعية هيوماين سوسايتي إنترناشونال الأمريكية للرفق بالحيوان في بيان لها اليوم الجمعة: «إنها المرة الأولى التي تلحظ فيها الحكومة الصينية بأن القطط والكلاب هي حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل».
كورونا والحجر الصحي (9)

بلومبرج: تركيا تساعد إسرائيل لأسباب إنسانية

كشفت قناة "بلومبرج" الأمريكية أن الحكومة التركية وافقت على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا. ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية بما في ذلك أقنعة للوجه، وقفازات معقمة، "لأسباب إنسانية"، ومن المتوقع أن تسمح إسرائيل لشحنة مماثلة من المساعدات التركية بالوصول إلى السلطة الفلسطينية دون أي معوقات، وفقا لمسؤول تركي رفيع المستوى.
فيروس كورونا

لأول مرة.. التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية سليمة (صور)

كشفت "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من الباحثين البرازيليين تمكن من التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية حية، باستخدام مجهر إلكتروني قوي، بحسب "روسيا اليوم". والتقط خبراء من مؤسسة Oswaldo Cruz في البرازيل الصور المذهلة، أثناء دراسة طرق تكرار فيروس كورونا وانتشاره. وفي سلسلة من الصور، يمكن رؤية جزيئات متعددة من الفيروس القاتل، تنتقل من حالة محاولة دخول خلية إلى رؤيتها داخل الخلية. واستخدم الباحثون أداة تسمح لهم بتكبير الأجسام حتى مليوني مرة من حجمها الطبيعي، ما يسمح لهم بالتعمق داخل الخلية ورؤية الفيروس.
كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز عدد إصابات كورونا في إسرائيل 10 آلاف.. وارتفاع الوفيات لـ92

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 حالة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ10 آلاف، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية بكورونا.. و 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
هالة- زايد

وزيرة الصحة:نقل حالات كورونا المستقرة للمدن الجامعية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، مؤكدة أن عملية نقل الحالات ستتم تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.
فيروس كورونا

المغرب يسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الإثنين، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 80 حالة، وارتفاع حالات الإصابة إلى 1120 حالة. وكانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم الإثنين تسجيل 92 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الفترة بين الساعة التاسعة مساء أمس الأحد والثامنة صباح اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس. وتواصل السلطات المغربية تطبيقها لقانون الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
العالم يحارب كورونا

الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الإثنين، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 349 حالة. وتوضح وزير الصحة، أن الحالات الجديدة التي سجلت اليوم كانت لحالة مخالطة لزوجته بعد قدومها من ايطاليا، حالة مخالطة لخطيبها الذي أصيب إثر مخالطته لمصاب لبناني، وفتاة مخالطة لأحد المصابين. وبعد ما أعلنه وزير الصحة الاردني، يصبح إجمالي عدد الحالات المصابة، 349، وعدد حالات الإصابة الجديدة 4 حالات، وحالة وفاة واحدة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 126.
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