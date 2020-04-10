بعد وباء كورونا.. الصين تمنع أكل القطط والكلاب رسميا

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٨ م

قطط وكلاب

للمرة الأولى، رفعت حكومة الصين القطط والكلاب من قائمة رسمية للحيوانات التي يمكن أكلها، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا والجدل الكبير حول أسباب ظهوره وانتشاره. وبحسب «فرانس برس»، نشرت وزارة الزراعة الصينية، قائمة جديدة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها، واستثنت منها للمرة الأولى الكلاب والقطط. وقالت جمعية هيوماين سوسايتي إنترناشونال الأمريكية للرفق بالحيوان في بيان لها اليوم الجمعة: «إنها المرة الأولى التي تلحظ فيها الحكومة الصينية بأن القطط والكلاب هي حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل».

وتشير أرقام الجمعية أن 10 ملايين كلب تُقتل سنويا في الصين من أجل لحومها وفق وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. كذلك يتم القضاء على آلاف الكلاب سنويا خلال مهرجان لحم الكلاب في مدينة يولين جنوبي البلاد. يذكر أن القانون الصيني لا يمنع استهلاك لحوم هذه الحيوانات داخل البلاد، لكن هذه الممارسة تقتصر على أقلية صغيرة