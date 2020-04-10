«بؤرة جديدة لكورونا».. القليوبية تعزل شارع ومنزلين في بهتيم

وصل عدد المخالطين للمصابين من المنطقة إلى 33 حالة، بينهم 22 جرى عزلهم في منازلهم، و10 حالات محتجزة في مستشفى بهتيم المركزي تحت العزل لحين ورود التحاليل الخاصة بهم.

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣١ م

الحظر

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطبيق الحجر الصحي والحظر على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة. وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه يتم عزل جميع المخالطين للحالات المؤكده وكذلك عزل القادمين من الخارج لمنع انتشار الفيروس، لافته أنه تم تطبيق العزل الذاتي لبعض المنازل بمنطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة نظرا لعدم التزام المواطنين بالعزل الذي أكدت عليه الدولة بضرورة عدم الاختلاط وعدم الخروج من المنازل.

وتقوم المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري على مدار اليوم بحملات تطهير وتعقيم بشوارع المراكز والمدن والأحياء والقري والعزب، إذ تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني المحدد. وناشدت المدرية جميع المواطنين بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعاون