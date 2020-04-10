«بؤرة جديدة لكورونا».. القليوبية تعزل شارع ومنزلين في بهتيم

وصل عدد المخالطين للمصابين من المنطقة إلى 33 حالة، بينهم 22 جرى عزلهم في منازلهم، و10 حالات محتجزة في مستشفى بهتيم المركزي تحت العزل لحين ورود التحاليل الخاصة بهم.
أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطبيق الحجر الصحي والحظر على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.
وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه يتم عزل جميع المخالطين للحالات المؤكده وكذلك عزل القادمين من الخارج لمنع انتشار الفيروس، لافته أنه تم تطبيق العزل الذاتي لبعض المنازل بمنطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة نظرا لعدم التزام المواطنين بالعزل الذي أكدت عليه الدولة بضرورة عدم الاختلاط وعدم الخروج من المنازل.
وتقوم المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري على مدار اليوم بحملات تطهير وتعقيم بشوارع المراكز والمدن والأحياء والقري والعزب، إذ تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني المحدد.
وناشدت المدرية جميع المواطنين بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعاون
وتقوم المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري على مدار اليوم بحملات تطهير وتعقيم بشوارع المراكز والمدن والأحياء والقري والعزب، إذ تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني المحدد.
وناشدت المدرية جميع المواطنين بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا.
ووصل عدد المخالطين للمصابين من المنطقة إلى 33 حالة، بينهم 22 جرى عزلهم في منازلهم، و10 حالات محتجزة في مستشفى بهتيم المركزي تحت العزل لحين ورود التحاليل الخاصة بهم، والتي في حالة إيجابيتها سيجرى نقلهم للحجر الصحي في مستشفيات العزل.
وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عملية فرض الحظر والحجر بشارع مهنا المؤنس بالمرجوشي، الذي تقرر غلقه بالكامل ووضعه تحت الحجر لإقامة الأسرتين الأساسيتين به، كما أن به المحل الخاص ببيع الطيور المملوك لأول حالات الإصابة والذي توفى أثناء تلقي العلاج.
وتقرر حظر وحجر منزل للمخالطين للأسرتين المصابتين، في شارع سالم المؤنس بعزبة أرض عبدالكريم ناصر، وآخر بشارع مهنا السواق بالمرجوشي بجوار مسجد العفيفي.
وجرى التنبيه على قاطني الشارع والمنزلين بالعزل المنزلي داخل محال إقامتهم وفرض كردون أمني بالمناطق المشار إليها لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين، مع تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل، مع توفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن.
وأكد المحافظ، أن الكردون الأمني يضم الشرطة والحي والإدارة الصحية، وغير مسموح لأحد بتخطيه سواء للدخول أو الخروج حيث سيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية، وفي حالة ثبوت أي إصابات سيتم نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل، مؤكدا توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر والمعيشة لهم خلال فترة العزل والمقررة 14 يوما.
وكشف تقصي الحالات أن مجموعة المنازل والشارع المشار إليهم لعدد من الأقارب والمخالطين لأسرة السيدة التي توفيت مطلع الأسبوع الجاري ولحق بها ابنها نتيجة إصابتهما بالفيروس، حيث يرجح نقل الإصابة لهم وللمخالطين بسبب تنظيم تجمع عائلي لمناسبة حضرها أحد أقاربهم العائد من إيطاليا من محافظة الغربية، حيث انتقل الفيروس للحاضرين نتيجة المخالطة وعمل أحدهم في محل دواجن تسبب في ارتفاع عدد المصابين.
يذكر أن منطقة بهتيم، شهدت أمس فقط، وفق التقارير الصادرة من وزارة الصحة، وفاة حالة بحجر صحي قها، لموظف عمره 49 عاما، مقيم ببهتيم، وإصابة حالتين كانا مخالطين لأسرة بهتيم، وهما موظف عمره 45 عاما، وابن عمه 52 عاما، بجانب إصابة 3 حالات لأب عمره 49 عاما، وطفليه 8 أعوام و11 عاما، مقيمين ببهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم نقلهم الحجر الصحي بالعجوزة.