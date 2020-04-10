وفاة حالة و47 إصابة..ضحايا كورونا بالعراق في 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٠ م

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، عن تسجيل 47 إصابة بكورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، إذ ذكر بيان عن الوزارة: «سجلت مختبراتنا اليوم 47 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وصلاح الدين»، مضيفًا: «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد»، مشيرا أن الوزارة فحصت، 1785 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق. وأشار البيان، أن مجموع الإصابات بلغ 1279 إصابة، والوفيات 70 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 550، وفقا لروسيا اليوم.

كانت صحة النجف قد أعلنت في وقت سابق، تماثل 8 مصابين بفيروس كورونا للشفاء، ومغادرتهم المستشفى، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تسجيل 65حالة شفاء تام.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة