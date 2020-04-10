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وفاة حالة و47 إصابة..ضحايا كورونا بالعراق في 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٠ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، عن تسجيل 47 إصابة بكورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، إذ ذكر بيان عن الوزارة: «سجلت مختبراتنا اليوم 47 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وصلاح الدين»، مضيفًا: «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد»، مشيرا أن الوزارة فحصت، 1785 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق. وأشار البيان، أن مجموع الإصابات بلغ 1279 إصابة، والوفيات 70 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 550، وفقا لروسيا اليوم.
كانت صحة النجف قد أعلنت في وقت سابق، تماثل 8 مصابين بفيروس كورونا للشفاء، ومغادرتهم المستشفى، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تسجيل 65حالة شفاء تام.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة
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كورونا والحجر الصحي (13)

3 شركات إيرانية يستعدون لإنتاج علاج لمرضى كورونا

أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز، أن 3 شركات وطنية إيرانية أبدت استعدادها لإنتاج عقار "فافيبيرافير" لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، قائلا في بيان له اليوم الجمعة: "تم استخدام العقار لعلاج بعض الأمراض المعدية خلال السنوات الثماني الماضية، وهناك دراسات تظهر أنه فعال في معالجة كورونا"، مضيفا: "في إيران دخل عقار "فافيبيرافير" مرحلة الدراسات السريرية لعلاج كورونا من أجل ضمان سلامة وفعالية العقار"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

أعلى معدل يومي.. 364 إصابة و3 فيات بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، مضيفة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا. وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.
كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 4056 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 908 حالات، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات المؤكدة في بلاده بفيروس كورونا زادت على مدى الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، لتصبح 42282 حالة، مضيفًا أن 96 مصابا فارقوا الحياة بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات، مشيرًا أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الـ24 الماضية، وأن عدد الفحوص التي أجريت في هذا الوقت بلغ 28578.
كورونا والحجر الصحي (7)

السعودية تُعلن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287 ، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية ، ليكون الإجمالي 44 وفاة . وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل 666، مشيرة إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا. وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا مشيرة إلى أن هناك 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا.
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كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

«1000 سيارة كعيادات متنقلة».. كيف ستواجه الحكومة كورونا؟

حزمة من الإجراءات قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة من الفيروس، حيث لا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل فيروس كورونا. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، تمثلت أهم هذه القرارات في إدخال بعض المستشفيات الجامعية ضمن مستشفيات العزل في خطة مواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 1000 سيارة كعيادات متنقلة في جميع المحافظات، ووقف مؤقت للعالقين بالخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم حتى الآن.
فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
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