جريمة

«عصابة الطريق».. لغز خطف سلاسل السيدات في القاهرة

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٤ م
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
عنصران إجراميان، شكلا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المارة بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهما، ظنا أن سقوطهما أمر صعب الحدوث، لكن بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، كشف المستور، إذ أشارت السيدة أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.
أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما فرد خرطوش. واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتصرفهما في السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (تاجر مشغولات ذهبية بالقليوبية) أمكن ضبطه. وبمواجهته اعترف بتحصله
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ضبط-مواد-غذائية

«المسطحات» تضبط 323 طن مواد غذائية وتموينية فاسدة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظات عدة منها القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
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«رحلة انتهت بكمين».. ضبط سيارة محملة بقفازات طبية

لم تمر سوى أيام على مداهمة مأمورية من ضباط وحدة قسم شرطة مباحث الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مخزنا اتخذه مالكه وكرا لتجميع كميات كبيرة من مالستلزمات الطبية (كماتا - قفازات - كحول)، بقصد طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الحقيقي، بحثا عن أرباح طائلة غير مشروعة، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لتضبط الأجهزة الأمنية بالقليوبية سيارة مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة؛ بقصد حجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.
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«في بيتنا مصنع».. ضبط 400 كمامة مغشوشة بحوزة 3 سيدات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ تمكن ضباط مباحث البداري من ضبط 3 سيدات ثبت إدارتهن مصنعا للكمامات الطبية.
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انقلاب «ميني باص» في ترعة بدمنهور.. وإصابة 5 ركاب

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حادث مروري، إذ تسببت السرعة الزائدة، في انقلاب سيارة ميني باص محملة بالركاب في ترعة، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص من مستقلي المركبة بكسور وكدمات وسحجات، وفور وقوع الحادث طلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، وتولى المسعفون نقل المصابين على أقرب مستشفى لتلقى العلاج، واستقبلت المصابين الخمسة مستشفى دمنهور العام، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما تولى رجال النجدة تحرير محضرًا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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جثة-فتاة

سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
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الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
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ضبط 10 أطنان سلع غذائية ودواجن فاسدة في القاهرة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وأسفرت الحملات خلال الأربع والعشرين الماضية عن تحقيق العدي من النتائج الإيجابية.
كلبش

«تعالى هسحب فلوس».. حيلة عاطل للنصب على صاحب شركة

مكالمة معتادة تلقاها صاحب شركة تكييف وتبريد من أحد الأشخاص، طلب منه توريد 4 أجهزة تكييف، واتفق معه على مكان التسليم بنطاق مدينة 15 مايو، لم يشك صاحب الشركة لحظة في حديث "الزبون" أسرع لإعداد "الطلبية" وتوجه إلى المكان المقصود، وأكن العمل في انتظاره لكن طالبه بمرافقته؟، قائلا: «تعالى نسحب فلوس من مكان قريب علشان أحاسبك»، فتوجه صحبته تاركا التكييفات لكنه غافله واختفى في ظروف غامضة، ولدى عودته إلى مكان ترك الأجهزة فوجئ بسرقتها فأيقن سقوطه في فخ نصبه له ذلك الشخص.
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