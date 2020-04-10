«عصابة الطريق».. لغز خطف سلاسل السيدات في القاهرة

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٤ م

مشغولات ذهبية

عنصران إجراميان، شكلا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المارة بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهما، ظنا أن سقوطهما أمر صعب الحدوث، لكن بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، كشف المستور، إذ أشارت السيدة أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.

أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما فرد خرطوش. واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتصرفهما في السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (تاجر مشغولات ذهبية بالقليوبية) أمكن ضبطه. وبمواجهته اعترف بتحصله