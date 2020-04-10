«في بيتنا مصنع».. ضبط 400 كمامة مغشوشة بحوزة 3 سيدات

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م

كمامات طبية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ تمكن ضباط مباحث البداري من ضبط 3 سيدات ثبت إدارتهن مصنعا للكمامات الطبية.

مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع الجهات المعنية، تمكنت من ضبط ثلاث سيدات أثناء قيامهن بإدارة مصنع لصناعة الكمامات الطبية بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات الطبية، وذلك بمنزل إحداهن. تم ضبط: «3 ماكينات خياطة، وسرفلة تستخدم فى عملية التصنيع – 4000