جريمة

«المسطحات» تضبط 323 طن مواد غذائية وتموينية فاسدة

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٢ م
مواد غذائية
مواد غذائية
أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظات عدة منها القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (314,400 طن مواد غذائية – 18,500 طن مواد تموينية – 467721 عبوة عصائر متنوعة ومثلجات) مغشوشة ومقلدة ومصعنة من مواد خام مجهولة المصدر ومخالفة لاشتراطات وضوابط التخزين، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي بداخل (3 مصانع – 2 مخزن لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية
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الجوانتيات (3)

«رحلة انتهت بكمين».. ضبط سيارة محملة بقفازات طبية

لم تمر سوى أيام على مداهمة مأمورية من ضباط وحدة قسم شرطة مباحث الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مخزنا اتخذه مالكه وكرا لتجميع كميات كبيرة من مالستلزمات الطبية (كماتا - قفازات - كحول)، بقصد طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الحقيقي، بحثا عن أرباح طائلة غير مشروعة، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لتضبط الأجهزة الأمنية بالقليوبية سيارة مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة؛ بقصد حجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.
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«في بيتنا مصنع».. ضبط 400 كمامة مغشوشة بحوزة 3 سيدات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ تمكن ضباط مباحث البداري من ضبط 3 سيدات ثبت إدارتهن مصنعا للكمامات الطبية.
ذهب

«عصابة الطريق».. لغز خطف سلاسل السيدات في القاهرة

عنصران إجراميان، شكلا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المارة بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهما، ظنا أن سقوطهما أمر صعب الحدوث، لكن بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، كشف المستور، إذ أشارت السيدة أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.
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انقلاب «ميني باص» في ترعة بدمنهور.. وإصابة 5 ركاب

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حادث مروري، إذ تسببت السرعة الزائدة، في انقلاب سيارة ميني باص محملة بالركاب في ترعة، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص من مستقلي المركبة بكسور وكدمات وسحجات، وفور وقوع الحادث طلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، وتولى المسعفون نقل المصابين على أقرب مستشفى لتلقى العلاج، واستقبلت المصابين الخمسة مستشفى دمنهور العام، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما تولى رجال النجدة تحرير محضرًا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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الجوانتيات (3)

«رحلة انتهت بكمين».. ضبط سيارة محملة بقفازات طبية

لم تمر سوى أيام على مداهمة مأمورية من ضباط وحدة قسم شرطة مباحث الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مخزنا اتخذه مالكه وكرا لتجميع كميات كبيرة من مالستلزمات الطبية (كماتا - قفازات - كحول)، بقصد طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الحقيقي، بحثا عن أرباح طائلة غير مشروعة، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لتضبط الأجهزة الأمنية بالقليوبية سيارة مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة؛ بقصد حجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.
الكمامات (8)

«في بيتنا مصنع».. ضبط 400 كمامة مغشوشة بحوزة 3 سيدات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ تمكن ضباط مباحث البداري من ضبط 3 سيدات ثبت إدارتهن مصنعا للكمامات الطبية.
مصنع-اجهزة-كهربائية-مغشوشة (2)

مركونة ومحتاجاها.. ضبط عاملة لسرقتها أجهزة كهربائية

«مركونة في مخزن بقالها سنين، محدش بيشوفها ولا بيعمل بيها حاجة، وأنا محتاجاها في بيتي لأنها مستلزمات منزلية، وقلت لنفسي أكيد صاحب المصنع ناسيها ومش لزماه، ففكرت أنقلها لبيتي استخدمها ولو لقيت عليها قلق أو حد افتكرهم أبقى أرجعها»، هكذا بررت عاملة في مصنع ملابس بدار السلام، تعاونها مع زوجها لسرقة أجهزة كهربائية من مخزن المصنع، في اعترافاتها أمام المقدم وسام عطية، رئيس مباحث دار السلام، بعد تمكن حملة أمنية من ضبط المتهمة وزوجها والأجهزة المسروقة، وردها إلى مالكها الذي تعرف عليها واتهم العاملة وزوجها يالسرقة.
الكمامات (5)

الشرطة تداهم مصنعي كمامات مغشوشة في القاهرة

ضربة تلو أخرى توجهها أجهزة وزارة الداخلية في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك اتساقًا مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع الوزارة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.
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