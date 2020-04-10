«المسطحات» تضبط 323 طن مواد غذائية وتموينية فاسدة

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٢ م

مواد غذائية

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظات عدة منها القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (314,400 طن مواد غذائية – 18,500 طن مواد تموينية – 467721 عبوة عصائر متنوعة ومثلجات) مغشوشة ومقلدة ومصعنة من مواد خام مجهولة المصدر ومخالفة لاشتراطات وضوابط التخزين، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي بداخل (3 مصانع – 2 مخزن لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (314,400 طن مواد غذائية – 18,500 طن مواد تموينية – 467721 عبوة عصائر متنوعة ومثلجات) مغشوشة ومقلدة ومصعنة من مواد خام مجهولة المصدر ومخالفة لاشتراطات وضوابط التخزين، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي بداخل (3 مصانع – 2 مخزن لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص) بنطاق محافظة القليوبية، وذلك بالمخالفة للقانون.



فى مجال حماية الثروة السمكية أمكن ضبط 50 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 3 مخالفات لقانون الملاحة الداخلية، وضبط 25 قضية فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف (تفريغ حمولة سيارات الكسح – الصرف المباشر على المجرى المائى – إلقاء المخلفات – عدم وجود ترخيص مشتل).



