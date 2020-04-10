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قلق سكندري بعد تحويل المدينة الشبابية بأبوقير لحجر صحي

تحرير:محمد مجلي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
انتاب أهالي منطقة أبو قير بشرق الإسكندرية، حالة من القلق الشديد بعد صدور قرار تحويل المدينة الشبابية بأبوقير التي تقع بالقرب من كتلة سكانية إلى حجر صحي لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، خشية تفشي الوباء بين سكان المنطقة، فيما سارعت إدارة المدينة الشبابية في إصدار بيان لتهدئة المواطنين بسكان المنطقة ومطالبتهم الهدوء وعدم الانسايق وراء الشائعات التي من شأنها بث الخوف والفزع بين جموع المواطنين، مؤكدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية اللازمة.
وذكر بيان المدينة الشبابية، أن قرار تحويل المدينة الشبابية لحجر صحي حقيقي وأنه بالفعل تم استقبل عددًا من المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعض الحالات المنقولة من المستشفيات، وتم إجراء التحاليل اللازمة، وتبين سلبية الحالات واستقرارها.وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة
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ايام- الحظر (5)

«بؤرة جديدة لكورونا».. القليوبية تعزل شارع ومنزلين في بهتيم

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطبيق الحجر الصحي والحظر على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة. وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه يتم عزل جميع المخالطين للحالات المؤكده وكذلك عزل القادمين من الخارج لمنع انتشار الفيروس، لافته أنه تم تطبيق العزل الذاتي لبعض المنازل بمنطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة نظرا لعدم التزام المواطنين بالعزل الذي أكدت عليه الدولة بضرورة عدم الاختلاط وعدم الخروج من المنازل.
هدم-عقار -على المواطنين-في-طوخ (4)

«بدون ترخيص».. إزالة 10 عقارات في السلام

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة 10 عقارات بدون ترخيص على جانبي ترعة الطوارئ بالسلام وسط انتشار أمني مكثف، إذ قال المحافظ، إن حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: لا تجوز صلاة الجمعة في المنزل.. وتصلى ظهرا

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الجمعة، إنه لا تجوز صلاة الجمعة اليوم في المنزل سواء كان رب الأسرة إمامًا أو خلف التليفزيون أو الراديو بل تصلى ظهرًا 4 ركعات.
معهد-الاورام (4)

معهد الأورام يتسلم مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عميد معهد الأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، وسلمه تبرع مقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني، تحت رعاية محافظة القاهرة، لافتا إلى أن التبرع عبارة عن مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه. وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التبرع البالغ قيمته مليون جنيه، يشتمل على 700 علبة قفازات طبية و7 آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى.
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كورونا والحجر الصحي (5)

تطبيق قرار مد الحظر بالإسكندرية.. وشفاء 56 حالة بالعجمي

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تطبيق قرار تخفيض عدد ساعات الحظر لتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بدلًا من السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا، حيث سيرت مديرية أمن الإسكندرية، سيارات تطوف شوارع المحافظة للتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة وعدم تعريض أنفسهم للعقاب والمساءلة القانونية حال عدم الالتزام، كما شنت إدارة الأحياء حملة مكبرة على أصحاب المحال التجارية لمطالبتهم الالتزام بالغلق في الموعد المحدد سلفًا في الخامسة مساءً.
كورنيش الإسكندرية

وسط ارتياح بتقليص ساعات الحظر.. «السكندريون ملتزمون»

وسط حالة من الارتياح الكبير بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال التي فرضتها الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتبدأ في الثامنة مساءً بدلا من السابعة مساء، واصل السكندريين التزامهم بإجراءات الحظر المتبعة، حيث سارع المواطنين المكوث في المنزل، بالتزامن مع إجراءات نشر قوات الأمن من قواتها في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدم السماح بالتجول أثناء فترة حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كورونا والحجر الصحي (2)

«سويدية» تشكر مستشفى العجمي بعد شفائها من كورونا

فرحة عامرة وسعادة غامرة عاشتها سيدة سويدية تدعى «ميريت» في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث سمحت لها إدارة مستشفى العجمي النموذجي في محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، بمغادرة المستشفى والعودة إلى ممارسة حياتها بصورة طبيعية بعد 14 يوما خضعت فيها للحجر الصحي والعلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي يغزو العالم، وحرصت «ميريت» على توجيه الشكر لأعضاء الفريق الطبي بالمستفشى، معبرة عن سعادتها بالعودة لممارسة حياتها الطبيعية.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرية في 10 أيام الحظر.. المحافظ يلاحق الكورنيش والأسواق

شهدت محافظة الإسكندرية، التزام كبير بحظر التجوال لليوم العاشر على التوالي، حيث التزم المواطنين منازلهم مع حلول السابعة مساءً، فيما باتت المدينة فارغة من المواطنين باستثناء أجهزة الشرطة وقوات الأمن التي انتشرت على كافة الطرق، إذ تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طريق الكورنيش لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش.
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