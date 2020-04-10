قلق سكندري بعد تحويل المدينة الشبابية بأبوقير لحجر صحي

تحرير:محمد مجلي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

انتاب أهالي منطقة أبو قير بشرق الإسكندرية، حالة من القلق الشديد بعد صدور قرار تحويل المدينة الشبابية بأبوقير التي تقع بالقرب من كتلة سكانية إلى حجر صحي لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، خشية تفشي الوباء بين سكان المنطقة، فيما سارعت إدارة المدينة الشبابية في إصدار بيان لتهدئة المواطنين بسكان المنطقة ومطالبتهم الهدوء وعدم الانسايق وراء الشائعات التي من شأنها بث الخوف والفزع بين جموع المواطنين، مؤكدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية اللازمة.

وذكر بيان المدينة الشبابية، أن قرار تحويل المدينة الشبابية لحجر صحي حقيقي وأنه بالفعل تم استقبل عددًا من المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعض الحالات المنقولة من المستشفيات، وتم إجراء التحاليل اللازمة، وتبين سلبية الحالات واستقرارها.وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة