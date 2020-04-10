قلق سكندري بعد تحويل المدينة الشبابية بأبوقير لحجر صحي
تحرير:محمد مجلي
١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
كورونا_أرشيفية
انتاب أهالي منطقة أبو قير بشرق الإسكندرية، حالة من القلق الشديد بعد صدور قرار تحويل المدينة الشبابية بأبوقير التي تقع بالقرب من كتلة سكانية إلى حجر صحي لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، خشية تفشي الوباء بين سكان المنطقة، فيما سارعت إدارة المدينة الشبابية في إصدار بيان لتهدئة المواطنين بسكان المنطقة ومطالبتهم الهدوء وعدم الانسايق وراء الشائعات التي من شأنها بث الخوف والفزع بين جموع المواطنين، مؤكدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية اللازمة.
وذكر بيان المدينة الشبابية، أن قرار تحويل المدينة الشبابية لحجر صحي حقيقي وأنه بالفعل تم استقبل عددًا من المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعض الحالات المنقولة من المستشفيات، وتم إجراء التحاليل اللازمة، وتبين سلبية الحالات واستقرارها.وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة
وذكر بيان المدينة الشبابية، أن قرار تحويل المدينة الشبابية لحجر صحي حقيقي وأنه بالفعل تم استقبل عددًا من المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعض الحالات المنقولة من المستشفيات، وتم إجراء التحاليل اللازمة، وتبين سلبية الحالات واستقرارها.
وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل للحفاظ على البيئة المحيطة بالمدينة علما أنه يتم تسكين المخالطين والعاملين والمقيمين بالمدينة داخل معسكرات مغلقة على مسافة تبلغ 800 مترًا من مدخل البوابة الرئيسية للمدينة، وأنه فور تسكين داخل الغرفة لا يغادرها أي شخص على الإطلاق إلا بعد تماثلهم للشفاء تماما.
ودعا البيان المواطنين من سكان المنطقة لعدم القلق، لأنه لن يُسمح بخروج أي من العاملين في المدينة سواء الموظفين أو العمال الفنين وعمال الخدمات والأمن والأطباء وأطقم التمريض إلا بعد قضاء 14 يوما، والتأكد من سلامتهم نهائيا قبل السماح لهم بالخروج.