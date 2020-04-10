محافظ أسوان: إخضاع عمارتين للحجر الصحي بـ«الشنقراب»

تحرير:هالة صقر ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٨ م

كورونا

قام اللواء إسماعيل عطية، محافظ أسوان، بجولة ميدانية مفاجئة داخل بعض المناطق السكنية والشوارع الداخلية منها منطقتي الشنقراب والجزيرة، بالإضافة إلى مستشفى أسوان التخصصي للعزل بالصداقة الجديدة. وأصدر المحافظ قرارا خلال الجولة، بإخضاع عمارتين سكنيتين للحجر الصحي بمنطقة الشنقراب بأسوان، وذلك بعد اكتشاف إصابة حالات بفيروس كورونا، موجها مديرية أمن أسوان بغلق مداخل العمارتين، كما كلف مديريتى الصحة والتضامن الإجتماعي بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بهما والحصول على احتياجاتهم اليومية.

كانت محافظة أسوان، قد أعلنت فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأكدت المحافظة أن عدد الحالات التي تغيرت نتائجها المعملية من إيجابي إلى سلبي بلغ 6 حالات في يوم واحد، وإجمالي عدد حالات الشفاء 12 حالة، بينما لم

كانت محافظة أسوان، قد أعلنت فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأكدت المحافظة أن عدد الحالات التي تغيرت نتائجها المعملية من إيجابي إلى سلبي بلغ 6 حالات في يوم واحد، وإجمالي عدد حالات الشفاء 12 حالة، بينما لم تسجل الصحة بأسوان حالات وفيات جديدة، باستثناء حالة وفاة واحدة لسيدة مسنة قبل ذلك.



وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي بأسوان، أن مستشفى أسوان الجامعي أرسلت عينات تحاليل لـ10 مرضى كانوا محتجزين بقسم الرعاية المركزة خلال فترة تواجد سيدة مُسنة مصابة بفيروس كورونا معهم في نفس القسم، ثم توفيت عقب نقلها ومحاولة علاجها داخل مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان.



