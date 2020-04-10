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«بنشتغل 24 ساعة».. بطولات نسائية فى زمن الكورونا

بعد أزمة الكورونا، ظهرت ملائكة الرحمة من جديد "الممرضات"، وقررن التضحية بأرواحهن من أجل إنقاذ البشرية، متسلحات بالإرداة واليقين، أن هذا الوباء سينتهي قريبًا.
تحرير:إسراء سليمان ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٦ م
بطلات في الحجر الصحي
بطلات في الحجر الصحي
تمتلك المرأة أسلحة نادرة، خلقت خصيصًا من أجلها، فتتألم من أجل راحة الجميع دون أن يتملكها التعب، فهل يتميز هذا الكائن بروح فولاذية، جعلته مستقبلا جيدا للألم؟من المثير للدهشة أن المرأة تحب ارتداء ثوب التضحية، وتغزل من عمرها راحة وأمانًا لأولادها، كما أنها الزوجة التى تقف بجوار شريكها، وتساعده فى تخطى متاعب الحياة، وهى الجدة التى تمنح أحفادها قصصًا لا تنتهى، وتظل آثارها باقية فى قلوبهم مهما مرت الأيام، ورغم أن البعض يراها «ناقصة»، فهذا النقص هو سر الكمال، فهى بمثابة «وتد البيت» ودونها سينهار كل شىء.
وفى الآونة الأخيرة أطل علينا «ملائكة الرحمة» وهن الممرضات، اللاتى لا يمتلكن سوى الابتسامة، فى وقت تستعد كل منهن للموت، نتيحة انتشار فيروس «كورونا» الوبائى، فماذا لو حكمت النساء العالم؟المرأة أدارت العالم منذ الحرب العالمية الأولىعلى مر الأزمنة المختلفة لعبت المرأة دورًا حيويًّا -بعيدا عن قضية المساواة
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كورونا

الموت خوفا أقسى من الموت مرضا.. هل يصاب العالم بالجنون بسبب كورونا؟

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، ما يدع سؤال عن إذا استمر الفيروس كثيرا دون علاج، فهل تكون من ضمن تداعياته أن يضاب العالم بالجنون، في ظل ظهور سلوكيات غريبة على كثير من البشر.
عيادات-طبية-نفسية (2)

إقبال كبير على العيادات النفسية.. كيف تأثر المصريون بالفيروس؟

يقول أطباء مصريون إن نسبة القلق والخوف زادت بشكل كبير لدى عدة قطاعات فى المجتمع، من واقع معايشتهم لبعض الحالات المترددة على العيادات ومتابعة التقارير الخاصة بالحالات التى تعانى اضطرابات منذ وقت طويل، ما قبل ظهور المرض. ويؤكد الدكتور أحمد موافى، طبيب نفسى، أن عددا كبيرا من الحالات التى تعانى من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس كورونا، زارت عيادته خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.
وسواس كورونا

رعب وسلوكيات غريبة.. وسواس كورونا يهدد الحياة

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، وهنا تجد أحدهم تمكن الشيب من رأسه، يخشى أن يخطو بقدميه باب منزله، لكنه ما زال يتحرك بحرية محسوبة داخل بيته المعقم والمعزول عن العالم الخارجى الموبوء.
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معجزة في زمن «كورونا».. امرأة تضع مولودها رقم 22

تعيش البلاد الآن حالة من الحزن والتوتر، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ إن طبيعة الإنسان لا تعرف القيود، وبالرغم من ذلك، لا نملك سوى الصبر حتى تمر هذه الأزمة، وفي نفس الوقت، توجد بعض الأشياء التي تعيد لنا الأمل من جديد، ففي بريطانيا كانت هناك عائلة تحتفل بالمولود رقم 22، بالرغم من الأمر يبدو غريبًا، إلا أنها معجزة حقيقية، فمن الواضح أن فيروس كورونا جلب معه عددًا من المعجزات، والأشياء التي نراها لأول مرة، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "The Sun".
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رعب في العالم.. هل تنتقل «الكورونا» من خلال الأحذية؟

تحاوطنا المخاوف من جميع الجوانب، بعد تفشي فيروس الكورونا في البلاد، ففي كل يوم تتزايد عدد الإصابات و الوفيات بشكل مرعب، الأمر الذي جعل العالم يفرض العزل المنزلي، لحصر عدد المصابين، والابتعاد عن التجمعات، لأن وفقًا لعدد من الأبحاث والدراسات، ينتشر الكورونا بسرعة البرق، كما أن العدوى تنتقل من خلال الكلام والتنفس، الأمر الذي جعلنا نشعر بالخوف بشأن ملابسنا وحذائنا، لذا من الأسئلة المثارة، هل تنتقل الكورونا من خلال الأحذية؟ وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India ".
ملابس -بسيطة -للتغيير

هل ينتقل فيروس «كورونا» من خلال الملابس؟

أصبح الجميع يعيش في فوبيا الآن، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث نشعر أن جميع الأشياء حولنا يمكن أن تنقل العدوى، لذا ينصح دائما بغسل اليدين جيدا، وعدم لمس الوجه قدر الإمكان، والوجود في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن التجمعات، ولكن هل الملابس يمكن أن تنقل العدوى؟ يقول العلماء إن الفيروس يظل على الأحذية لمدة 5 أيام، لذا ينصح بغسلها جيدا بالماء والصابون، أما بالنسبة للملابس، فالأطباء لهم رأي آخر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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لا تخزن الطعام.. عادات تجنبها خلال أزمة الكورونا

منذ بداية أزمة الكورونا، ونمارس العديد من العادات الخاطئة، خوفا من انتشار المرض، ويقينا أننا نستخدم أفضل الوسائل، في وقت تتزايد به الإصابات بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع معدل الوفيات عالميا، خاصة في إيطاليا، فهي البلد الذي امتلأ شوارعه حزنا على من فقدوه من أرواح، لذا يجب التعامل مع الأمر بشكل دقيق، والبحث عن طرق الوقاية الصحية، حتى تمر هذه الأزمة بسلام، ومن ضمن هذه العادات استخدام الكمامة بدون داع، فكان للأطباء رأي آخر في هذه المسألة، نقلًا عن "India Today".
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