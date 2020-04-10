فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

نجوم «مسرح مصر» ينعون وفاة والد الفنان علي ربيع

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٧ م
علي ربيع
علي ربيع
توفي اليوم الجمعة والد الفنان علي ربيع، إذ توجه برفقة عائلته لدفن والده في مدينة الإسماعيلية التي شهدت وفاته، إذ كتب «ربيع» على حسابه عبر «إنستجرام»: «مات الراجل الطيب ..الفاتحة على روحه.. ادعوله البقاء لله يا أبويا». في المقابل حرص عددًا من الفنانين على نعي وفاة والد علي ربيع، جاء في مقدمتهم كريم عفيفي، والد صديقه نجم مسرح مصر، وكتب كريم على صفحته عبر «إنستجرام»: البقاء لله إنا لله وإنا اليه راجعون والد صديقي وزميلي علي ربيع في ذمة الله نسألكم الدعاء».
وحرصت «ويزو» على نعي والد زميلها في مسرح مصر، قائلة عبر «إنستجرام»: «البقاء لله إنا لله وإنا اليه راجعون، والد صديقي وزميلي علي ربيع في ذمة الله نسألكم الدعاء ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة». View this post on Instagram ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل
اقرأ المزيد
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
ياسمين-صبرى (1)

تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري، الماراثون الرمضاني القادم 2020، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، إذ علق مرسي على البرومو قائلا: "برومو مسلسل فرصة تانية.. إن شاء الله رمضان 2020"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC. وكان مسلسل "فرصة تانية" توقف فترة بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ما دفع فريق العمل لتكثيف التصوير، من أجل الأنتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.
صبا-مبارك

في عامها الـ44.. «صبا مبارك» نجمة أردنية بروح مصرية

يوافق اليوم 10 إبريل مولد الفنانة صبا مبارك، والتي تتميز بروح تلقائية، لا أحد يشبهها في خفة الدم، وبالرغم من أنها أردنية الأصل، إلا أنه تشبعت بالدم المصري، فتشعر بحيرة عند مشاهدتها في الأفلام أو المسلسلات، تمكنت جيدًا من تمثيل أدوار صعبة للغاية، فبدأت مشوارها الفني بفيلم قصير في عام 2008 "جنون الحب"، حتى لمعت في سماء المحروسة بمسلسل "حكايات بنات"، وحصلت على جوائز عالمية ومحلية، أبرزها جائزة أفضل ممثلة في الأردن لعام 2010، ومن الأردن إلى إيطاليا، تمكنت من الحصول على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح العربي.
اقرأ المزيد من الأخبار
غادة-عبد-الرازق-04

عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
نبيل-الحلفاوى

«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]