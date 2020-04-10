نجوم «مسرح مصر» ينعون وفاة والد الفنان علي ربيع

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٧ م

علي ربيع

توفي اليوم الجمعة والد الفنان علي ربيع، إذ توجه برفقة عائلته لدفن والده في مدينة الإسماعيلية التي شهدت وفاته، إذ كتب «ربيع» على حسابه عبر «إنستجرام»: «مات الراجل الطيب ..الفاتحة على روحه.. ادعوله البقاء لله يا أبويا». في المقابل حرص عددًا من الفنانين على نعي وفاة والد علي ربيع، جاء في مقدمتهم كريم عفيفي، والد صديقه نجم مسرح مصر، وكتب كريم على صفحته عبر «إنستجرام»: البقاء لله إنا لله وإنا اليه راجعون والد صديقي وزميلي علي ربيع في ذمة الله نسألكم الدعاء».

وحرصت «ويزو» على نعي والد زميلها في مسرح مصر، قائلة عبر «إنستجرام»: «البقاء لله إنا لله وإنا اليه راجعون، والد صديقي وزميلي علي ربيع في ذمة الله نسألكم الدعاء ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة». View this post on Instagram ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل