قنصلية الصين: مستعدون للعمل مع مصر في مكافحة كورونا

تحرير:محمد مجلي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٤ م

أرسل القنصل الصيني العام في الإسكندرية، «جاو ليينج»، خطابا لرئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة الجنايات، لموقف نادي القضاة الإسكندرية وتضامن كبير مع الصين على خلفية أزمة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية، إذ جاء في الخطاب: «نعرب عن خالص امتناننا لكم ولنادي القضاة بالإسكندرية على رسالتكم الحارة وتضامنكم منذ اندلاع COVID-19 في الصين، لقد اتخذت الحكومة الصينية تدابير الوقاية والسيطرة الأكثر شمولا والأكثر دقة وشمولا لمكافحة الوباء».

وذكر الخطاب، بفضل الجهود المشتركة للأمة بأسرها، يسعدنا أن نرى أن هذه التدابير تظهر نتائج إيجابية مع استمرار COVID-19 في الزيادة في جميع أنحاء العالم، نتابع عن كثب الوضع في مصر ونقف بحزم مع أصدقائنا المصريين في هذا الوقت الصعب، حيث لا يعرف الفيروس أي حدود أو أعراق، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغلب على