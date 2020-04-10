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قنصلية الصين: مستعدون للعمل مع مصر في مكافحة كورونا

تحرير:محمد مجلي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٤ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أرسل القنصل الصيني العام في الإسكندرية، «جاو ليينج»، خطابا لرئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة الجنايات، لموقف نادي القضاة الإسكندرية وتضامن كبير مع الصين على خلفية أزمة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية، إذ جاء في الخطاب: «نعرب عن خالص امتناننا لكم ولنادي القضاة بالإسكندرية على رسالتكم الحارة وتضامنكم منذ اندلاع COVID-19 في الصين، لقد اتخذت الحكومة الصينية تدابير الوقاية والسيطرة الأكثر شمولا والأكثر دقة وشمولا لمكافحة الوباء».
وذكر الخطاب، بفضل الجهود المشتركة للأمة بأسرها، يسعدنا أن نرى أن هذه التدابير تظهر نتائج إيجابية مع استمرار COVID-19 في الزيادة في جميع أنحاء العالم، نتابع عن كثب الوضع في مصر ونقف بحزم مع أصدقائنا المصريين في هذا الوقت الصعب، حيث لا يعرف الفيروس أي حدود أو أعراق، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغلب على
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عنف-ضد-المرأة (1)

الكبت ينشر وباء العنف.. التفكك الأسرى يضرب الدول ومخاوف في مصر

?أزمة كبيرة فى العلاقات الاجتماعية باتت ملحوظة بشدة على مستوى العالم، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كثير من الدول قرارات مشددة تلزم المواطنين بالجلوس فى البيت إجباريا وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، إذ يرجح كثير من الخبراء ارتفاع نسب الطلاق بسبب بقاء الشريكين معًا داخل المنزل لفترات طويلة، وهو ما يهدد الاستقرار الأسرى فى كل البلدان، ومن بينها مصر، التى اتخذت إجراءات احترازية شملت فرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، مما أجبر المواطنين على البقاء مع زوجاتهم وقت أطول مما سبق، وبينما بدأ البعض يكتشف الآخر من جديد، ارتفعت حدة المشكلات بين كثيرين، بسبب الكبت النفسى وعدم تغيير روتين اليوم.
علاج-كورونا

مصر تستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، شحنة مستلزمات طبية كانت قد تعاقد عليها إحدى الشركات الخاصة في الصين لصالح وزارة الصحة، كمساهمة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، دعما للحكومة في حربها ضد الفيروس. كان القنصل الصيني العام في الإسكندرية، «جاو ليينج»، قد أرسل مساء اليوم، خطابا لرئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة الجنايات، لموقف نادي القضاة الإسكندرية وتضامن كبير مع الصين على خلفية أزمة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة بكورونا..و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
أول-صلاة-تراويح-من-جامع-عمرو-بن-العاص‎ (8)

وزير الأوقاف: لا مجال لصلاة الجمع والتراويح بالمساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجمع والجماعة، لافتا أن عودتها متوقفة على زوال علة تعليقها، موضحا في بيان له، أنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد أو محيطها ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإنهاء تصاريح وخدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.
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كورونا والحجر الصحي (11)

قلق سكندري بعد تحويل المدينة الشبابية بأبوقير لحجر صحي

انتاب أهالي منطقة أبو قير بشرق الإسكندرية، حالة من القلق الشديد بعد صدور قرار تحويل المدينة الشبابية بأبوقير التي تقع بالقرب من كتلة سكانية إلى حجر صحي لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، خشية تفشي الوباء بين سكان المنطقة، فيما سارعت إدارة المدينة الشبابية في إصدار بيان لتهدئة المواطنين بسكان المنطقة ومطالبتهم الهدوء وعدم الانسايق وراء الشائعات التي من شأنها بث الخوف والفزع بين جموع المواطنين، مؤكدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية اللازمة.
كورونا والحجر الصحي (5)

تطبيق قرار مد الحظر بالإسكندرية.. وشفاء 56 حالة بالعجمي

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تطبيق قرار تخفيض عدد ساعات الحظر لتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بدلًا من السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا، حيث سيرت مديرية أمن الإسكندرية، سيارات تطوف شوارع المحافظة للتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة وعدم تعريض أنفسهم للعقاب والمساءلة القانونية حال عدم الالتزام، كما شنت إدارة الأحياء حملة مكبرة على أصحاب المحال التجارية لمطالبتهم الالتزام بالغلق في الموعد المحدد سلفًا في الخامسة مساءً.
كورنيش الإسكندرية

وسط ارتياح بتقليص ساعات الحظر.. «السكندريون ملتزمون»

وسط حالة من الارتياح الكبير بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال التي فرضتها الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتبدأ في الثامنة مساءً بدلا من السابعة مساء، واصل السكندريين التزامهم بإجراءات الحظر المتبعة، حيث سارع المواطنين المكوث في المنزل، بالتزامن مع إجراءات نشر قوات الأمن من قواتها في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدم السماح بالتجول أثناء فترة حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كورونا والحجر الصحي (2)

«سويدية» تشكر مستشفى العجمي بعد شفائها من كورونا

فرحة عامرة وسعادة غامرة عاشتها سيدة سويدية تدعى «ميريت» في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث سمحت لها إدارة مستشفى العجمي النموذجي في محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، بمغادرة المستشفى والعودة إلى ممارسة حياتها بصورة طبيعية بعد 14 يوما خضعت فيها للحجر الصحي والعلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي يغزو العالم، وحرصت «ميريت» على توجيه الشكر لأعضاء الفريق الطبي بالمستفشى، معبرة عن سعادتها بالعودة لممارسة حياتها الطبيعية.
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