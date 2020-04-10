جريمة

ماذا حدث داخل منزل ضحية تعذيب والدها منذ أسبوعين؟

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
تعذيب طفلة - تعبيرية
تعذيب طفلة - تعبيرية
سيظل يوم 23 مارس الماضي هو الأسوأ للطفلة "أية"، لن تستطع محو آثاره النفسية والجسدية السلبية التي تعاني منها منذ ذلك اليوم، حفلة تعذيب تعرضت لها ذات الـ14 ربيعا على يد أبيها "ع.ف." 45 سنة، شوَّه وجهها البرئ بمادة كاوية ثم أكمل فعلته المؤسفة بالاعتداء عليها بشفرات حادة "موس" وكأنه تحول إلى شخص آخر، أذاق الطفلة المغلوبة على أمرها ألوان العذاب دون أن تأخذه شفقة أو رحمة لتوسلات فلذة كبده، ثم اصطحبها بسيارته الخاصة التي يعمل علها لدى إحدى الشركات وصوا إلى منزل طليقته تاركا إياها على الباب، ولاذ بعدها بالهرب.
أسرعت الأم "س.ف." 42 سنة، إلى ديوان قسم شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وروت على رجال الشرطة تفاصيل ما تعرضت له طفلتها، ليتم تحويلها إلى النيابة العامة ومن بعدها إلى مصلحة الطب الشرعي. وأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة التي رصدتها إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم؛ لتعدي
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سكر (1)

ضربة موجعة لمحتكري السكر المدعم في الجيزة

البحث عن الثراء السريع وتحقيق أرباح طائلة وزيادة الأرصدة في البنوك بات جل ما يشغل مالكا مصنعين لتعبئة السكر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة، تعاقد الاثنان -كل بمفرده- مع شركة حكومية لتوريد كميات من السكر ومن ثم إعادة تعبئته كونه سكر حر وطرحه للبيع للمراكز التجارية، إلا أن نشاط الاثنين كان محل رصد الأجهزة الأمنية، إذ وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، بحصولهما على كميات كبيرة من السكر التمويني المعبأ داخل شكائر، وإعادة تعبئته، داخل عبوات صغيرة الحجم، وبيعه للمحلات التجارية الشهيرة على أنه سكر حر.
ازاله-تعديات-الاراضى

يد تطبق الحظر وأخرى تتصدى للتعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
تعذيب طفلة

والدة ضحية تعذيب أبيها: «مش بتنام من الكوابيس»

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ممثلة في فرقة الجنوب ووحدة مباحث أبو النمرس، جهودها لضبط أب متهم بتعذيب طفلته حرقا وضربا انتقاما من طليقته، إذ تم إيفاد مأموريات للأماكن التي يتردد عليها تنسيقا مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم. والدة الطفلة قالت، إن المشكو في حقه اعتاد الاعتداء بالضرب على طفلته "أية" 14 سنة، التي كانت تلوذ بالهرب للفرار من جحيمه لكن سرعان ما يرغمها على العودة للإقامة معه، مشيرة إلى أنه لم يكتف بذلك بل امتد الأمر "بيهددني أنا وهي وبيبعت رسائل على تليفوني.. البنت مش بتعرف تنام من الكوابيس".
ضبط-مواد-غذائية

«المسطحات» تضبط 323 طن مواد غذائية وتموينية فاسدة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظات عدة منها القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
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تعذيب طفلة

والدة ضحية تعذيب أبيها: «مش بتنام من الكوابيس»

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ممثلة في فرقة الجنوب ووحدة مباحث أبو النمرس، جهودها لضبط أب متهم بتعذيب طفلته حرقا وضربا انتقاما من طليقته، إذ تم إيفاد مأموريات للأماكن التي يتردد عليها تنسيقا مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم. والدة الطفلة قالت، إن المشكو في حقه اعتاد الاعتداء بالضرب على طفلته "أية" 14 سنة، التي كانت تلوذ بالهرب للفرار من جحيمه لكن سرعان ما يرغمها على العودة للإقامة معه، مشيرة إلى أنه لم يكتف بذلك بل امتد الأمر "بيهددني أنا وهي وبيبعت رسائل على تليفوني.. البنت مش بتعرف تنام من الكوابيس".
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

قرار عاجل من النائب العام في تعذيب أب لطفلته حرقا

أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة رصدتها إدارة البيان بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم؛ لتعدي والد طفلة عليها حرقاً بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها- محدثاً بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، وقد أمرت النيابة العامة بضبط الأب واستجوابه. وسُلِّمَت الطفلة لوالدتها وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الاجتماعية، وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة، وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.
تعذيب طفلة

3 قرارات من النيابة في تعذيب رضيعة على يد والدتها

أمرت نيابة إمبابة، اليوم السيت، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعذيب طفلتها "ساجدة" البالغة من العمر 6 أشهر، وحرق جسدها ووجها بملعقة ساخنة، وحجز الأب 24 ساعة؛ لأخذ عينة دماء منه وإجراء تحليل مخدرات له، كما أمرت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد تداول صور لها وبجسدها كدمات وحروق وتورم جراء كسور، على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرها جيرانها فى محاولة للاستغاثة مما تفعله الأم بطفلتها، ما لقى ردود فعل عاجلة، إذ تم التوصل إلى هوية الطفلة "سجدة" وضبط أمها.
تزوير-مستندات (3)

كواليس سقوط عصابة المشاغبين الخمسة للتزوير

جلسة معتادة جمعت الأصدقاء الخمسة، يبحثون أمور حياتهم، يشكو كلًا منهم على حدى تدهور حالته المادية، ويروي أحدهم رحلة هروبه من "الديانة" بسبب تراكم الديون عليه حتى أنه لا يستطيع الخروج والدخول من منزله بحرية، بينما التزم أحدهم الصمت "له معلومات جنائية مسجلة" لتنطلق الكلمات من لسانه فجأة كالرصاص من فوهة سلاح ناري، اخترمت في أم رأسه فكرة شيطانية ستنتهي معها جميع مشكلاتهم المادية، وراح يقص عليهم كواليس ما يدور في عقله، ليحلم الخمسة بعد مشرق سيودعون معه الفقر دون أن يدري بخلد أيا منهم ما ستؤول إليه الأمور.
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