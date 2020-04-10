ماذا حدث داخل منزل ضحية تعذيب والدها منذ أسبوعين؟

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م

تعذيب طفلة - تعبيرية

سيظل يوم 23 مارس الماضي هو الأسوأ للطفلة "أية"، لن تستطع محو آثاره النفسية والجسدية السلبية التي تعاني منها منذ ذلك اليوم، حفلة تعذيب تعرضت لها ذات الـ14 ربيعا على يد أبيها "ع.ف." 45 سنة، شوَّه وجهها البرئ بمادة كاوية ثم أكمل فعلته المؤسفة بالاعتداء عليها بشفرات حادة "موس" وكأنه تحول إلى شخص آخر، أذاق الطفلة المغلوبة على أمرها ألوان العذاب دون أن تأخذه شفقة أو رحمة لتوسلات فلذة كبده، ثم اصطحبها بسيارته الخاصة التي يعمل علها لدى إحدى الشركات وصوا إلى منزل طليقته تاركا إياها على الباب، ولاذ بعدها بالهرب.

أسرعت الأم "س.ف." 42 سنة، إلى ديوان قسم شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وروت على رجال الشرطة تفاصيل ما تعرضت له طفلتها، ليتم تحويلها إلى النيابة العامة ومن بعدها إلى مصلحة الطب الشرعي. وأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة التي رصدتها إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم؛ لتعدي