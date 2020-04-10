منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يتراجع في أوروبا

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٤ م

فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الذي انتشر مؤخرا في عدد من دول العالم وأدى إلى إصابات ووفات الكثير من المواطنين، يتراجع بصورة كبيرة في قارة أوروبا، موضحة في مؤتمر صحفي لها نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية مساء اليوم، أن دول أوروبية عدة تشهد تراجعا كبيرا في الإصابات، متابعة: «تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة جدًا»، مضيفة: «لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي».

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 17 ألف شخص، اليوم الجمعة، على الرغم من وجود مؤشرات على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساهم في الحد من الإصابات الجديدة بالفيروس. وحذر مسؤولون أمريكيون مواطنيهم بأن عليهم أن يتوقعوا أعدادا مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا