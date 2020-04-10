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منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يتراجع في أوروبا

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٤ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الذي انتشر مؤخرا في عدد من دول العالم وأدى إلى إصابات ووفات الكثير من المواطنين، يتراجع بصورة كبيرة في قارة أوروبا، موضحة في مؤتمر صحفي لها نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية مساء اليوم، أن دول أوروبية عدة تشهد تراجعا كبيرا في الإصابات، متابعة: «تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة جدًا»، مضيفة: «لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي».
وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 17 ألف شخص، اليوم الجمعة، على الرغم من وجود مؤشرات على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساهم في الحد من الإصابات الجديدة بالفيروس. وحذر مسؤولون أمريكيون مواطنيهم بأن عليهم أن يتوقعوا أعدادا مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا
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المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة: رفع القيود المفروضة على «كورونا» يعيد العدوى

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أي رفع سابق لأوانه للقيود المفروضة للسيطرة على جائحة كورونا المستجد قد يؤدي إلى عودة ظهور العدوى مرى أخرى بشكل قاتل، إذقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «بينما تدرس بعض الدول سبل تخفيف القيود التي وضعت نحو نصف البشرية تحت شكل من أشكال الإغلاق، فإن القيام بذلك بسرعة كبيرة يمكن أن يكون خطيرا»، متابعا: «أعلم أن بعض البلدان تخطط بالفعل لرفع قيود البقاء في المنزل. ونحن نرغب في ذلك. في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي رفع القيود بسرعة كبيرة إلى عودة قاتلة. يمكن أن يكون هذا الطريق خطيرًا ما لم تتم إدارته بشكل صحيح».
كلاب-وقطط

بعد وباء كورونا.. الصين تمنع أكل القطط والكلاب رسميا

للمرة الأولى، رفعت حكومة الصين القطط والكلاب من قائمة رسمية للحيوانات التي يمكن أكلها، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا والجدل الكبير حول أسباب ظهوره وانتشاره. وبحسب «فرانس برس»، نشرت وزارة الزراعة الصينية، قائمة جديدة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها، واستثنت منها للمرة الأولى الكلاب والقطط. وقالت جمعية هيوماين سوسايتي إنترناشونال الأمريكية للرفق بالحيوان في بيان لها اليوم الجمعة: «إنها المرة الأولى التي تلحظ فيها الحكومة الصينية بأن القطط والكلاب هي حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل».
كورونا والحجر الصحي (11)

«بدون خفافيش».. الصين تُحدد الحيوانات المسموح بأكلها

قدمت وزارة الزراعة الصينية، مشروع قرار يتضمن لائحة بأسماء الحيوانات التي يسمح باستهلاك لحومها وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، والذي يشتبه بأنه نشأ بحيوانات برية يتم بيعها في سوق مدينة ووهان للحيوانات. وجاء ضمن قائمة الحيوانات التي رصدتها وزارة الزراعة الصينية في مشروع القرار، الخنازير والبقر والدجاج والخراف، بالإضافة إلى لائحة خاصة تتضمن أنواعا من الغزلان والنعام وحيوان ألألبكا. وأوضحت وزراة الزراعة الصينية، أن فصيلتين من الثعالب والراكون والمنك يمكن اقتنائها ولكن ليس لاستهلاك لحومها.
كورونا والحجر الصحي (9)

بلومبرج: تركيا تساعد إسرائيل لأسباب إنسانية

كشفت قناة "بلومبرج" الأمريكية أن الحكومة التركية وافقت على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا. ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية بما في ذلك أقنعة للوجه، وقفازات معقمة، "لأسباب إنسانية"، ومن المتوقع أن تسمح إسرائيل لشحنة مماثلة من المساعدات التركية بالوصول إلى السلطة الفلسطينية دون أي معوقات، وفقا لمسؤول تركي رفيع المستوى.
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فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
فيروس- كورونا (3)

الصحة العالمية: 36 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 750 ألف 890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوباء 36 ألف 405 حالة وفاة. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 57 ألف 610 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3301 شخصا. ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألف 946 حالة.
كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 50 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة، إذ ذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170". وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، والنجف، والسليمانية وكربلاء، والمثنى، وأربيل، ودهوك"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك..
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 710 أشخاص.. و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ157 متعافيًا.
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