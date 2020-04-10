تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م

ياسمين صبري

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري، الماراثون الرمضاني القادم 2020، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، إذ علق مرسي على البرومو قائلا: "برومو مسلسل فرصة تانية.. إن شاء الله رمضان 2020"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC. وكان مسلسل "فرصة تانية" توقف فترة بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ما دفع فريق العمل لتكثيف التصوير، من أجل الأنتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.

واستعان فريق العمل بأكثر من طبيب للتواجد في مواقع التصوير، بالإضافة إلى التعقيم الكامل للأبطال ولموقع التصوير، مع الحرص على إرتداء الكمامات والقفازات في اللوكيشن للوقاية من انتشار كورونا. فرصة ثانية، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، ودياب، وآيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية