فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري، الماراثون الرمضاني القادم 2020، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، إذ علق مرسي على البرومو قائلا: "برومو مسلسل فرصة تانية.. إن شاء الله رمضان 2020"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC. وكان مسلسل "فرصة تانية" توقف فترة بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ما دفع فريق العمل لتكثيف التصوير، من أجل الأنتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.
واستعان فريق العمل بأكثر من طبيب للتواجد في مواقع التصوير، بالإضافة إلى التعقيم الكامل للأبطال ولموقع التصوير، مع الحرص على إرتداء الكمامات والقفازات في اللوكيشن للوقاية من انتشار كورونا. فرصة ثانية، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، ودياب، وآيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية
اقرأ المزيد
صبا-مبارك

في عامها الـ44.. «صبا مبارك» نجمة أردنية بروح مصرية

يوافق اليوم 10 إبريل مولد الفنانة صبا مبارك، والتي تتميز بروح تلقائية، لا أحد يشبهها في خفة الدم، وبالرغم من أنها أردنية الأصل، إلا أنه تشبعت بالدم المصري، فتشعر بحيرة عند مشاهدتها في الأفلام أو المسلسلات، تمكنت جيدًا من تمثيل أدوار صعبة للغاية، فبدأت مشوارها الفني بفيلم قصير في عام 2008 "جنون الحب"، حتى لمعت في سماء المحروسة بمسلسل "حكايات بنات"، وحصلت على جوائز عالمية ومحلية، أبرزها جائزة أفضل ممثلة في الأردن لعام 2010، ومن الأردن إلى إيطاليا، تمكنت من الحصول على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح العربي.
عمر-الشريف

رفض مهنة والده وتوفى بالزهايمر.. محطات في حياة عمر الشريف

شغفه وحبه للتمثيل أطاح بحلم والده "ديمتري شلهوب"في أن يعمل معه في تجارة الأخشاب، لم يكن يتخيل في ذلك الوقت والد "ميشيل" أن نجله سيصبح يوما نجما للسينما المصرية والعالمية، هو الشاب الوسيم والدنجوان الذي شغل عقول النساء وفتى أحلامهم، برع خلال مشواره الفني في تجسيد جميع الأدوار وأكثرها صعوبة وتعقيدا، هو"حسانين" الشاب المتمرد في فيلم "بداية ونهاية"، ويقنعك بكل سهولة بأنه العمدة "عبد الرازق الشرشابي" في فيلم" المواطن مصري"، وهو "الشريف علي" في فيلم "لورانس العرب"، وهو أيضا "محمد جاد الكريم" في فيلم " الأراجوز "، موهبة متفردة وعبقرية هو النجم العالمي عمر الشريف.
ليلى-علوى

نيللي كريم وليلى علوي في مأزق بسبب فيروس كورونا

أثرت أزمة فيروس كورونا على الصناعة السينمائية والدرامية بشكل كبير، ولكن تمكنت بعض المسلسلات من الهروب، وانتهت من تصوير المشاهد بنسبة كبيرة، وكان من بينها مسلسل "فالنتينو" لعادل إمام و"البرنس" لمحمد رمضان، و"الاختيار" لأمير كرارة، و "ولاد إمبابة" لسعد الصغير، أما باقي المسلسلات فتحاول أن تلحق برمضان 2020، وبالنسبة للأفلام فأجل أحمد عز فيلمه "كيرة والجن" لأجل غير مسمى، والذي كان مقرر عرضة بعد شهر رمضان، وبسبب الكورونا أيضًا تم تأجيل فيلم ليلى علوى ونيللى كريم لبعد رمضان.
اقرأ المزيد من الأخبار
ريهام-حجاج

طرح برومو مسلسل «لما كنا صغيرين» لريهام حجاج

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه رمضان المقبل. كان المسلسل توقف تصويره لفترة خاصة المشاهد التي تضم "مجاميع"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا بناءا على قرارات نقابة الممثلين، ومن المتوقع ان يتبقى مشاهد سوف يتم تصويرها خلال شهر رمضان. ويكثف المخرج محمد علي عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية.
فيفي-عبدة (2)

فيفي عبده تطرح برومو برنامجها في رمضان 2020

روجت الفنانة فيفي عبده ،لبرنامجها «خلي بالك من فيفي»، التي من المقرر عرضه في رمضان 2020، من خلال نشر برومو البرنامج على حسابها الخاص عبر «إنستجرام»، إذ علقت عليه قائلة: «انتظرونا إن شاء الله تعالى في رمضان 2020 علي mbc5». كانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، دراميا مسلسل «مملكة الغجر»، وهو من تأليف «محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد. شارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانة: «حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي».
ياسمين-عبد العزيز (3)

ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
دينا-الشربينى (2)

دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]