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الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة بكورونا..و17 وفاة

تحرير:محمد فتحي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٤ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة. وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات
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عنف-ضد-المرأة (1)

الكبت ينشر وباء العنف.. التفكك الأسرى يضرب الدول ومخاوف في مصر

?أزمة كبيرة فى العلاقات الاجتماعية باتت ملحوظة بشدة على مستوى العالم، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كثير من الدول قرارات مشددة تلزم المواطنين بالجلوس فى البيت إجباريا وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، إذ يرجح كثير من الخبراء ارتفاع نسب الطلاق بسبب بقاء الشريكين معًا داخل المنزل لفترات طويلة، وهو ما يهدد الاستقرار الأسرى فى كل البلدان، ومن بينها مصر، التى اتخذت إجراءات احترازية شملت فرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، مما أجبر المواطنين على البقاء مع زوجاتهم وقت أطول مما سبق، وبينما بدأ البعض يكتشف الآخر من جديد، ارتفعت حدة المشكلات بين كثيرين، بسبب الكبت النفسى وعدم تغيير روتين اليوم.
علاج-كورونا

مصر تستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، شحنة مستلزمات طبية كانت قد تعاقد عليها إحدى الشركات الخاصة في الصين لصالح وزارة الصحة، كمساهمة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، دعما للحكومة في حربها ضد الفيروس. كان القنصل الصيني العام في الإسكندرية، «جاو ليينج»، قد أرسل مساء اليوم، خطابا لرئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة الجنايات، لموقف نادي القضاة الإسكندرية وتضامن كبير مع الصين على خلفية أزمة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية.
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وزير الأوقاف: لا مجال لصلاة الجمع والتراويح بالمساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجمع والجماعة، لافتا أن عودتها متوقفة على زوال علة تعليقها، موضحا في بيان له، أنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد أو محيطها ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإنهاء تصاريح وخدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.
كوريا - كورونا

قنصلية الصين: مستعدون للعمل مع مصر في مكافحة كورونا

أرسل القنصل الصيني العام في الإسكندرية، «جاو ليينج»، خطابا لرئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة الجنايات، لموقف نادي القضاة الإسكندرية وتضامن كبير مع الصين على خلفية أزمة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية، إذ جاء في الخطاب: «نعرب عن خالص امتناننا لكم ولنادي القضاة بالإسكندرية على رسالتكم الحارة وتضامنكم منذ اندلاع COVID-19 في الصين، لقد اتخذت الحكومة الصينية تدابير الوقاية والسيطرة الأكثر شمولا والأكثر دقة وشمولا لمكافحة الوباء».
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 85 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 1000 عيادة بالمشروعات القومية والمناطق الصناعية

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية مقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التي تفشى بها المرض، حيث إن متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن، موضحة أن متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون، بينما بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـ36 حالة لكل مليون مواطن.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 86 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافيًا.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هالة زايد: 94% من وفيات كورونا فوق 50 عاما وجميعهم مصابون بأمراض مزمنة

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.
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