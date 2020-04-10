رعب وسلوكيات غريبة.. وسواس كورونا يهدد الحياة

شاب يخاف أكل الخبز.. وفتاة يرهقها حصار الفيروس مثلما تتأذى من مطاردة المتحرشين.. وسيدة تراقب شباك غرفتها خوفا من الهجوم.. وأربعينى يتوهم الإصابة بأعراض المرض كلما سمع نشرات الأخبار

تحرير:أحمد مطاوع ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٨ م

وسواس كورونا - تعبيرية

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، وهنا تجد أحدهم تمكن الشيب من رأسه، يخشى أن يخطو بقدميه باب منزله، لكنه ما زال يتحرك بحرية محسوبة داخل بيته المعقم والمعزول عن العالم الخارجى الموبوء.

ورغم أن هذا الرجل اختار الحبس الإجباري، إلا أن تصرفاته أقل ذعرا من تلك السيدة التي أغلقت جميع منافذ حجرتها وظلت عيناها ثابتتين تجاه الشباك وكأنها وضعته تحت مجهر بصرها تراقب نسمات الهواء التى تصطدم بالزجاج العازل وخيالها يصور لها أن هجوما قد يشن عليه فى لحظة مباغتة، وربما ينجح فى اختراق هذا الحاجز لتصيبها