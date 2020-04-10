«أون لاين».. تامر عاشور يشوق جمهوره بحفلة بالأهرامات

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م

تامر عاشور

في محاولة منه للتواصل مع جمهوره أثناء فترة حظر التجوال، وحث الجميع على البقاء في المنزل دون ملل، كشف المطرب تامر عاشور عن استعداده لإقامة ثاني حفلاته الغنائية "أون لاين" في الأهرامات، إذ قال «عاشور» على حسابه الرسمي تويتر: «الحفله الليلة الأون لاين إللي جايه بإذن الله ادعولي أقدر أعملها في الأهرامات وتبقى رساله لكل العالم، يا رب أعملها زي ما أنا عايز وزي ما يليق بيكم، دعواتكم». تامر عاشور بدأ حفله الأول الذي تصدر من خلاله «التريند» بأغنية «هتعدي»، وقدم عدد آخر من الأغاني على مدار ما يقرب من ساعتين منها: "أجمل حلم، تسلم، عشت معاه حكايات".

ولم تتوقف أغاني عاشور، إذ غنى: "بيت كبير، قولوله سماح، محظوظ، كلموها عني، هاجي على نفسي، أيام، ده حكايه، من غير ما أحكيلك"، وغيرها من أغانيه الشهيرة. وقبل أيام أحيا المطرب محمد ثروت حفلا "أون لاين" بعنوان "مناجاة "ضمن حفلات الانشاد الديني بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وقدم "ثروت"عددا من الأناشيد الدينية