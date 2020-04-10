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«أون لاين».. تامر عاشور يشوق جمهوره بحفلة بالأهرامات

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م
تامر عاشور
تامر عاشور
في محاولة منه للتواصل مع جمهوره أثناء فترة حظر التجوال، وحث الجميع على البقاء في المنزل دون ملل، كشف المطرب تامر عاشور عن استعداده لإقامة ثاني حفلاته الغنائية "أون لاين" في الأهرامات، إذ قال «عاشور» على حسابه الرسمي تويتر: «الحفله الليلة الأون لاين إللي جايه بإذن الله ادعولي أقدر أعملها في الأهرامات وتبقى رساله لكل العالم، يا رب أعملها زي ما أنا عايز وزي ما يليق بيكم، دعواتكم». تامر عاشور بدأ حفله الأول الذي تصدر من خلاله «التريند» بأغنية «هتعدي»، وقدم عدد آخر من الأغاني على مدار ما يقرب من ساعتين منها: "أجمل حلم، تسلم، عشت معاه حكايات".
ولم تتوقف أغاني عاشور، إذ غنى: "بيت كبير، قولوله سماح، محظوظ، كلموها عني، هاجي على نفسي، أيام، ده حكايه، من غير ما أحكيلك"، وغيرها من أغانيه الشهيرة. وقبل أيام أحيا المطرب محمد ثروت حفلا "أون لاين" بعنوان "مناجاة "ضمن حفلات الانشاد الديني بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وقدم "ثروت"عددا من الأناشيد الدينية
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مدافن

وفاة والدة الملحن وليد سعد

توفيت صباح اليوم والدة الملحن والمطرب وليد سعد، وكتب"سعد" على حسابه عبر تويتر "توفيت اليوم أمي حبيبتي، ويقتصر العزاء عند المقابر، نسألكم الدعاء". وحرص عددا من الفنانين على تقديم العزاء ونعي والدة "سعد" منهم: "أكرم حسني وفضل شاكر، ونانسي عجرم، روجينا، وفضل شاكر الذي تعاون معه وليد سعد في أغنية "بتوحشيني". وكانت آخر أعمال الملحن وليد سعد تتر مسلسل" بخط الأيد" أغنية "بطلة حدوتك" للمطربة جنات، ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقي.
انغام

وفاة «جدة» الفنانة أنغام بعد صراع مع المرض

توفيت مساء اليوم والدة المايسترو محمد علي سليمان، جدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة، وبعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الجثمان الليلة في مقابر الأسرة. كانت «أنغام» تسعتد لإحياء حفل غنائي لها «أون لاين»، الليلة عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب ضمن مبادرة «خليك في بيتك الثقافة بين إيدك»، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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«رغم المسافة»..أسماء أبو اليزيد لأول مرة مع مسار إجباري

تتمتع فرقة مسار إجباري بشهرة كبيرة في الوطن العربي، فهي أول من غنى تحت المطر في حفلتها الشهيرة، وقدمت للجمهور العديد من الأغاني الرائعة، على سبيل المثال "حد تايه"، "طريق تاني"، "صباحك"، "زيك أنا"، "كانت هتفرق في الواداع"، ومن المدهش أن الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، قررت الاشتراك مع فريق مسار إجباري في أغنية جديدة بعنوان "رغم المسافة"، وستُطرح خلال الساعات المقبلة عبر القناة الرسمية على "يوتيوب"، ومن المؤكد أن هذا المزيج الرائع سينال إعجاب الجمهور.
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لطيفة

الليلة.. لطيفة تحيي حفلا «أون لاين» لجمهورها

تحيي الفنانة التونسية لطيفة الليلة حفلا غنائيا "أون لاين"على حسابها عبر إنستجرام، للتخفيف عن جمهورها في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وكتبت لطيفة: "بناء على طلبكم.. استنوني هكون معاكم لاي? على الإنستجرام بكرة من الساعة 9 للساعة 10 بتوقيت القاهرة.. هيكون فيه حكايات وأغاني وأخبار وحاجات كتير عايزة أقولهالكم".
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
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«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
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