مصر تستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين

تحرير:هالة صقر ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢١ م

كورونا

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، شحنة مستلزمات طبية كانت قد تعاقد عليها إحدى الشركات الخاصة في الصين لصالح وزارة الصحة، كمساهمة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، دعما للحكومة في حربها ضد الفيروس. كان القنصل الصيني العام في الإسكندرية، «جاو ليينج»، قد أرسل مساء اليوم، خطابا لرئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة الجنايات، لموقف نادي القضاة الإسكندرية وتضامن كبير مع الصين على خلفية أزمة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية.

وجاء في الخطاب: «نعرب عن خالص امتناننا لكم ولنادي القضاة بالإسكندرية على رسالتكم الحارة وتضامنكم منذ اندلاع COVID-19 في الصين، لقد اتخذت الحكومة الصينية تدابير الوقاية والسيطرة الأكثر شمولا والأكثر دقة وشمولا لمكافحة الوباء». وأضاف، أن الصين مستعدة للعمل بشكل أوثق مع مصر ودول أخرى في مكافحة

وجاء في الخطاب: «نعرب عن خالص امتناننا لكم ولنادي القضاة بالإسكندرية على رسالتكم الحارة وتضامنكم منذ اندلاع COVID-19 في الصين، لقد اتخذت الحكومة الصينية تدابير الوقاية والسيطرة الأكثر شمولا والأكثر دقة وشمولا لمكافحة الوباء».



وأضاف، أن الصين مستعدة للعمل بشكل أوثق مع مصر ودول أخرى في مكافحة كورونا، وحماية الوطن المشترك للبشرية، ما فعله الفيروس قاسي ولن يستمر و ما فعله الناس هو اللمس وسوف نتذكره إلى الأبد.



واختتم قائلا: «عندما يكون الوباء وراءنا، ستتمتع الصين ومصر بصداقة أعمق وآفاق أوسع للتعاون الثنائي، متطلعا إلى استضافة جميع الأصدقاء من النادي قريبًا».







